El blog de Elmer López: Los equipos campenísimos en el fútbol hondureño; un análisis al formato y sus consecuencias para el fútbol nacional

¿Qué se necesita para que un equipo sea campeonísimo? En primer lugar, que el formato del torneo esté diseñado para ello, es decir, que además de las vueltas regulares exista también una liguilla. En segundo lugar, que el mismo equipo que gane las vueltas gane también la liguilla.

Esto no siempre ha ocurrido en los torneos de la Liga Nacional, pues a través de la historia, se han desarrollado con diferentes formatos. Los primeros 18 torneos de liga (1928 y de 1947 a 1964), debido a las deficientes vías de comunicación existentes en el país para aquella época, se jugaron en base a torneos departamentales, de donde los equipos campeones, se enfrentaban en una serie final para obtener al campeón nacional.

Posteriormente, los primeros ocho torneos del campeonato regido por la Liga Nacional (1965 a 1973), se jugaron con el sistema de las ligas europeas, el equipo que salía campeón era el que al final de las vueltas acumulaba la mayor cantidad de puntos. En lo personal pienso que este es el mejor formato, tal como lo manifestó en una ocasión el jugador del Barcelona, Andrés Iniesta, ante la pregunta de cuál era el título que más disfrutaba ganar con su equipo, dijo que el del torneo de liga debido a su formato, “ya que representaba el justo premio a la regularidad”.

En la historia de los 93 torneos disputados en la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras, en sólo 21 de ellos, se ha jugado con el formato del Campeonísimo. De esos 21 torneos, en sólo cinco de ellos se logró. Recordemos esa historia:

1982, PRIMER CAMPEONÍSIMO

A partir del campeonato de 1974, se le agregó al formato de las ligas europeas una liguilla, con lo que se establecieron las condiciones para que saliera un campeonísimo. Pero tuvieron que pasar 9 torneos para que, en 1982, el Olimpia del uruguayo José Luis Mattera Teglia ganara las tres vueltas con 33 puntos, producto de 11 triunfos, 11 empates y 5 derrotas, con 33 goles a favor y 17 en contra. Además, ganó la liguilla que fue una pentagonal (contra Motagua, Real España, Victoria y Vida) con 4 triunfos, 3 empates y 1 derrota, con 7 goles a favor y 5 en contra. El 14 de noviembre de 1982 en Tegucigalpa, se coronó como el Primer Campeonísimo del fútbol hondureño al empatar 0 a 0 con el Victoria. Olimpia alineó a Belarmino Rivera, Daniel Zapata, Alejandro “Indio” Ruiz, Héctor Uclés y Fernando “Azulejo” Bulnes. Roger Chavarría, Alberto Mereles y Arturo Cáceres. “Tecate” Norales, Alberto Centurión (Oscar García) y Mario Hernán Juvini Carreño (Juan Flores).

Conformaron ese equipo: Belarmino Rivera, Oscar Banegas, Carlos Solís, Oscar García, Santos Alejandro Ruiz, Héctor Uclés, Daniel Zapata, Fernando “Azulejo” Bulnes, José Mauricio “Güicho” Fúnez, Arturo Recarte Cáceres, Roberto “Pirata” Fernández, Víctor Romero, Emilio “Nilo” Martínez, Oscar Medina, Alberto Mereles, Ramón Antonio “Pilín” Bran, Róger Chavarría, Alberto Centurión, Mario Hernán Juvini Carreño, Jorge Alberto “Perro” González, Prudencio “Tecate” Norales, Jorge Urquía y Juan Alberto Flores Maradiaga.

CLUB OLIMPIA DEPORTIVO, CAMPEONÍSIMO 1982

Club Olimpia Deportivo, Primer Campeonísimo de Honduras, 1982. Arriba: Oscar García, Santos Alejandro Ruiz, Roberto “Pirata” Fernández, Emilio “Nilo” Martínez, Mauricio “Güicho” Fúnez y Oscar Banegas. Abajo: Alberto Mereles, Víctor Romero, Héctor Uclés, Alberto Centurión y Mario Hernán Juvini Carreño.

