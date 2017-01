Netflix ahora tiene su propio juego

Netflix ha hecho su propio juego para navegadores inspirado en algunas de sus series de éxito: Narcos, Stranger Things, Marco Polo y Orange is the New Black.



Netflix es un popular servicio de vídeo bajo demanda que incluye en su catálogo películas y series de televisión tanto propias como de otras productoras y distribuidoras fundada en 1997.



El juego es Netflix Infinite Runner y, como indica su nombre, es un runner con algunos personajes extraídos de las series de la compañía. Se apuesta por una estética retro que se aplica tanto a los gráficos como a la banda sonora de las series representadas.



Cada mundo se ambienta en una serie, de tal modo que podemos recorrer la frondosidad de Colombia con Pablo Escobar o esquivar a los guardianes de la prisión con Piper Chapman.