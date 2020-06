El blog del doctor Elmer López: El mejor Olimpia de sus 108 años de historia

Por Elmer López Lutz

Es motivo de discusión entre la familia olimpista, escoger cuál ha sido el mejor Olimpia de la historia, pues cada quien tiene su propia opinión y presenta sus argumentos a favor o en contra de determinado cuadro.

En lo personal, me había mantenido al margen de esta discusión pues guardo simpatías con muchos de sus jugadores, considerando que no sería justo dejarlos por fuera de mi apreciación. Sin embargo, después de reflexionar y bajo el siguiente análisis, presento al equipo que en mi opinión ha sido el mejor Olimpia de sus 108 años de historia.

Una dinastía en el deporte, es un equipo contundente, un equipo que deja huella, un equipo que cambia el curso de la historia. Recordamos en la historia del deporte mundial a grandes dinastías como los Celtics de Bill Russell, los 49s de Joe Montana, otra vez los Celtics de Larry Bird, los Lakers de Magic Johnson, los Bulls de Michael Jordan, los Cowboys de Troy Aikman, los Yankees de Derek Jeter, otra vez a los Lakers de Kobe Bryant, los Patriotas de Tom Brady, los Spurs de Tim Duncan, los Warriors de Stephen Curry, el Barcelona de Leo Messi y el Real Madrid de Cristiano Ronaldo, por mencionar algunas.

Una dinastía siempre va ligada a un jugador insignia, un jugador emblemático, que se mantiene vigente durante la duración de la misma. En este caso la dinastía de la cual me referiré, duró 12 campeonatos, y está muy ligada a Carlos “Calistrín” Suazo Lagos, uno de los mejores jugadores en la historia del Olimpia y de la Selección Nacional. Sobre todo, porque sacó de las cenizas a un equipo que, en 1954, estaba literalmente descendido (en un futuro blog, que desesperadamente solicita el anti olimpismo, me voy a referir a este tema).

La dinastía más exitosa del Olimpia inicia en 1955, cuando se conforma una nueva junta directiva, encabezada por el Ing. Rubén Callejas Valentine como presidente y el Lic. Armando Uclés Sierra como secretario. Integraban el resto de la junta directiva Martín Girón, Francisco Alegría, Armando Pavón, Pradi Vda. De Mendoza, Julio Rodríguez, Laura de Pereira, Gustavo Acosta Mejía y Fernando Lanza.

Rubén Callejas Valentine fue un hombre visionario que, inspirado bajo el modelo de juego del entonces entrenador de la Selección Nacional, el brasileño Pedro Otto Bumbel, trae al Olimpia a jugadores con ese perfil como ser, Carlos “Calistrín” Suazo Lagos, Efraín “Gato” Salinas, Héctor Pacheco Molina, Fernando “Cascarita” Brenes, Roy Padilla, Rafael “Cava” Flores y talvez el jugador más espigado en la historia del fútbol hondureño, Melvin “Cacabancha” Price (apodado también como “Palo de Coco” o “Gigantón de Ébano”).

Los cuales se unen al grupo de jugadores ya existente, Abraham Pavón, Armando “Majoncho” Sosa, Reynaldo Centeno, Fernando “Nando” Gómez, René Suazo Lagos, Gustavo “Tavo” Uclés, Carlos Durón, Arturo Bonilla, Jorge “Joyo” Salomón, René Torres y Modesto “Chiquín” Zúniga. A gran parte de estos jugadores, además de conseguirles trabajo y estadía, los puso a estudiar una profesión de la cual se valieron una vez finalizada su carrera deportiva.

1. CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1955/1956 (16/10/55-12/12/56).

Dentro del Campeonato Nacional de Fútbol 1955/1956, Olimpia enfrentó en el Campeonato de la Liga Mayor de Fútbol Francisco Morazán a los equipos Federal, Argentina, Motagua, Colón y Troya. Algunos de sus resultados fueron: contra Argentina 2 a 1 (goles de “Cacabancha” Price y “Joyo” Salomón), contra Troya 1 a 2 (“Calistrín” Suazo y dos goles de Armando Bográn para Troya), contra Motagua 2 a 1 (“Cacabancha” Price y “Joyo” Salomón, “Leke” Meza por Motagua) y 2 a 1 (Carlos Durón y “Calistrín” Suazo, “Pizarrín” Ponce por Motagua), contra Federal 2 a 1 (Abraham Pavón y “Calistrín” Suazo, Madrid por Federal) y 5 a 2 (René Torres, Luis “Cholito” Oquelí, “Joyo” Salomón y “Calistrín” Suazo con dos, “Popo” Godoy y Carlos Cover por Federal). Olimpia se coronó Campeón de la Liga Francisco Morazán.

