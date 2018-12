Alberto Martín: "Choco Lozano, la interrupción de un sueño"

Alberto Martín

Hace menos de un año el director de mi periódico en Girona se acercó para decirme: ¿A que no sabes a quién ha fichado el Girona?. Al ser el último día del mercado de invierno, pensé que alguna vieja gloria en busca de sus últimos minutos en la élite, pero mi sorpresa e ilusión fueron muy grandes cuando me dijo -conocedor de mi proximidad y mi cariño hacia Honduras-: “El Choco Lozano”.

Hace menos de un año empezaba el sueño para el delantero catracho y para la numerosa comunidad hondureña que vive en esta zona. Con la noticia desvelada hace unos días por Diario Deportivo Diez, todo parece indicar que este sueño se podría interrumpir por unos meses por una cesión a otro club, quizás demasiado pronto.

Todo encaja con la información ofrecida por este medio. El Girona ha perdido en unos meses a sus dos principales candidatos a ocupar el puesto de carrilero izquierdo por sendas lesiones de rodilla: Mojica, lesionado para lo que resta de temporada, y Aday, a quien le restan varios meses para volver a los terrenos de juego; por lo que necesita un jugador que se desenvuelva en esta zona del campo.

Carlos Clerc, el jugador de Osasuna de la segunda división española que sería intercambiado por el Choco, es lateral izquierdo de largo recorrido y además ya estuvo en el Girona, por lo que conoce el equipo y la ciudad. Además, en el partido jugado hoy, cuando el entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, quiso meter un delantero para remontar un resultado adverso prefirió a Doumbia antes que a Lozano, y cuando el futbolista de Costa de Marfil tuvo la desgracia de lesionarse a los diez minutos de haber entrado en el campo, el técnico prefirió dar entrada a un centrocampista Granell antes que a un delantero -Choco-perdiendo por 2 a 0. Malas noticias para Lozano.

Choco Lozano se sacó selfie con los aficionados catrachos que viven en Girona

No se puede decir que el delantero catracho no haya gozado de oportunidades esta temporada, la que debía ser la de su consolidación en el club catalán. El entrenador le ha ido dando minutos de calidad, con algunas titularidades, que el Choco no ha tenida la fortuna de aprovechar. Lo que al futbolista hondureño nunca se le podrá reprochar es su entrega, que siempre es máxima, pero tampoco se debe ignorar que no le ha acompañado el acierto.

La ley del fútbol dictamina que a un delantero se le mide y se le valora por sus goles, y en ese sentido los datos del Choco no son buenos, un gol en 25 partidos oficiales con el Girona, 23 de liga y 2 de Copa del Rey.

Precisamente hace unas semanas, hablando con gente del Girona tuve la oportunidad de saber más datos sobre el fichaje del Choco. Fue el anterior técnico del primer equipo y actual entrenador del Sevilla, Pablo Machín, quien apostó muy decididamente por la incorporación del futbolista hondureño, en quien veía un jugador polivalente que podía jugar en las dos posiciones de la delantera, y así me lo confesó en una entrevista poco después de la llegada de Lozano.

De hecho, su insistencia hizo que el Girona llevara a cabo un fichaje haciendo un importante desembolso económico, algo que no suele hacer, ya que casi siempre incorpora jugadores cedidos -gracias a su colaboración con el Manchester City- o que no suponen ningún coste al llegar libres. Sin duda, el cambio de entrenador, por mucho que el nuevo técnico le haya dado minutos, no ha favorecido a Lozano.

Antony Lozano cuendo era presentado con el Girona

En todo caso, si finalmente se produce la cesión a Osasuna, pese a tratarse de un equipo de categoría inferior, la operación podría acabar siendo beneficiosa para el delantero catracho. Lozano conoce bien esta categoría, en la que destacó jugando para el Tenerife, y el Osasuna es un equipo con mucha historia en España en el que siempre han gustado mucho los delanteros combativos y físicamente poderosos como el Choco, un conjunto con un fútbol muy directo y un público muy “caliente” que siempre está animando.

El tiempo dirá si se confirma la cesión de Lozano, pero si finalmente se lleva a cabo, no estaría mal recordar que en ocasiones hay que dar un paso atrás para poder luego dar dos hacia adelante.