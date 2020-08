El blog de Orlando Ponce Morazán: "¿Dónde está el dinero y cuando regresa Fabián Coito?"

Una de las frases más populares en el país es; ¿dónde está el dinero? Refiriéndose al latrocinio con los hospitales móviles y la otra es cuándo regresará Fabián Coito, sobre todo ahora que tenemos bien claros los panoramas y no hay excusas. Hasta la FIFA ya dio a conocer todas las fechas en que se realizarán las eliminatorias mundialistas, incluso programado para pronto definir todo.

Todo se ha estado plasmando en las mudas arquitecturas, por ingeniosos hondureños y yo, no lo desconozco, me animaba para un agregado: ¿qué se hizo Coito, cúando iniciará a trabajar?

Ver. EN VIVO EL SORTEO DE LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF

Y es que el tiempo ha ido transcurriendo y en Honduras no hay indicios sobre el trabajo que deberían desarrollar las dos selecciones hondureñas bajo el mando del uruguayo, la sub- 24 que deberá competir del 15 al 28 de marzo de 2021 en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, que dará dos boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio y a selección absoluta, que en junio 2021, iniciará su espinoso camino al Mundial de Qatar.

Antes, en marzo 2021, la Mayor deberá competir en el denominado Final Fours en semifinales ante Estados Unidos, que será anfitrión del evento, y si ganará esa semifinal enfrentar al vencedor de la llave México - Costa Rica.

A pesar que la pandemia sigue su ruta incontenible, con grandes estragos en la economía y el sistema sanitario de los países, Honduras un gran ejemplo. La FIFA y Concacaf están retomando sus actividades y los diferentes eventos programados, convencidos que la normalidad absoluta está muy lejos mientras no esté lista la vacuna para el mundo.

El cuerpo técnico de la Selección de Honduras, no trabaja con el grupo desde noviembre del 2019.

Es un mal ejemplo el que está dando el señor Coito, muy cómodo en su natal Uruguay, ya que en ningún momento la Fenafuth le ha suspendido su contrato y sus pagos han estado al día religiosamente, para él y todo su cuerpo técnico.

Desde noviembre anterior que se jugó el último partido, en el mediocre torneo de la Liga de Naciones, el cuerpo técnico uruguayo no ha tenido actividad alguna, de eso ya pasan 10 meses.

Según información a la que tuvimos acceso, en todos estos meses la Fenafuth ha pagado unos 300 mil dólares, entre todos esos equipos técnicos, más de 7 millones de lempiras, que tanto le servirían a los equipos quebrados de la Liga Nacional que no pueden iniciar el campeonato por deudas acumuladas.

Ver. EL BLOG DE MAURICIO KAWAS SOBRE EL ORDEN DE FENAFUTH

Dejamos claro que no hacemos estos comentarios por el prurito deseo de perjudicar el proceso de la Fenafuth, con sus selecciones nacionales, por el contrario, es para que aprovechemos el poco tiempo que tendremos para los diferentes compromisos internacionales, ya que más adelante lo necesitaremos.

Para empezar, todos esos entrenadores uruguayos ya deben estar en Honduras para socializar sus métodos de trabajo con los cuerpos técnicos de los diferentes clubes de la Liga Nacional que han iniciado sus pretemporadas.

Conociendo lo llorón que son los entrenadores argentinos Diego Vázquez (Motagua), Héctor Vargas (Marathón) y Pedro Troglio (Olimpia), en el régimen de sus jugadores con las selecciones, sus idas y regresos a los clubes se requiere hablar el mismo idioma.

Hay que considerar que será fundamental el trabajo de base coordinado, si tomamos en cuenta que Olimpia, Motagua y Marathón estarán en los torneos de la Concacaf, en el de liga, afortunadamente no habrá Copa Presidente en los próximos meses y con esto tendrán mucho desgaste los futbolistas.

Leer. ORLANDO PONCE REVELA CUÁNTAS MUJERES HA TENIDO EN SU VIDA

En el proceso anterior, capitaneado por el colombiano Jorge Luis Pinto, hoy entrenador de Emiratos Árabes Unidos, los equipos grandes se quejaban que sus futbolistas regresaban lesionados por el trole que les metía el de San Gil. Que le sirva de ejemplo esto al señor Coito para no contaminar el proceso y el buen rumbo.

Muy pronto deberán iniciar los microciclos con la selección preolímpica y con la Selección mayor, con los futbolistas que actúan en la liga local, eso lo harán los demás países de Concacaf, ya que el 2021 estará cargadísimo, si agregamos la Copa Oro en la que seguramente muchas selecciones participarán con planteles alternos. No me vayan a salir con el cuento que esos trabajos los hará Arnold Cruz, porque los uruguayos no se pueden regresar.

Recientemente,me enteré que la Fenafuth le está ofreciendo un contrato de 8 años a Coito, sin haberlo evaluado todavía en ningún partido de eliminatoria mundialista, lo que considero ligerezas, ya que todos sabemos que los entrenadores viven de resultados y con las maletas en la puerta de su casa.

Mi deseo es que el proceso sea un éxito y olvidemos las amarguras del anterior, pero para eso hay que ponerse a trabajar, y si no usar grafitis, como los revolucionarios anticorrupcion en los puentes y carreteras y preguntar: ¿Dónde está el dinero y para cuándo regresa Coito?

Entendemos que los vuelos internacionales en Honduras ya se irán normalizando. Con la flexibilidad de Sinager y sino la Fenafuth buscar fletar un avión como lo hizo el Saprissa para llevarse al defensa argentino Esteban Espíndola, quien estaba atrapado en la burbuja de San Pedro Sula.