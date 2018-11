Orlando Ponce: "Real España y Platense cargan con la cruz de la eliminación"

Orlando Ponce

Por lo visto en los partidos de ida de las semifinales en el caso de Real España y Olimpia, el equipo aurinegro dejó escapar una inmensa oportunidad de lograr una ventaja, sobretodo en el primer tiempo que fue espantoso del los Albos y que hizo recordar la mala gestión de Nahún Espinoza y algunos partidos con Keosseián.

Real España dejó vivo al Olimpia, el conjunto merengue fue revulsivo que fue desde la banca que se le acredita a Manuel Keosseián, mientras el equipo de Martín García dejó de ser más intenso y sigue cometiendo los mismos errores en la parte defensiva que lo han hecho ser uno de los equipos más goleados.

De nada le sirve a "Tato" García el esfuerzo que hace su ataque, que es contundente muchas veces como el sábado que anotó goles, pero los errores están bien marcados en la parte defensiva, ese es el talón de aquiles de la Máquina.

Me parece que el ambiente negativo que van a tener en Tegucigalpa, les pone las cosas difíciles a los sampedranos y no les ajustará para pasar la llave, aunque pueden lograr la hazaña pero deben plantarse perfecto y no amilanarse a la presión que lo someterá el Olimpia.

Con todos estos factores veo al los blancos clasificando a la final, pero tengo la sospecha que será de manera angustiosa, quizás por un gol de diferencia.

Motagua-Platnse

En esta llave a Platense le volvió a temblar el pulso, es un equipo que dejó de ser fuerte en Puerto Cortés, tuvo la oportunidad de lograr la ventaja para ganar el partido, sus delanteros como Rundell Winchester desperdiciaron lo que pudo ser el gane.

El Motagua logró el resultado que lo tiene en la final, mientras Platense carga con la cruz de la eliminación, los azules cerrarán en el Nacional y van a barrer con la llave de ida de semifinales.

Platense hizo una campaña buena al ganar la Copa Presidente, su entrenador los condujo a estas semifinales pero su partido de ida no le alcanzó para llegar pasar.

Diego Vázquez estará en una final más, tengo la impresión que su rival será el Olimpia, de manera que tendremos una final capitalina.