Club Olimpia Deportivo, Campeón Liga Mayor de Futbol Francisco Morazán 1955/1956. Arriba: Carlos “Calistrín” Suazo Lagos, Reynaldo Centeno, Melvin “Cacabancha” Price, Luis “Cholito” Oquelí, Abraham Pavón, Roy Padilla y Juan Andino (Entrenador). Abajo: Efraín “Gato” Salinas, Fernando “Cascarita” Brenes, Héctor Pacheco Molina, Arturo “Picho Pacho” Rodríguez y René Torres. Faltaron en la foto: Armando “Majoncho” Sosa, Arturo Bonilla, Héctor Pacheco Molina, Jorge “Joyo” Salomón, Carlos Durón, Jack Arévalo, Modesto “Chiquín” Zúñiga, René Suazo, Fernando “Nando” Gómez, Luis Servellón y Gustavo “Tavo” Uclés.

Para las finales del Campeonato Nacional, Olimpia jugó una hexagonal a dos vueltas contra el Fortuna Campeón de Colón, el Huracán Campeón de Atlántida, el Abacá Campeón de Yoro, el Hispano Campeón de la zona centro/sur y el Hibüeras Campeón de Cortés. Olimpia, al igual que el Hibüeras, sólo perdieron el partido de la serie entre ellos (1 a 3 en San Pedro Sula y 3 a 0 en Tegucigalpa) sin embargo, el Hibüeras de La Lima se coronó Campeón Nacional al acumular un punto más que Olimpia.

2. CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1957/1958 (17/2/57-16/2/58).

En el Campeonato Departamental de la Liga Francisco Morazán participaron los clubes Argentina, Federal, Troya, Motagua, Olimpia y Gimnástico. Obteniendo Olimpia los siguientes resultados: contra Argentina 1 a 0 (“Cacabancha” Price) y 2 a 0 (dos de “Cacabancha” Price), contra Gimnástico 1 a 0, contra Motagua 1 a 0 (Luis “Cholito” Oquelí) y 4 a 1 (“Cacabancha” Price (2), Carlos “Leke” Meza y Evelio “Pibe” Betancourt; Benjamín “Mincho” Uclés por Motagua), contra Troya 4 a 3 y 0 a 1, contra Federal 1 a 1. Olimpia ganó con 17 puntos (8 ganados, 1 empate y 1 derrota) el Campeonato Departamental Francisco Morazán.

Las finales del Campeonato Nacional se realizaron en una cuadrangular a dos vueltas entre el Vida Campeón de Atlántida-Colón, el Honduras Campeón de Yoro, el Hibüeras Campeón de Cortés, y el Olimpia Campeón Zona Centro-Sur. El Olimpia fue amo y señor de la cuadrangular ganándola de forma invicta y contundente, se dio el lujo de ganarle los dos partidos al Hibüeras campeón reinante, 2 a 0 en Tegucigalpa (goles de “Calistrín” Suazo y “Cacabancha” Price), y por goleada de visita 5 a 1 en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula (goles de “Agua de Soda” Reyes en su propia meta a tiro de “Cacabancha” Price, Luis “Cholito” Oquelí, “Leke” Meza, “Calistrín” Suazo y Abraham Pavón; por el Hibüeras anotó “Bandido” Hernández en tiro de penalti para inaugurar el marcador). De esta forma el Olimpia lograba su segundo título de liga y el primero de la dinastía de “Calistrín” Suazo.

