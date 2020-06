El blog de Nerlyn Membreño: Salida de jugadores sin estar listos al extranjero

Nerlyn Membreño

Nuestro fútbol siempre se ha caracterizado por tener jugadores con grandes condiciones, algunos de ellos han triunfado en el extranjero, se realizaron como verdaderos profesionales en este ámbito del fútbol y cumplieron con sus deseos de salir adelante en la vida por medio de ese gran don y talento que Dios les dio para jugar fútbol.

DEDICADO AL "MACHO" FIGUEROA: ¿QUÉ PASÓ CON ESOS HOMBRES QUE NOS DIERON TANTAS ALEGRÍAS?



Recuerdo de niño haber visto muchos futbolistas destacados salir al extranjero y triunfar, por ejemplo: Coneja Cardona, Gilberto Yerwood, Macho Figueroa, Dolmo Flores, Juan Flores, Raúl Sambula entre otros…Estos abrieron posibilidades para que muchos que también aspiraran a esas oportunidades en el extranjero, situación que con el tiempo hemos ido viendo en varias generaciones de nuestros futbolistas.



Me tocó vivir momentos importantes dentro de una cancha de fútbol, acompañado de grandes jugadores en muchos partidos algunos de ellos realmente destacados. Y triunfaron en el extranjero.





¿Qué ha sucedido con algunos que han tenido esa oportunidad de salir al extranjero y no han triunfado como se esperaba? A mi criterio son varios



factores:

1 - El momento no ha sido el indicado considerando que a veces solo se piensa el factor económico, entendiendo que es importante.



2 - Cuando digo el momento es porque considero que los futbolistas necesitan lograr en nuestra competencia su máximo nivel de rendimiento si es posible con logros importantes para adquirir una mentalidad de ganador ya que esta le va a servir para triunfar en el extranjero.



3 - Algunos se han ido muy jóvenes y eso no les ha permitido llegar con la suficiente preparación en lo físico, técnico y táctico considerando que se ven disminuidos en la competencia interna de los equipos.

4 - Otro factor importante es que en la relación de jugador, dueño de pase y representante solo han pensado en lo económico y no lo deportivo ya que debemos ver si las condiciones son basadas en las características del jugador para que se adapten al equipo.



Me tocó tener de compañero a David Suazo y recuerdo que había destacado en un mundial U-20, llegó a Olimpia salimos campeones y él se fue a Italia y ya sabemos la historia, también vi el desarrollo de Wilson Palacios, llegó a Olimpia, salimos campeones en varias ocasiones y logró su mejor rendimiento hasta salir y triunfar.





Será importante para nuestros futbolistas prepararse en los diferentes aspectos de juego y después alcanzar su mayor y mejor rendimiento en nuestra competencia para salir al extranjero y lograr hacer carrera como lo han hecho muchos de nuestros compatriotas.



Seguramente muchos van a tener esas oportunidades de salir al extranjero y esperamos que nuestro fútbol pueda crear las mejores condiciones con el fin de que nuestros jugadores adquieran la mejor preparación para cuando les toque salir al extranjero.

Nerlyn Membreño