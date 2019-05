"Diego Vázquez cometió el error de criticar el género y no el trabajo de Melissa Pastrana"

Jenny Fernández

Hoy quiero referirme a las polémicas declaraciones de Diego Vázquez al finalizar el partido de ida de la final entre Motagua y Olimpia.

Diego cometió el error de criticar el género, no así la capacidad y el trabajo de Melissa Pastrana.

En primera instancia, dijo que en ninguna parte del mundo una mujer dirigió una final y que Melissa se equivocó, esa última parte si le acompaño. Se equivocó, cometió errores puntuales.

Pero hay muchas partes del mundo, en Europa mujeres dirigiendo partidos importantes. Si bien es cierto Melissa no tiene experiencia dirigiendo este tipo de finales de Primera División, si la tiene porque ya dirigió una final de Copa entre Real España-Platense sin ningún suceso y un partido por el no descenso sin verse involucrada.

También está por dirigir su segundo Mundial, femenino, sí, es un Mundial y no cualquiera llega allí a dirigir.

Ha demostrado capacidad y que es parte del futuro del arbitraje hondureño y hay que apoyarla.

No tiene experiencia en finales, pero cómo la va a tener si no la ponemos y cuando lo hacemos, la acribillamos por errores que también cometen los hombres.

Desde aquí he aplaudido y alabado el gran trabajo de Diego Vázquez con Motagua. Los títulos lo respaldan. A nivel internacional se ha ganado el respeto por ese proyecto. Pero hoy, como institución seria los azules deben pedir una disculpa y no defender lo indefendible.

Está el derecho de criticar y reclamar en torno al arbitraje, todo el torneo lo hace y nadie le dice nada si está en su derecho. Pero no en el de menospreciar y generar un ambiente de machismo. Eso en el fútbol moderno ya no existe.

No podemos dejar este tema a la ligera y hacer como si nada pasó y no causar más revuelo. No. Hay que sentar un precedente, este tipo de declaraciones no pueden volver a suceder.

Éxitos para Melissa Pastrana en el Mundial Femenil, que no es poca cosa.

Éxitos para Motagua y Diego Vázquez en este partido de vuelta de gran final. Que gane el mejor, está 2-2 y esto se puede definir en 90 minutos si así lo deciden los protagonistas dentro de la cancha.