Club Olimpia Deportivo, Campeón Nacional de Fútbol 1956/1957. Arriba: Efraín “Gato” Salinas, Carlos “Calistrín” Suazo Lagos, Marco Antonio “Tigrillo” Rosales, Carlos Alberto “Furia” Solís, Juan Andino (Entrenador), Jorge “Pichón” Zavala, Fernando “Nando” Gómez, Abraham Pavón, Melvin “Cacabancha” Price, Andrés “Salinitas” Salinas, Reynaldo Centeno y Carlos “Leke” Meza. Abajo: Roy Padilla, Carlos “Rolin” Castillo, Julio César “Bajito” Iglesias, Héctor Pacheco Molina, Evelio “Pibe” Betancourt, Carlos Alvarado, Fernando “Cascarita” Brenes, Luis “Cholito” Oquelí y Alonzo Lanza.

Faltaron en la foto: Wilfredo “Will” García y Carlos Durón.

3. CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1958/1959 (2/3/58-11/3/59).

Con motivo del Campeonato Nacional de futbol 1958/1959, Olimpia ganó el Campeonato de la Liga Morazán con los siguientes resultados: contra el Troya 3 a 0 (3 goles de “Calistrín” Suazo) y 0 a 1 (Logan), contra Argentina 3 a 1 (“Rolín” Castillo, “Pibe” Betancourt y “Leke” Meza, Guillermo Sauceda por Argentina) y 5 a 1, contra Motagua 4 a 0 y 1 a 2 (Alonzo Lanza por Olimpia y Norris Bodden y Zacarías Arzú por Motagua), contra Federal 1 a 0 (“Calistrín” Suazo) y 1 a 1 (“Leke” Meza y Juan Montalvo) y contra Gimnástico 4 a 0 (“Calistrín” Suazo y “Cacabancha” Price con dos cada uno) y 3 a 0 (2 de “Cacabancha” Price y “Calistrín” Suazo).

Olimpia peleó el Campeonato Nacional en una pentagonal a dos vueltas contra el Fortuna Campeón de Colón, el Ferrocarril Campeón de Atlántida, el Honduras Campeón de Yoro y el Independiente Campeón de Cortés. El Fortuna al perder sus primeros dos partidos (2 a 0 contra Olimpia y 3 a 1 contra Independiente), aduciendo problemas económicos se retiró de la competencia. El Olimpia ganó sus partidos contra el Independiente en San Pedro Sula 3 a 1 (Evelio “Pibe” Betancourt, “Cacabancha” Price y “Rolin” Castillo) y 2 a 0 en Tegucigalpa (“Rolin” Castillo y “Cacabancha” Price), contra Ferrocarril 3 a 1 en Tegucigalpa (dos de Roy Padilla y “Cacabancha” Price) y 2 a 0 en Tela, y contra el Honduras 3 a 1 en Tegucigalpa (dos de “Cacabancha” Price y Luis “Cholito” Oquelí). En el último partido ya sabiéndose campeón, empató 2 a 2 contra el Honduras en El Progreso (Evelio “Pibe” Betancourt y Alonzo Lanza), para coronarse con 11 puntos Bicampeón Nacional.

Club Olimpia Deportivo, Bicampeón Nacional de Fútbol 1958/1959. Arriba: Luis Servellón, Andrés “Salinitas” Salinas, Mario Griffin Cubas (Entrenador), Felipe “Pipe” Barahona, Roy Padilla, Carlos Alberto “Furia” Solís, Alonso Lanza, Marco Antonio “Tigrillo” Rosales, Carlos “Leke” Meza y Efraín “Gato” Salinas. Abajo: René “Reno” Rodríguez, Fernando “Cascarita” Brenes, Carlos Alvarado, Luis “Cholito” Oquelí, Evelio “Pibe” Betancourt, Abraham Pavón, Carlos “Rolin” Castillo y Fausto “Chino” Yu Sahan.

Faltaron en la foto: Carlos “Calistrín” Suazo, Melvin “Cacabancha” Price, Carlos “Leke” Meza, Héctor Pacheco Molina, Edgardo “Ganda” Ruiz, Fernando “Nando” Gómez, Jorge “Pichón” Zavala y Eduardo Richmond Brooks.

4. CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1959 (1/2/59-16/11/59).

El Campeonato Regional a dos vueltas de la Liga Francisco Morazán contó con la participación de 6 equipos: Argentina, Troya, Gimnástico, Federal, Motagua y Olimpia. Olimpia obtuvo los siguientes resultados: contra Argentina 1 a 0 (gol de Alonzo Lanza) y 2 a 1, contra el Troya 2 a 2 (dos de Guillermo “Bidindi” Guerrero, Brenda Grant y “Pando” Galindo por Troya) y 1 a 1 (“Bidindi” Guerrero y Conrado Padilla), contra Gimnástico 3 a 0 (“Leke” Meza, “Reno” Rodríguez y “Pibe” Batancourt) y 4 a 1 (“Leke” Meza, “Piti” Valle y “Rolin” Castillo con dos), contra Federal 1 a 0 (“Bidindi” Guerrero) y 2 a 0 (“Leke” Meza y “Rolin” Castillo). Contra Motagua perdió el primer partido 2 a 0 y empató el segundo partido 0 a 0. Sin embargo, al final del Campeonato Local hubo un empate en puntos entre Olimpia y Motagua por lo que se tuvo que jugar un partido extra de desempate que ganó Olimpia 1 a 0 con gol de “Reno” Rodríguez.

El Campeonato Nacional se realizó en una triangular a dos vueltas entre el Honduras Campeón de Yoro, el Marathón Campeón de Cortés y el Olimpia Campeón de la Zona Centro/Sur. Olimpia ganó la triangular final 3 a 0 y 2 a 1 al Honduras y 1 a 0 al Marathón en Tegucigalpa. El segundo partido contra Marathón no se jugó, en vista de que con el empate 1 a 1 entre el Honduras y Marathón, el Olimpia era inalcanzable, con lo que ganó el Tricampeonato Nacional.

Club Olimpia Deportivo, Tricampeón Nacional de Fútbol 1959. Arriba: Mayor Alonso Flores Guerra, Efraín “Gato” Salinas, Luis Servellón, Roy Padilla, Felipe “Pipe” Barahona, Jorge “Pichón” Zavala, Mario Griffin Cubas (Entrenador), Julio César “Bajito” Iglesias, Abraham Pavón, Fernando “Cascarita” Brenes, Marco Antonio “Tigrillo” Rosales, Carlos Alberto “Furia” Solís, Carlos “Rolin” Castillo, Fausto “Chino” Yu Shan, Ing. Pumpo De Santis y Don Carlos Ponce. Abajo: Evelio “Pibe” Betancourt, Luis “Cholito” Oquelí, René “Reno” Rodríguez, Ronald Leaky, Andrés “Salinitas” Salinas, Joe Grant, Alonzo Lanza, Efraín “Batallón” Zavala Fúnez, Guillermo “Bidindi” Guerrero, Carlos “Leke” Meza y “Chilo” Benítez (Kinesiólogo).

Faltó en la foto: “Piti” Valle.

Ese fue un año redondo para Olimpia, ya que el 17 de mayo de 1959, se coronó Campeón de Campeones de Centroamérica y México, título que obtuvo en el Estadio de La Sabana en San José Costa Rica, al derrotar en un dramático partido 4 a 3 a Liga Deportiva Alajuelense para quedarse con el primer lugar de la cuadrangular constituida por los equipos campeones del área: Guadalajara de México, FAS de El Salvador, Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica y Olimpia de Honduras (ver, ”El Origen de la Garra Catracha”).

5. CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1960/1961 (14/2/60-6/3/61).

El Campeonato de Francisco Morazán contó con la participación de los equipos Olimpia, Motagua, Argentina, Gimnástico, Federal y Troya. Olimpia incorporó a Wilfredo “Will” García, quien regresó al futbol nacional después de haber participado por dos años en el equipo Lusitano de Évora, Portugal; donde fue compañero de equipo con José Enrique “Coneja” Cardona. Olimpia ganó de manera invicta el Campeonato Departamental de Fútbol de Francisco Morazán contra el Troya 7 a 1 (Ricardo “Chendo” Rodríguez con dos goles, Andrés “Salinitas” Salinas con dos, Ronald Leaky con dos y Luis “Cholito” Oquelí) y 1 a 0, contra Federal 4 a 1 (los cuatro goles de Efraín “Batallón” Zavala Fúnez, Clement “Joe Grant” Thompson por Federal) y 3 a 3 (“Reno” Rodríguez con dos y Ronald Leaky, Arturo Cano, “Will” García en contra y Arturo “Risotada” Suazo por Federal), contra Argentina 2 a 1 y 2 a 0, contra Motagua 1 a 1 y 2 a 1, y contra Gimnástico 2 a 0 (“Leke” Meza y Ricardo Taylor) y 2 a 1.