1984, SEGUNDO CAMPEONÍSIMO

El Olimpia, de Enrique Grey Fúnez nuevamente logró el campeonísimo cuando en 1984 primero ganó las vueltas regulares, en esta ocasión fueron cuatro vueltas, acumulando 44 puntos producto de 13 triunfos, 18 empates y 5 derrotas, con 41 goles a favor y 31 en contra. Posteriormente también se adjudicó la liguilla que fue una cuadrangular (contra Vida, Victoria y Marathón) con 10 puntos, al lograr 5 victorias y una derrota, con siete goles a favor y dos en contra. El 5 de diciembre de 1984 en La Ceiba, con gol de Néstor Doroni, Olimpia se proclama campeonísimo por segunda ocasión al vencer al Vida 1 a 0. Olimpia alineó a Oscar Banegas, Raúl Martínez Sambulá, Alejandro Ruiz, Luis Isidro Arriola y Osmán Madrid. Juan Carlos Espinoza, Arturo Cáceres (Benito Suazo) y José Antonio “Flaco” Hernández. Juan Flores (Carlos Maldonado), Néstor Doroni y José Mario Figueroa.

Su plantel era: Belarmino Rivera, Oscar Banegas, Carlos Solís, Raúl Martínez Sambulá, Santos Alejandro “Indio” Ruiz, Fernando “Azulejo” Bulnes, Daniel Zapata, Osmán Madrid, Fernando Tovar, Benito Suazo, Bayardo Martínez, Luis Arriola, Víctor López, Víctor Romero, Darío Mejía, Rigoberto Ruiz, Arturo Recarte Cáceres, Armando Aguilar, Ramón Antonio “Pilín” Bran, Juan Carlos Espinoza, Emilio “Nilo” Martínez, José Antonio “Flaco” Hernández, José González, Roger Javier Valladares, Mario Castellanos, Carlos “Gigio” Maldonado, José Mario “Chueco” Figueroa, Juan Néstor Doroni, Juan Alberto Flores, Jorge Alberto “Perro” González y Prudencio “Tecate” Norales.

CLUB OLIMPIA DEPORTIVO, CAMPEONÍSIMO 1984. Club Olimpia Deportivo, Bicampeonísimo 1984. Arriba: Belarmino Rivera, Néstor Doroni, Daniel Zapata, Santos Alejandro “Indio” Ruiz, Antonio “Flaco” Hernández y Benito Suazo. Abajo: Osmán Madrid, Prudencio “Tecate” Norales, José Mario “Chueco” Figueroa, Juan Carlos Espinoza y Fernando “Azulejo” Bulnes. 1993, TERCER CAMPEONÍSIMO. En 1993 Olimpia consigue su tercer campeonísimo. Inició el torneo con el holandés Gerd Block como entrenador, pero a raíz de los malos resultados (dirigió 15 juegos: 7 triunfos, 3 empates y 5 derrotas, 21 goles a favor y 21 goles en contra), fue sustituido por José de la Paz Herrera “Chelato” Uclés. Chelato dirigió 20 juegos: 14 victorias, 6 empates, sin derrotas, 37 goles a favor y 12 en contra. Olimpia ganó las tres vueltas con 37 puntos, producto de 15 partidos ganados, 7 empatados y 5 perdidos, 43 goles a favor y 27 en contra. Ganó la liguilla (pentagonal) final (contra Petrotela, Marathón, Real España y Motagua) con 14 puntos, con 6 triunfos y 2 empates, con 15 goles a favor y 6 en contra. El 20 de junio de 1993 Olimpia se corona campeonísimo por tercera ocasión, al vencer contundentemente al Motagua 3 a 0 con doblete de Alex Pineda Chacón y un autogol de Renán Aguilera a disparo de Nahúm Espinoza. Alineación de Olimpia: Belarmino Rivera, Rudy Williams,

Gilberto Yearwood, José García y Erick Fu. Alex Pineda Chacón (Nahúm Espinoza), Juan Carlos Espinoza, José Antonio “Flaco” Hernández y Néstor Peralta. Eduardo Bennett y Denilson Costa. La ventaja que obtuvo Olimpia en la pentagonal obligó a suspender los clásicos Real España vs Marathón y Real España vs Motagua (se repartieron los puntos), por la pérdida de interés, ya que Olimpia era inalcanzable. Destacaron como goleadores de Olimpia en esa temporada: Denilson Costa con 12 goles, Alex Pineda Chacón con 11, Dennis Caballero con cinco y Nahúm Espinoza con cuatro. Además, Olimpia desde que Chelato Uclés se hizo cargo de la dirección técnica, tuvo una racha de 26 partidos sin perder (30-12-92: 4-0 sobre Real Maya al 11-11-93: 0-1 ante Real España). Plantel del Olimpia del Campeonísimo 1993: Belarmino Rivera, Oscar Banegas, Gerardo Priori, Gilberto Gerónimo Yearwood, Arnold Cruz, José Antonio García, Rudy Williams, Gregorio Serrano, René Arturo “Pupa” Martínez, Nerlyn Membreño, Erick Darío Fu Lanza, Néstor Peralta, Christian Santamaría, Alex Pineda Chacón, Juan José “Griego” Craniotis, José Antonio “Flaco” Hernández, Juan Carlos Espinoza, Nahúm Espinoza, Dennis Antonio Piedy, Dennis Caballero, Luis Ramón Abdeneve, Marlon “Pitufo” Hernández, Carlos Laje Moreno, Denilson Costa de Oliveira, Mario Eugenio Dolmo Flores y Eduardo “Balín” Bennett. CLUB OLIMPIA DEPORTIVO, CAMPEONÍSIMO 1993. Club Olimpia Deportivo, Tricampeonísimo 1993. Arriba: Belarmino Rivera, Denilson Costa, Oscar García, Gilberto Yearwood, Antonio “Flaco” Hernández y Eduardo Bennett. Abajo: Erick Fu, Juan Carlos Espinoza, Néstor Peralta, Alex Pineda Chacón y Rudy Williams.

