El blog de Elmer López: "Los "cachirules" de Honduras en el Mundial Sub-20 de Túnez 77 y en el clasificatorio a México 83"

Muchos que desconocen la verdadera historia, hablan del buen papel que realizó la Selección Nacional "juvenil" de fútbol en el premundial de Puerto Rico de 1976 y posteriormente en el Mundial Sub-20 celebrado en Túnez en 1977, cuando la realidad fue otra.

Desgraciadamente se trató de una página negra y bochornosa en la historia del fútbol nacional, donde tuvimos una selección que no respetó el “juego limpio”, pues compitió con ventaja, al presentar jugadores pasados de edad.

El término “Cachirule” viene del personaje de la televisión mexicana de las décadas de 1950 y 1960 “Cachirulo” interpretado por el actor Enrique Alonso, quien interpretaba a un personaje con una edad mucho menor (el equivalente del reciente programa “En Familia con Chabelo”).

A raíz de la adulteración de las edades, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, de los futbolistas que participaron en el XII Torneo Juvenil Sub-20 de la CONCACAF que del 9 al 24 de abril de 1988 se celebró en Guatemala, se denominó “Los Cachirules” al escándalo que una investigación posterior destapó, y que terminó con un castigo ejemplar de parte de FIFA de dos años (1988-1990) de suspensión al fútbol mexicano, de toda competición futbolística que incluyó el Mundial Sub 20 de Arabia Saudita 1989, los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y la no participación en las eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol Italia 1990.

Para aquella época, la falsificación de edades, era una práctica habitual entre algunas federaciones de fútbol de la CONCACAF, entre ellas, Honduras.

Del 19 de septiembre al 6 de octubre de 1976, en Puerto Rico, una selección “juvenil” de Honduras, dirigida por Rodolfo Trinidad Ramírez “Popo” Godoy, participó en el Torneo Sub-20 de CONCACAF clasificatorio al Mundial Juvenil Túnez 1977, logrando junto a México (en la final México venció en penales 3 a 2 a Honduras, luego que empataran 1 a 1, con goles de Hugo Sánchez al 11 y Arturo Cáceres al 80), la clasificación a dicho mundial.

El 28 de junio de 1977, en el Mundial de Túnez, Honduras con gol de Prudencio “Tecate” Norales al 46, vence 1 a 0 a Marruecos. El 1 de julio cae 1 a 0 ante Uruguay, y el 4 de julio vence con goles de Gilberto Yearwood al 7 y de José Enrique Duarte al 30, a Hungría 2 a 0.

Honduras con 4 puntos, ocupó el segundo lugar del Grupo 2 detrás de Uruguay, que con 6 puntos ganó el grupo y fue el único que clasificó a la segunda fase (luego fue eliminado por la Unión Soviética en penales después de empatar 0 a 0 en el tiempo regular. Posteriormente la Unión Soviética ganó dicho mundial).

Honduras, con un rendimiento del 66.7% ocupó el sexto lugar dentro de los 16 equipos participantes y dos de sus jugadores (Maradiaga y Yearwood) fueron seleccionados dentro de los 12 futbolistas más destacados del mundial.

Posteriormente a dicho mundial, en un estudio técnico la FIFA comentó, “que la madurez física de los hondureños fue un factor determinante en su rendimiento, y dicha madurez, provocó algunas dudas sobre la edad de algunos jugadores”.

No fue sino hasta después del mundial de España 1982, cuando el equipo Málaga de la primera división de España contrató a Allan Anthony Costly, que se descubrió que el jugador no tenía 25 años, sino que 27. Es decir, que jugó el Mundial Sub 20 de Túnez con 22 años de edad (2 años más de la edad permitida). De la misma manera, se fue descubriendo que por lo menos otros ocho jugadores que participaron en dicho mundial, estaban también pasados de edad.

