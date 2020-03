Blog de Jenny: “El último gran secreto guardado de Chelato”

Jenny Fernández

Han sido días de tristeza e incertidumbre tras conocerse el estado crítico del profesor José de la Paz Herrera, el maestro del fútbol en Honduras, a quien personalmente le guardo un enorme cariño y respeto.

Hoy he querido escribir sobre Chelato Uclés. De lo que fue mi último encuentro con él, una entrevista que le realice para DIEZ hace poco más de dos años.. En ese momento me reveló muchas cosas que hoy quiero compartir con ustedes. Y voy a comenzar recordando textualmente cómo iniciaron los primeros párrafos de esa entrevista…

¡Mi querido y gran 'Maestro'! Como ha pasado el tiempo, mi primera reacción al verle de nuevo fue darle un fuerte abrazo, como señal de mi admiración y cariño. Es que para mí "Chelato", es también mi gran maestro, en mis comienzos en esto del periodismo aprendí mucho de él, me aconsejaba como un padre a una hija; eran horas interminables de pláticas sobre historia del fútbol, el lenguaje táctico y estilos de juego. Y es que su pasión por el fútbol hacía que mi admiración por su trabajo fuese infinita.

El Chelato de todos los tiempos, ahí estaba sentado en una mesa que había reservado en su cafetería preferida, esperándome puntualmente, fiel a su estilo, con su infaltable libreta en mano y un bolígrafo. Aunque afectado un poco de salud, pero con una elocuencia increíble, comenzó esta charla con el maestro...

Incertidumbre y preocupación por la salud de Chelato Uclés: así se viven los momentos en el IHSS.

Ese día entendí que a Chelato no lo mataría su enfermedad, ni la edad; Si no que sería la ausencia, el olvido y la indiferencia de la gente del futbol, eso es lo que más le ha afectado todos estos años.

José de la Paz Herrera es una atracción adonde quiera que vaya y quienes le acompañan lo viven en carne propia.

SUS REVELACIONES Y SECRETOS

Le recuerdo decirme que la gente pensaba que ya no tenía nada que aportar, que estaba viejo y acabado, algo que no es así, y me dijo: "Yo todavía estoy en capacidad de decir y de analizar cosas importantes”, me recalcó en ese momento.

Quizás eso lo llevó hoy hasta donde está: postrado en una cama, debatiéndose entre la vida y la muerte... El maestro nos está demostrando que es un guerrero y que todavía hay Chelato para rato, porque aunque los médicos le han dado poca probabilidad, él sigue ahí, luchando y mostrando leves mejorías.

'Primi' Maradiaga sobre Chelato: "Verlo postrado me genera mucho impacto, significa mucho para mí".

“Necesito ganar una liga más”, fue el último gran secreto guardado que tenía Chelato y me reveló cuando ya estábamos terminando nuestra charla. En ese momento le dije que seguro Dios le daría la oportunidad de cumplir ese último sueño y deseo, pero que para eso debía recuperarse bien. "Claro que lo haré me dijo", me manifestó.

Chelato siempre tuvo un agradecimiento especial con la gente del Olimpia y con el señor José Rafael Ferrari (QDDG). Fueron los que más le tendieron la mano cuando lo necesitó, le apoyaron económicamente cuando no la pasaba bien. Pero es que al maestro no le gustaba que nadie le regalara nada, a su edad, le gustaba ganarse el dinero con su trabajo. Me contó que en un momento hizo unos suvenires de España 82, con la idea de venderlos y hacerse de un par de pesos... Al primero que se los ofreció fue a don Rafa Ferrari y él se los compró todos. Es un gesto que nunca olvidará.

Cuando le pregunté sobre el dinero, las mujeres y los vicios su respuesta fue: “Yo tuve tanta dedicación al fútbol que esas cosas no las atendí con mucha seriedad, fueron cosas ocasionales para mí; yo siempre me cuide al máximo con eso y me mantuve alejado, nunca tuve excesos”.

Chelato recibiendo a Jenny en su lugar de habitación en la capital de la República. Siempre ha sido muy amable y las puertas de su casa pasan abiertas para sus amigos.

El 'deporte rey' de los catrachos fue la vida de Chelato... Tuvo su familia, sus hijos, nietos, pero su dedicación y amor por el deporte siempre superó cualquier otra cosa. Dedicó su vida a esto, por eso nunca pudo retirarse.

Decía el maestro que en sus tiempos mozos tuvo diferentes novias, pero que siempre le reclamaban que estaba más enamorado del fútbol que de ellas. Aunque me confesó que una sampedrana le robo el corazón, en ese tiempo le dio más prioridad al amor. Pero le fue mal en el fútbol porque tenía que invertir muchas horas en su enamorada.

"Todas esas horas yo se las quite al fútbol, entonces reaccioné y dije: 'Mi mayor cualidad en el fútbol ha sido la dedicación, no puedo perder eso, tengo que volver a nacer de nuevo en el fútbol'. Y así fue”.

Cuando lo escuche decirme eso, realmente me sacó una sonrisa y mi expresión fue: '¡Que bárbaro Profe!' Pero ese era el Chelato que todos conocemos, un eterno enamorado del futbol.

No terminaría de escribir hoy recordando tantos buenos momentos con el profe, de muchas enseñanzas y aprendizaje. Gracias a Chelato aprendí a amar el futbol, a ser dedicada y apasionada por este deporte.

“Mi viejo roble”, como le he dicho de cariño, deseo que pueda tener larga vida, que pueda levantarse de esa cama y volver a las canchas.

Estoy segura que desde ahí, sigue dirigiendo tal como me lo confesó ese día: "Voy a dirigir hasta el último minuto de mi vida”, expresaba. Siga dirigiendo, maestro, el partido más importante de su vida, que ya lo está ganando y pronto terminará.