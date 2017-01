Nintendo anuncia los juegos que estarán disponibles para el Switch

Del tráiler de Switch podemos apuntar a 6 juegos, más otros dos que ya se conocían y varias sagas confirmadas que vienen de cuatro de los estudios y editoras que hemos visto en la lista oficial de Switch. Varios títulos de momento que empiezan con:

- Dragón Quest X, un MMMORPG o juego online masivo multijugador que se estrenó en Japón hace un tiempo y que no ha salido ni parece que saldrá del país. Con versiones para distintos sistemas e incluso smartphones, se sabe que las versiones de PS4 y Switch están en desarrollo.

- Dragón Quest XI, la onceava entrega numerada de la veterana saga RPG de Square que llegará el año próximo para Switch, PS4 y 3DS.

- The Elder Scrolls V: Skyrim, el épico RPG que Bethesda estrenó en 2011 se asoma a la generación actual con una versión remasterizada que se confirma también para Nintendo Switch aparte de para PS4 y One. La duda es si Bethesda, que sale en listado oficial de desarrollados de Switch, publicará el posible TES VI.

- Just Dance 2017, Ubisoft apoyó mucho a Wii U, y sin duda promete hacerlo de nuevo empezando por su saga musical Just Dance, que lejos de agotar su fórmula cada año vende más entregas.

- Beyond Good & Evil 2, hace unos días resurgió un título que lleva más de una década haciéndose de rogar. El nuevo Beyond será una especie de reboot y secuela que saldrá en 2018, pero según Ubisoft podría incluso ser exclusivo de la consola de Nintendo.

- NBA 2K17, Take-Two se asomó al mundo de Wii U a través de su 2K Sports, y de nuevo la saga saldrá también en Nintendo, con una versión del sobresaliente NBA 2K17 para la consola.

- The Legend of Zelda: Breath of Wild, el juego que abre el tráiler de Switch es uno de los AAAs de 2017. Y justo hoy, minutos antes de la presentación de Switch, surgieron nuevos videos del que será uno de los favoritos en el catálogo inicial de la consola.

- Super Mario, la mascota de Nintendo no podía faltar, y con un juego de plataformas en tercera persona que recuerda al mítico e innovador Mario 64 y parece que algún componente multijugador como los Mario más recientes, ya que en el tráiler se ve a dos personas jugando.

- Mario Kart, la 8ª entrega es una de la joyas de Wii U, y parece que va a tener versión mejorada con más personajes para el estreno de Switch. De hecho esa doble ventana para los ítems que se ve en el tráiler está llamando la atención en las redes.

- Splatoon, el divertido FPS colorista de Wii U que Miyamoto estuvo a punto de cancelar se ha colado entre las IPs favoritas de Nintendo, y parece que tendremos o secuela o remaster para Switch,