1994, CUARTO CAMPEONÍSIMO. El cuarto campeonísimo lo logró el Real España en 1994. Uno hubiera esperado que el Real España ganara su primer campeonísimo durante los años de su tricampeonato logrado entre 1974 a 1976. Sin embargo, ni siquiera ganó las vueltas regulares en dos de los tres años en que campeonizó. Contrario a lo que manifestó Miguel Canahuati (28-1-07), ex presidente de esa institución, cuando dijo que el tricampeonato logrado por su equipo tenía más valor por cuanto fue logrado en torneos largos. No pudo estar más alejado de la verdad, pues en 1974 fue Motagua el que ganó las cuatro vueltas con 13 puntos de diferencia sobre ellos, mostrando que era el equipo más regular del torneo. Para 1975, esta vez fue Olimpia el que ganó las tres vueltas, con 9 puntos de diferencia. No fue sino hasta en el campeonato de 1976, que Real España logró ganar las tres vueltas, sin embargo, no logró el campeonísimo, pues Motagua ganó la liguilla. Con el uruguayo Ernesto Omar Luzardo como su entrenador, en 1994 Real España ganó las tres vueltas regulares con 40 puntos, con 14 partidos ganados, 12 empatados y un partido perdido, 34 goles a favor y 17 en contra. En la liguilla, que fue una hexagonal (Real España, Olimpia, Victoria, Motagua, Vida y Platense), superó en su llave al Platense 0 a 4 y 1 a 1 para clasificar a una triangular final donde enfrentó a Motagua y Vida. Ganó la triangular con 5 puntos, producto de un triunfo y tres empates, con dos goles a favor y uno en contra. El 24 de mayo de 1994 en la ciudad de La Ceiba, Real España obtuvo el Campeonísimo al empatar 0 a 0 contra el Vida. Su plantel fue: Wilmer “Superman” Cruz, Milton “Chocolate” Flores, Jaime “Indio” Ruiz, José Luis López, Daniel Uberti, Edgardo Emilson Soto, Víctor Martín Castro, Juan “Montuca” Castro, Marco Antonio Anariba, Edward Barahona, Rodolfo Richardson Smith, Reginaldo Hill, Luis Arriola Carter, Mauricio “Güicho” Fúnez, Marco Vinicio “Chacal” Ortega, Luis Danilo Perdomo Velásquez, Camilo Bonilla, Javier Guzmán, Norman “Tedy” Martínez, Sebastiao Da Silva, Gustavo Adolfo Gallegos, Washington “Piojo” Hernández, Erick Gerardo Gallegos y Carlos Alberto Pavón.

