Orlando Ponce: "Se pone en marca el clásico de los atrevidos y el de los cobardes"

ORLANDO PONCE

Cada vez que se van a jugar los clásicos de las dos principales ciudades del país, el capitalino denominado por mucho el nacional, las expectativas son diferentes. El derbi sampedranos se ha constituido como el de más espectáculo y el de la capital el de más "amarrate" y las sensaciones para esta jornada son iguales.

Leer más: Marathón está reprobado cuando visita al Real España en el estadio Morazán

El Real España, en su fortaleza del Morazán, asoma como favorito en mí entender con una línea de juego más compacta que ha logrado el Piscis Restrepo, aunque el Marathón con el argentino Héctor Vargas tiene poderes de influencia en todos sus departamentos para ofrecernos un partido de mucha calidad futbolística.

El cuadro aurinegro tiene a su favor el mejor medio campo de la Liga y el Marathón un alto poder de ataque con la posibilidad de ver juntos en este partido a Yustin Arboleda y Carlo Costly.

Me gustaría que Restrepo se decida en utilizar la dupla ofensiva de Ronny Martínez quién ha enganchado de maravilla y Ángel Tejeda, delantero que necesita minutos para adaptarse al plan.

Además, el Derbi de la ciudad del adelantado nos permitirá ver a los dos mejores porteros nacionales de la Liga, Luis López y Denovan Torres, quienes pueden ser vitales atajando todo en sus metas .

El anhelo predomina para que no exista incidencia arbitral y que el juez no se deje manipular por ninguno de los técnicos, sobretodo de Vargas, quién es muy astuto en estos campos. Ademas abogamos por la no violencia, cansados que en este encuentro lo manchen los inadaptados.

Marathón y Real España siempre se han caracterizado por ser partidos de muchos goles.

El clásico nacional, Olimpia vrs Motagua, llega con las heridas de la final pasada que ganaron los azules, sobretodo en el uruguayo Keosseián a quien le ha costado mucho asimilar esa derrota.

Ya es tiempo que en este partido el Olimpia se reconcilie con su afición, ganando y gustando por lo menos.

En el Albo ya es tiempo de salir de la duda con los extranjeros; Bonfigli, autor de un gol el domingo pasado, Bonjour constructor de un autogolazo, Chavasco el que mejor impresión ha dejado, aunque no es una estrella y a ver si debuta Leandro Sosa, sabiendo que reglamentariamente solo tres pueden estar juntos en la cancha.

Keosseián deberá ser muy astuto y estratégico en este partido ya que una derrota aumentará sus dudas sobre su gestión, aunque un triunfo lo puede acercar a su afición a la que no ha podido ganarse.

Del Motagua ya sabemos cómo juega, no solo es centros y cabezazos, aunque así consigue la mayoría de sus goles. La clave estará en que Moreira y Estigarribia aprovechen los centros de Kevin López y Omar Elvir, ante una defensa del Olimpia poco confiable.

El técnico Diego Vázquez ya encontró el camino para ganar o no perder estos clásicos últimamente, aprovechando que su rival es cabeza caliente y se está quedando en desventaja numérica.

Olimpia y Motagua siempre juegan para un empate, la mayoría de partidos se definen de último momento.

Los dos técnicos tendrán mucho que ver con sus planteamientos para que no veamos un partido "amarrete" dónde el fin y la causa es no perder, por los efectos de perder este clásico.

Algo diferente e inédito que tendrá el clásico de blancos y azules, es que no se podrá ver en televisión abierta, solo por cable, por lo que serán muchos los que llorarán por no verlo o porque perdió el equipo de su simpatía.