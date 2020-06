El blog de Mauricio Kawas: "¿Por qué algunos rechazan tanto al “Choco” Lozano?

Por Mauricio Kawas

Si algo he tenido en mi carrera es tratar de procurar siempre respetar posiciones y comentarios sobre cualquier tema. Estoy bien claro que no vamos a coincidir todos en todo lo que se discuta. Siempre y cuando, eso sí, la crítica se mantenga en lo profesional y no en lo personal.

Sigo la carrera de Antony Lozano desde muy joven. Nuestro reportero que cubría la fuente del Olimpia llegaba una que otra vez con la entrevista de un muchacho muy sencillo y que aseguraba esperar su oportunidad con mucha paciencia y trabajo.

Llegaron sus actuaciones en selecciones menores y sorpresivamente su primera oportunidad en España. El Valencia confirmaba su fichaje y de la nada comenzó a ser víctima de feroces críticas de parte de la afición catracha. Incluso aficionados de su mismo club el Olimpia.

Le tocó regresar y ser señalado como un fracasado porque no logró quedarse. Volvió a Olimpia, y de la mano de Héctor Vargas y Nerlyn Membreño fue recuperando la confianza y su nivel. De nuevo el fútbol internacional tocó a su puerta y de nuevo los insultos.

Choco Lozano le anotó al Real Madrid en enero de 2019 en juego de Copa del Rey.

En Tenerife completó muy buenas temporadas y se dio el lujo de marcar en el Bernabéu ante el Real Madrid. Hoy lucha con el Cádiz por un retorno a primera división.

Ok, aclaro algo. No estoy diciendo que Lozano es el mejor legionario en la historia del fútbol hondureño. No lo es. Pero es un buen jugador que ha sabido tener paciencia para ir sorteando los retos que el fútbol le ha propuesto. Además, si se ha mantenido en el fútbol español es porque algo de calidad tiene.

Muchos aficionados me dicen que rechazan al “Choco” debido a que con la Selección de Honduras nunca se muestra y los decepciona. En realidad, a sus 27 años no ha jugado muchos partidos con la absoluta como para aplazarlo o darle una buena calificación. Registra 27 partidos con la bicolor y ha marcado 7 tantos.

Sin embargo, parece no contarle su destacada participación en los Olímpicos de Río de Janeiro marcando 3 goles en 6 partidos. Cierto, seguro que el fútbol olímpico no es de lo más relevante, pero esa actuación tiene que abonarle para algo. Recordemos que lo jugó con 23 años y junto a Elis y Quioto fueron la pesadilla de sus rivales.

Creo que Lozano ha logrado asimilar la crítica fuerte que lo descalifica. Esa crítica uno la puede entender. Pero no merece el odio con el que algunos aficionados lo tratan. Lozano representa con dignidad y honestidad a nuestro país. Es un gran embajador. Y lo hace siendo muy profesional en su trabajo y tratando de hacer siempre lo mejor en cada partido que le toca participar.

Ayer Antony marcó de nuevo con el Cádiz y fue un gol que evitó la derrota. Ha sido un gol importante. Esto no lo hace el mejor, pero lo mantiene en la pelea por consolidarse. El fútbol le sigue dando estos momentos de respiro como recordándole que el éxito definitivo que tanto busca puede estar a la vuelta de la esquina. Aunque a veces doblar por esas esquinas represente patinar un poco y caerse.