Posteriormente, Olimpia debía enfrentar en la fase final del torneo a dos vueltas, al Vida Campeón de Atlántida, al Honduras Campeón de Yoro, al España Campeón de Cortés y al Tigre Campeón de la Zona Sur. Sin embargo, sólo se jugó un partido de la pentagonal final, el del día 11 de diciembre de 1960, donde en la ciudad de El Progreso, el Honduras le ganó 2 a 0 al España, porque el 13 de diciembre, la Federación Deportiva Extraescolar de Honduras recibió una carta de la FIFA donde se le programaba el partido de desempate contra Costa Rica por la eliminatoria mundialista a Chile 1962. El juego debía de realizarse en el Estadio Mateo Flores de Guatemala el día 15 de enero de 1961. Por lo que, la fase final del Campeonato Nacional se interrumpió, ya que por disposición de la Federación se convocó de inmediato a la Selección Nacional para este trascendental compromiso.

El entrenador nacional Juan Andino escogió a los siguientes jugadores: “Pichón” Zavala, Efraín “Gato” Salinas, “Chamaco” Alegría, “Tigrillo” Rosales, “Will” García, “Furia” Solís, Carlos Cover, Reinaldo Centeno, “Pipe” Barahona, Roberto Guití, Abraham Pavón, “Cascarita” Brenes, Frank Bodden, “Chendo” Rodríguez, “Cholito” Oquelí, Andrés Ávila, Ricardo Taylor, “Nina” Guillén, “Rolin” Castillo, “Reno” Rodríguez, “Leke” Meza, “Pibe” Midence y “Calistrín” Suazo. Cabe mencionar que, de los 23 llamados, 15 eran del Olimpia.

Recordemos que la Selección Nacional de Honduras en esa eliminatoria le tocó enfrentarse contra Costa Rica y Guatemala. Honduras le ganó a Costa Rica el 4 de septiembre de 1960 en Tegucigalpa 2 a 1 (los dos goles por los olimpistas “Calistrín” Suazo y Ronald Leaky), pero perdió el 11 de septiembre 5 a 0 en San José. Posteriormente, el 25 de septiembre de 1960 en Tegucigalpa, empató con Guatemala 1 a 1 con gol de “Calistrín” Suazo.

El 2 de octubre de 1960 Honduras se presentó en la cancha del Estadio Mateo Flores de Guatemala para el partido de vuelta. Sin embargo, Guatemala debido a problemas internos, no se presentó a jugar. Por lo que la FIFA (hasta después de dos meses en los que Guatemala cabildeó para reprogramar el partido), el 13 de diciembre, por fin le otorgó los dos puntos a Honduras y eso le permitió empatar con 5 puntos el primer lugar con Costa Rica (Costa Rica le ganó a Guatemala su partido en San José 3 a 2 y empató 4 a 4 en Guatemala). Esto obligó a jugar ese partido de desempate el 15 de enero de 1961 en Guatemala, en donde Honduras quedó al margen de la eliminatoria, al perder contra los ticos por 1 a 0.

Hasta entonces (el torneo estuvo detenido 2 meses), se trató de reiniciar la Fase Final del Campeonato Nacional, reprogramándose el juego de vuelta entre el España y el Honduras para el 5 de febrero de 1961. Sin embargo, el 5 de febrero, el Honduras no se presentó a jugar a San Pedro Sula. Sin siquiera avisar, dejó a los aficionados sentados esperando en las gradas del Estadio Francisco Morazán. Ello provocó también que el Club Vida, aduciendo que las competencias finales del campeonato debían haber terminado en 1960 y que, debido a problemas económicos por la prolongación del mismo, se retirara también de la competencia.

Además, la presión ejercida por el resto de clubes no involucrados en esta etapa final por iniciar el nuevo campeonato (el cual inició 2 semanas después), también tuvo su efecto. Todo fue una conspiración contra el equipo que había demostrado una marcada superioridad, al que todos sabían que no podían ganarle en la cancha, al que, por representar a su país, casi lo pierde todo. Mal paga el diablo a quien bien le sirve.

