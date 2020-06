El blog de Nerlyn: "En estos tiempos de pandemia no debemos renunciar al amor por el fútbol"  

Nerlyn Membreño

Entiendo el momento y lo que estamos viviendo en todo el mundo, asimismo soy de la idea que en el caso del comienzo del fútbol en nuestro país pasa a ser un segundo plano, todos los esfuerzos se deben enfocar en proteger y atender las vidas, así lo han hecho la mayoría de países que ya están saliendo de la pandemia o mejor dicho viviendo con ella.



En el caso nuestro las cosas se han ido complicando por el contagio debido al mal control que se ha venido dando en las medidas tomadas por las autoridades, situación que nos hace considerar muy difícil la reactivación del fútbol profesional, eso preocupa sobre todo a los que amamos y nos gusta el fútbol ya que creemos que es el momento de hacer esfuerzos grandes para poder disfrutar del mismo.



Esos esfuerzos los debemos hacer aquellos que por muchos años hemos estado involucrados de alguna u otra manera y conocemos lo difícil que es desarrollar este deporte en nuestro país, pero pienso particularmente que las actuales autoridades de fútbol llamase FENAFUTH, LIGA NACIONAL Y LIGA DE ASCENSO tienen un gran compromiso con el fútbol ya que ahí se deben impulsar los esfuerzos para reanudar las competencias con todas las medidas que ya sabemos se deben tomar de ahora en adelante, como ejemplo cercano, Costa Rica.





Por otro lado, los dueños de los diferentes equipos que ya venían con problemas de organización y de estructura que hoy buscan en la pandemia resolver problemas del pasado deben reflexionar y permitir que el fútbol siga vivo en nuestro país, les pedimos que no le den la espalda al fútbol ya que hoy los necesita.



Da pesar que la liga de ascenso esté pensando en no jugar este año su torneo tomando en cuenta que uno de estos equipos después sube a primera división donde la competencia es muy superior y complicada, dejan a un lado los objetivos como liga y su poco amor por el desarrollo del fútbol.



En el caso de la liga de primera división es una lástima que no tengan claro que hacer cuando en otras ligas ya reanudaron y otras están cerca de hacerlo, está claro que la mayoría de dueños de los equipos lo que están esperando es que les aporten recursos para pagar deudas del pasado situación que seguramente no sucederá ya que lo que debe contar realmente es a partir de la pandemia en todo caso.



Es probable que la FIFA aporte recursos a los países debido a esta situación, pero sería bueno que los equipos estén claros que servirá para competencias futuras.





Tengo cerca de 30 años de estar involucrado en el fútbol profesional lo suficiente como para darme cuenta y conocer algunas cosas, eso me permite analizar cierto comportamiento en nuestro fútbol, creo que es el momento de hacer compromisos para poder reanudar los torneos en nuestro país con todas las medidas, pero también está claro que deben aparecer los amantes del fútbol esos que son dueños de equipos, esos que están en posiciones que deciden organizar y realizar las competencias.



Los ejemplos están cerca de nosotros en las ligas que ya están por terminar sus torneos y otras que las reanudaron y entendemos que hay medidas que tomar sobre todo con los futbolistas y en cada competencia, por ahora hasta que la situación se normalice, pero, no permitamos que se tome esto como excusa para abandonar el amor por este deporte que tanta alegría nos ha dado.



En estos tiempos de pandemia no debemos renunciar al amor por el fútbol. Mas bien es tiempo de demostrar ese amor que le tenemos.