A continuación, el listado de jugadores que participaron en el Mundial de Túnez con las fechas de nacimiento proporcionadas por la FENAFUTH y entre paréntesis (de los que se ha podido comprobar), las fechas de nacimiento y las edades reales con la que jugaron dicho mundial:

1. Jimmy James Bailey, 7/2/58 (7/2/54, jugó con 23 años en el Mundial Sub 20 de Túnez).

2. Pablo Antonio Palma Salgado, 2/6/58 (2/6/54, jugó con 23 años).

3. Julio César Arzú, 24/5/58 (5/6/54, jugó con 23 años).

4. Ramón Enrique Maradiaga Chávez, 30/11/58 (30/11/54, jugó con 22 años).

5. Allan Anthony Costly, 13/11/59 (13/12/54, jugó con 22 años).

6. Gilberto Gerónimo Yearwood, 15/3/59 (15/3/56, jugó con 21 años).

7. Prudencio Norales Martínez, 20/11/58 (30/4/56, jugó con 21 años).

8. Héctor Ramón Zelaya Rivera, 12/8/58 (12/7/57, jugó con 20 años).

9. Porfirio Armando Betancourt, 1/10/58 (10/10/57, jugó con 20 años).

10. José Roberto Barahona Díaz, 15/11/58.

11. Arturo Cáceres Recarte, 9/10/58.

12. Rene Enamorado Ríos, 3/6/58.

13. Feliciano Guardado Merino, 9/6/58.

14. Luis Alberto Reyes Núñez, 19/3/58.

15. José Enrique Duarte, 19/11/59.

16. Daniel Sambulá D., 2/1/59.

17. Orlando Rodríguez Castillo, 27/11/58.

18. José Francisco Zelaya Pastrana, 1/11/58.

En esta ocasión, la FIFA no aplicó ninguna sanción al fútbol hondureño, tal vez, porque había pasado mucho tiempo, y probablemente esta sea la razón, por la que muchos se sigan refiriendo a esta participación, como un acontecimiento positivo en la historia de nuestro fútbol.

En 1982, del 15 de agosto al 5 de septiembre, otra selección “juvenil” de Honduras participó en el Torneo Sub 20 de la CONCACAF (IX NORCECA Juvenil) clasificatorio al Mundial Sub 20 de México 1983 celebrado en Guatemala. Honduras, dirigida por Néstor Matamala, le ganó 3 a 0 a Antillas Neerlandesas, empató 2 a 2 con Trinidad y Tobago, ganó 2 a 1 a Canadá, 3 a 0 a Guatemala, 2 a 1 a El Salvador, 1 a 0 a Costa Rica y 1 a 0 a Estados Unidos.

Honduras, pese a ganar el primer lugar de la competición, fue descalificado por haber participado con jugadores pasados de edad y su lugar fue ocupado por Estados Unidos que había ocupado el segundo puesto.

El grupo de jugadores de Selección Sub 20 de Honduras fue: Carlos Solís, Armando Villatoro, Luis Medina, Roy Padilla Bardales, Héctor René Orellana, Reynaldo Colón, Marvin Castro, Federico Martínez, Marcos Campbell, Saúl Bonilla, Juan Flores, Amílcar Lanza, Otoniel Romero, Armando Bodden, Francisco Herminio Villalobos, Miguel Chávez, José Fernando Figueroa, Norman Luis Lobo (capitán), Rolando Carranza y Leonel Suazo.

En esta ocasión, la falsificación de las edades de Honduras sí fue descubierta, y la FIFA castigó al fútbol hondureño con dos años de suspensión para participar en torneos con límite de edad. Fue vergonzoso. Es por eso que de esa participación nadie habla.

También Costa Rica adulteró las edades de Hernán Medford y de Javier Vicente Wanchope, para permitirles participar primero en el pre mundial de la CONCACAF en México y luego en el Mundial de la FIFA Sub 16, 1985 en China.

FIFA castigó a Costa Rica por estos hechos después de Italia 1990, con dos años de suspensión de participación en torneos con límite de edad.

Aparentemente, en CONCACAF, se aprendió la lección, pues no hemos escuchado nuevas noticias en relación a este penoso tema. Esperamos que nunca más tengamos que estar involucrados en estos lamentables actos.

Recordemos que, la debida organización y funcionamiento de las categorías del fútbol menor, es la medida más efectiva en la prevención de estos bochornosos episodios.