Al fin, el 6 de marzo de 1961, la Federación, resolvió finalmente declarar desierta la Etapa Final del Campeonato Nacional 1960/61, y como procede, tras los retiros de los equipos contendientes; declarar Campeón al equipo Olimpia, lo que le aseguró prolongar por cuarto año consecutivo su condición de Campeón Nacional de Honduras. Olimpia se coronó al ganar de forma invicta el torneo, con 10 partidos disputados, 9 victorias y 1 empate.

Club Olimpia Deportivo, Tetracampeón Nacional de Fútbol 1960/1961. Campeón Invicto. Arriba: Mayor Alonso Flores Guerra, Abraham Pavón, Felipe “Pipe” Barahona, Wilfredo “Will” García, Federico “Lico” Budde, Carlos Alberto “Furia” Solís y Luis Servellón. Abajo: Ricardo Taylor, Carlos “Rolin” Castillo, “Tata” Zelaya, Ricardo “Chendo” Rodríguez, y Ronald Leaky.

Faltaron en la foto: Andrés “Salinitas” Salinas, Efraín “Batallón” Zavala, Jorge “Pichón” Zavala, Fernando “Cascarita” Brenes, Marco Antonio “Tigrillo” Rosales, Carlos “Leke” Meza, Felipe “Pipe” Barahona, René “Reno” Rodríguez, Efraín “Gato” Salinas, Alonso Lanza, Fausto “Chino” Yu Shan, Reynaldo Centeno y Carlos “Calistrín” Suazo Lagos.

6. CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 1961 (19/3/61-19/11/61).

Para el Campeonato Nacional de Futbol 1961, dentro de la Liga Mayor Francisco Morazán, Olimpia se enfrentó al Federal (1 a 0 y 2 a 0), al Gimnástico (0 a 0 y 2 a 0), al Troya (2 a 0 y 1 a 1), al Motagua (2 a 0 y 0 a 1) y a Argentina (0 a 1 y 4 a 0), acumulando 14 puntos, para salir Campeón Departamental. Posteriormente elimina al Libertad de Amapala, Campeón de la Zona Sur en una serie de dos juegos (4 a 2 y 3 a 1), para proclamarse Campeón de la Zona Centro Sur.

La Serie Final del Campeonato Nacional, se jugó en una cuadrangular a dos vueltas entre el Lenca de El Progreso Campeón de Yoro, el Independiente de San Pedro Sula Campeón de Cortés, el Palermo de tela Campeón de Atlántida y el Olimpia Campeón de la Zona Centro Sur. Los resultados del Olimpia contra el Lenca fueron de 1 a 4 de visita (goles de “Calistrín” Suazo, Marco Antonio “Pibe” Midence con dos y “Reno” Rodríguez) y de 3 a 1 de local (goles de “Pibe” Barahona, “Calistrín” Suazo y Ricardo Taylor, y Pablo Perdomo por el Lenca). Contra el Independiente 3 a 1 de local (dos goles de Ricardo Taylor y uno de “Calistrín Suazo, Mario “Chino” Lara abrió el marcador por Independiente) y 2 a 2 de visita. Contra Palermo 3 a 0 de local (tres goles de René “Reno” Rodríguez) y 0 a 1 de visita. Olimpia, con 9 puntos producto de 4 victorias, 1 empate y 1 derrota, se coronó por 5ta vez consecutiva Campeón Nacional.

Club Olimpia Deportivo, Pentacampeón Nacional 1961. Arriba: Carlos “Rolin” Castillo, Abraham Pavón, Wilfredo “Will” García, Roberto Crisanto “Manga” Norales y Carlos Alberto “Furia” Solís. Abajo: Marco Antonio “Pibe” Midence, Evelio “Pibe” Betancourt, Donaldo “Coyoles” Rosales, Ricardo “Chendo” Rodríguez, Carlos “Leke” Meza y Marco Antonio “Tigrillo” Rosales.

Faltaron en la foto: Federico “Lico” Budde, Fernando “Cascarita” Brenes, Jacobo Godoy, Luis “Cholito” Oquelí, René “Reno” Rodríguez, Fernando “Tata” Zelaya, Marco Antonio Fu Peñalba, Ronald Leaky, Andrés “Salinitas” Salinas, Carlos “Cigarrito” Alvarado, Ricardo Taylor, Luis Servellón, Carlos “Calistrín” Suazo, Reynaldo Centeno y Henry Elvir.

