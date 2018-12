Kike Lanza: "Espero Diego no se siga devaluando"

KIKE LANZA

Puede parecer una locura y hasta contradictorio, puede parecer hasta bobo el tema, pero les dejo mi punto de vista sobre un técnico “cualquiera” que sea, Diego u otro, que de ocho finales pierda tres.

Es cierto el dicho que para estar en las finales por pelear títulos hay que saber llegar, pero de que sirve llegar y no ganarlas, en algún momento puede servir hasta de frustración y desesperación.

En el caso de Diego Vázquez esto lo puede ir dañando emocionalmente, puede llegar el momento para decir no más y buscar nuevas opciones e intentarlo desde otras trincheras.

Vázquez para mí hoy por hoy el mejor DT de la Liga Nacional pero debe cuidar esta final ante Olimpia para mejorar su números, no de llegar a cinco consecutivas, si no de ganar cuatro de nueve que sería fantástico para él y sus entornos, también puede servir para que una administración de directivos se cansen de solo soñar o verla de cerca.

Los directivos de Motagua deben sentirse orgullosos de su técnico, pues los ha sacado de ser un equipo que la miraba de largo por muchos años a estar en la fiesta como protagonista, eso es lindo, bello es estar en la fiesta.

Pero cuando eres la estrella de la noche, el invitado de honor, el centro de atención en el salón, la figura del evento, más al transcurrir la reunión terminas borracho, con el traje manchado, en el piso y lleno de porquería seguramente te tocará salir por la puerta de atrás deseando no haber existido.

Seguramente tus anfitriones (directivos) terminarán decepcionados y molestos por el show, ya no te permitirán seguir siendo parte de la fiesta. Buscar otro que si la termine de manera elegante y con la Copa en alto. Diego no debe perder esta final porque puede provocar una inesperada salida por la puerta de atrás.

Puede suceder que la afición se olvide de todo lo bueno y pase al reproche permanente los aficionados azules son de lo más nobles y entregadas a un equipo que yo conozco, estoy seguro esta vez no soportarán una final más perdida.

Recién están sanando la herida que dejo el Herediano en la Liga Concacaf y no considero perdonen una derrota más y solo ver la copa de cerca. La afición azul no lo está gritando pero si en silencio exige que esta vez Vázquez no pierda otra final, y menos contra el “vecino”.

Puede servir para encasillarse como perdedor de finales o partidos importantes

Diego tiene un enorme futuro como director técnico, lo considero hasta de exportación, pero perder una final más podría colocarlo en la “casilla” de técnicos no “ganadores de partidos importante”.

La historia no habla de los subcampeones, la historia no habla de los “casi lo logramos”, la historia habla de los ganadores y a las directivas de equipos importantes o que les gusta invertir para campeonatos no les gusta los técnicos perdedores, les gustan los directores técnicos ganadores de campeonatos. El argentino debe ganar esta final por el bien de de su equipo pero también por el bien de su carrera como DT.

Hay muchas más razones por las que Diego Vázquez no puede seguir perdiendo las finales, su entorno no lo perdonará y sus números no pueden aumentar de manera negativa para (3 de 9) debe luchar para el cuatro de nueve.

Estoy seguro, el argentino lo sabe y pondrá todo de él y su experiencia para no pecar esta vez y devaluarse groseramente en LAS FINALES.

Diego no puede perder una final más.