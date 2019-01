Kevin Balbuena

Los jugadores hondureños han vuelto a cobrar fuerza en la Liga MX. Después de no haber tenido ningún embajador catracho en la primera división del fútbol mexicano entre 2012 y 2016, ahora la realidad es muy distinta. Con cuatro legionarios registrados para el Clausura 2019, cada uno vivirá su propia aventura en México, buscando corresponder a las expectativas de sus respectivos clubes.

Leer más: EXCLUSIVA: Cristian Cálix llora al recordar a su padre y al hablar del Atlas

El más experimentado de todos es Brayan Beckeles, que a sus 33 años vive un momento de mucha madurez tanto en su carrera como en su equipo Necaxa, donde sumará su octavo torneo. Los ‘Rayos’ han cambiado mucho en poco tiempo, Beckeles llegó al club para ser parte importante desde la Segunda División donde consiguieron entre 2016 y 2018 el Ascenso, la Copa MX, la Supercopa MX y haber llegado a semifinales en su primer torneo de vuelta a la Primera División.

Lo que es una verdad es que el momento del equipo de Aguascalientes es muy diferente, se han vendido a muchos jugadores importantes y el equipo no califica a la Liguilla por el título desde esas semifinales de 2016. El torneo anterior Necaxa quedó ubicado en el lugar número 16, la parte baja de la tabla, donde costó incluso la salida del Director Técnico, Michel Leaño.

Ahora con un nuevo mando, el experimentado Guillermo Vázquez será su entrenador, el objetivo del club es volver a competir a pesar de tener un plantel modesto. El nacido en La Ceiba se perfila como uno de los pilares de la defensa, como lo fue el torneo anterior donde disputó los 17 partidos de la fase regular y solo en un par de ellos salió de cambio.

Brayan Beckeles en plena pretemporada con el Necaxa.

La asignatura pendiente de ‘Becks’ para este torneo será cargar como el líder de una defensa que recibió 29 goles, lo que les valió ser los terceros peores en ese rubro en el Apertura 2018.

El segundo de los registrados es Michaell Chirinos, quien con 23 años tendrá apenas su segundo torneo con Lobos BUAP. En su campeonato debut mostró muchas cualidades y se ganó toda la confianza de su entrenador, Francisco Palencia. Disputó 16 de los 17 encuentros como titular en la fase regular (la única ausencia fue por lesión), registró tres goles y dos asistencias para su equipo.

‘Chiri’ tendrá como misión consolidar ese primer torneo donde dejó actuaciones interesantes. Su objetivo debe ser aportar más en la ofensiva de Lobos, debido a su posición de extremo. Palencia siempre ha expresado su gusto por el sacrificio defensivo del surgido de Olimpia, pero si Michaell quiere dar el paso al siguiente nivel y comenzar a llamar la atención de México, deberá demostrarlo con más goles y asistencias en un equipo que produce poco.

Su compañero de equipo, Félix Crisanto es el tercero en la lista de legionarios en Liga MX. Crisanto fue una contratación tardía de Lobos el torneo anterior, situación que le costó en adaptación y en tiempo de juego con el equipo. Disputó 10 partidos, todos ellos como titular; por la banda derecha mostró destellos de calidad a la ofensiva, pero su principal debilidad fue siempre en las marcas defensivas.

Michaell Chirinos jugará su segunda temporada con los Lobos Buap.

Esta vez Félix pudo completar la pretemporada con el equipo de la ciudad de Puebla, no tiene pretextos para no mostrar un mejor nivel y ser el titular indiscutible de la banda derecha en la línea de cuatro de Palencia; con sus 28 años puede ser una última oportunidad para seguir en el extranjero. Para estos dos jugadores, la meta como conjunto será que Lobos BUAP no pierda la categoría, teniendo un torneo similar al anterior (19 puntos) sería suficiente para conseguirlo.

Por último, Cristian Cálix arribó al fútbol mexicano para este año con los rojinegros del Atlas. Con tan solo 19 años, el surgido de Marathón deberá ganarse un lugar en un equipo que fue el penúltimo del torneo anterior, sumando que Atlas se llevó el premio como la peor ofensiva del campeonato con solo 11 goles en 17 partidos; necesitan gente que aporte al ataque.

Félix Crisanto buscará consolidarse en el 11 de Francisco "Paco" Palencia.

Atlas se reforzó con ocho nuevos jugadores para poder volver a tener protagonismo en el campeonato. La parte importante de Cálix es que tiene el respaldo de la directiva, donde el histórico Rafael Márquez, Director Deportivo de los tapatíos, dijo que Cálix es una “apuesta”, reconociendo que sus actuaciones en selección fueron lo que más llamó la atención. El ‘Káiser’ espera que Cálix pueda “tener alguna suerte en que muestre todo su talento”.

Teniendo en cuenta que Atlas es de los conjuntos que más oportunidades da a los menores, Cálix solo deberá esperar a que su registro se oficialice en Liga MX para poder salir al escenario. Por su edad, Cristian podría ser un jugador regular en la Sub 20, sino llegara tener espacio en el primer equipo. Algunas buenas actuaciones ahí podrían ser la base para ganar la confianza de su técnico, el argentino Guillermo Hoyos, para después poder mostrar su potencial en el máximo escenario.

Cristian Cálix deberá esperar para hacer su debut con el Atlas.

Todos ellos tendrán la responsabilidad en sus pies de demostrar que el mercado hondureño es rentable para el fútbol mexicano. De sus actuaciones depende el así seguir abriendo puertas a más catrachos en los diferentes clubes de la Liga MX.