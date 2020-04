"No llores por un partido de fútbol": El blog de Gaspar Vallecillo Molina

Por Gaspar Vallecillo

Hoy traigo una reflexión, porque creo que debemos contar más reflexiones, muchas más cuando nos haga falta fútbol y si son sobre quienes queremos creo que todo se vuelve diferente. Le propongo al lector, desde este momento que se traslade a su infancia y se acuerde la primera vez que fue a un estadio con su papá.

Mauricio Kawas: "El clausura no encuentra condiciones para reanudarse"

En mi caso fue el año 2001, fuimos al Estadio Nacional Tiburcio Carias Andino; hay momentos que solo se nos quedan grabados en la memoria. Entrabamos al sector de silla y mi papá le preguntó al que recibía los boletos: ¿Ha venido alguien vestido igual?.

En el 2001 fue la primera vez que fui a un estadio y fue de la mano de mi papá.

Puede ser que desde ese instante mi papá decidió, que él iba a ser parte mi fútbol. Que estaría cerca mío para comprender mi amor por la pelota, mi papá era médico y el fútbol le gustaba; hasta ahí. Pero supo sufrir mucho por lo que yo sufría, entendió el respeto incondicional que tengo por la pelota, me alentó no a ser mejor, pero a disfrutar de la vida, eso significaba para mi disfrutar del fútbol.

Mi papá y el fútbol siempre estuvieron juntos, nunca separados. Por más que alguna vez yo los sentí lejanos a los dos, nada se interpuso en los caminos de nosotros.

Cuando yo jugaba de pequeño, el me iba a ver. A muchos nos gustaba eso, en mi caso sentía una gran responsabilidad de jugar bien a la pelota. Pero la vida como el fútbol, guarda secretos que se nos revelan al final del camino.

Ahora voy a lanzar una pregunta: ¿Se acuerdan del último partido de fútbol que vieron con su papá? Porque yo me recuerdo bien, fue River Plate contra Boca Juniors en la final de Libertadores del 2018. A los cuatro días murió mi papá.

El último partido de fútbol que vi junto a mi papá fue la final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors en 2018.

Me dejó muchas lecciones, tantas que son imposibles de contarlas. Pero hay una enseñanza que me hizo mejor persona, decidió querer lo que no era suyo, lo que hasta un momento no sentía, para estar cerca de mí.

Gaspar Vallecillo: "Rambo de León es una especie única en nuestro fútbol"