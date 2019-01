El Olimpia ataca el mercado y se mete más presión para quedar campeón

ORLANDO PONCE

El mercado de pases en el fútbol hondureño se ha movido en diferentes direcciones para el campeonato Clausura que despegará el sábado próximo y se vislumbra que será más competitivo que el anterior, pero resalta la inversión del Olimpia.

De los denominados equipos grandes, los blancos con una sequía inusual y desesperante de cinco campeonatos, ha sacado la chequera en la importación de jugadores extranjeros, los argentinos Bonfigli y Bonjour y el uruguayo Chavasco, toda una incertidumbre si esos jugadores se adaptarán rápido y ayudarán a cambiar la fisonomía del viejo León deteriorada en los últimos tiempos por entrenadores y futbolistas que no han dado el ancho.

El timonel de los Albos, el uruguayo Manuel Keosseián pasó la escoba con Thomás, Salas, Espíndola, Moya, Marcelo Canales, Jairo Róchez y se irán otros más, con el diagnóstico amargo que le dejó haber perdido la final contra Motagua y cerrar con números en rojo.

La directiva le está dando los juguetes que ha pedido Keosseián, por lo que se acabaron las excusas para no darle un nuevo título al rey de copas. Ahora ha tenido más tiempo de identificación del equipo y sobra pedirle que le devuelva la identidad futbolística al Albo y que empiece hacerlo en la primera fecha contra el Vida.

El Motagua por más que se ha debilitado con la salida de su más grande goleador, Rubilio Castillo y la de Henry Figueroa al que marginaron al final de temporada y sin él salieron campeones, está en la órbita de favorito a repetir. El azul es el equipo más mecanizado de la liga con un estilo de juego productivo que lo ha convertido en una moda de éxito en la Liga Nacional.

El Real España, con nuevo entrenador, el colombiano Carlos Restrepo está obligado a subir nuevamente la vara. Con este equipo tengo muchas reservas para considerarlo al título por sus fichajes muy pobres y el déficit de un central de categoría y liderazgo y un centro de ataque goleador como lo fue en algún momento Nicolás Cardozo y Omar Salazar. No basta con el Chino López y Ángel Tejeda se requiere de esos refuerzos para fortalecer el músculo.

Al Marathon de Héctor Vargas lo veo para el repechaje. Sus fichajes son muy pocos dónde resaltan Mayron Flores y Caue Fernández. Aunque el polémico Vargas le da un plus de éxito al verdolaga. me preocupa por el prestigio del fútbol hondureño que este club haga el ridículo contra el poderoso Santos de México en la Liga de Concacaf.El verde ya días no escapa a sus problemas financieros y es admirable con lo que hacen con semejantes inconvenientes.

Atrás en la escala vienen el Juticalpa con Robert Lima a la cabeza, La UPN al modo de Salomón Názar y el Platense flamante campeón de la Copa Presidente para los dos restantes lugares.

Los canechero son los que mejor se han armado y prometen volver a ser protagonistas en lo positivo después del desastre que dejó Héctor Castellón, con un equipo que era una coladera defensiva de local y visitante que me necesita reconciliarse con su afición.

La lucha por la permanencia tiene en mi radar tres candidatos; Real de Minas, Honduras Progreso y Vida, las tres instituciones agobiadas por graves problemas económicos.

Como es torneo de cierre lamentablemente los entrenadores serán más especulativos porque se juega el descenso, por lo tanto, no se sorprenda con muchos empates que verán en los estadios o en su pantalla.