CLUB DEPORTIVO REAL ESPAÑA, CAMPEONÍSIMO 1994. Club Deportivo Real España, Campeonísimo 1994. Arriba: Juan “Montuca” Castro, José Luís López, José Luís “Pili” Aguirre, Jaime “Indio” Ruiz, Enrique Daniel Uberti y Wilmer Enrique “Superman” Cruz. Abajo: Washington Leonardo “Piojo” Hernández, Norman “Tedy” Martínez, Luis Orlando “Caralampio” Vallejo, Vinicio “Chacal” Ortega y Carlos Alberto Pavón Plummer. 2019, QUINTO CAMPEONÍSIMO. A partir de 1997, cuando se cambió el formato a los torneos cortos, se eliminó la posibilidad de obtener un Campeonísimo, pues el formato ya no permitía que un mismo equipo ganase tanto las vueltas como la liguilla. Así transcurrieron 43 torneos (Apertura 1997 a Clausura 2019), hasta que para el Apertura 2019-2020, se cambió de nuevo al formato a vueltas y a liguilla. Con el argentino Pedro Troglio, Olimpia ganó su cuarto campeonísimo. Lo consiguió en el Torneo Apertura 2019/2020, obteniendo 38 puntos en las dos vueltas regulares, con 12 triunfos, 12 empates y 2 derrotas, con 31 goles a favor y 12 en contra. En la liguilla, que fue una pentagonal (contra Motagua, Marathón, UPNFM y Vida), obtuvo 9 puntos: tres triunfos y una derrota, con 10 goles a favor y 2 en contra. El 8 de diciembre del 2019 Olimpia obtuvo el Tetracampeonísimo al golear 4 a 0 al Marathón con goles de Jerry Bengtson, Jorge Benguché, Matías Garrido y Eddie Hernández. Alineación de Olimpia: Harold Fonseca, German Mejía, Brayan Béckeles, Johnny Leverón, Ever Alvarado, Cristian Maidana (Junior Lacayo, al 57), Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez

(Matías Garrido, al 7), Jerry Bengtson y Jorge Benguché. Suplentes: Edrick Menjívar, Maylor Núñez, Jonathan Paz, Matías Garrido, Deybi Flores, Eddie Hernández y Junior Lacayo. CLUB OLIMPIA DEPORTIVO, CAMPEONÍSIMO TORNEO APERTURA 2019-2020. Plantel del Club Olimpia Deportivo, Tetracampeonísimo Apertura 2019-2020. Arriba: Alex Guity, Elvin Casildo, Jairo Róchez, Elmer Guity, Maylor Núñez, Eddie Hernández, Jhonny Leverón, Matías Morales, Axel Gómez, Jorge Benguché y Edrick Menjívar. En medio: José Alexander Centeno (Utilero), Juan Carlos Espinoza (Asistente técnico), Marvin Edgardo Hernández (Utilero), Joel Díaz (Asistente administrativo), Nahúm Pérez (Gerente), Sergio López (Entrenador de arqueros), Rafael Villeda Ferrari (Presidente ejecutivo), Pedro Troglio (Entrenador), Marcelo Emanuelle (Preparador físico), Faustino Baquedano (Motorista), Roni Ávila (Utilero), Cristopher Pérez Merlo (Quinesiólogo) y Carlos Suazo (Quinesiólogo). Abajo: German Mejía, Junior Lacayo, Jorge Álvarez, Matías Garrido, Edwin Rodríguez, Carlos Pineda, Ever Alvarado, Christian Maidana, Rembrandt Flores, Jonathan Paz, Moisés Oliva, Jafeth Canales, José Alejandro Reyes y Michael Chirinos. Faltaron en la foto: Jerry Bengtson, Brayan Béckeles, Harold Fonseca, Deybi Flores, Ovidio Lanza y Jonathan Ferrari. Así como Gustavo Reggi (Asistente técnico) y Pablo Javier Martín (Preparador físico). ANÁLISIS FINAL. De los 21 torneos cuyo formato permitió la obtención del Campeonísimo (1974-1982, 1984, 1987-1996 y Apertura 2019-2020), este se logró obtener sólo en cinco de ellos (23.8%), cuatro por Olimpia y uno por Real España. Al ganar estos equipos, tanto las vueltas regulares como la liguilla, se ratificaron como los equipos más regulares del torneo. El problema está en el 76.2% restante, cuando no es el mismo equipo el que gana las vueltas y la liguilla, entonces el torneo se torna desigual, ya que no recompensa al equipo más regular, es decir, al ganador de las vueltas. Además, favorece la mediocridad, ya que muchos equipos que se clasifican de últimos a la liguilla, muchas veces con un promedio de rendimiento inferior al 50% (están súper

aplazados), pueden, en la liguilla, aspirar a salir campeones en tres o cuatro partidos, donde una mala tarde de un jugador o un error arbitral pueden echar al traste el buen trabajo de los equipos punteros en las vueltas. Se promueve la mediocridad, pues los jugadores llegan “relajados” a las vueltas, sabiendo que tendrán una “segunda oportunidad” en la liguilla. Y después quedamos preguntando por qué nuestra Selección Nacional nunca comienza bien y, con calculadora en mano, deja siempre todo para última hora. La FENAFUTH debe de intervenir en el diseño del formato pensando en el beneficio del fútbol nacional. Por eso comparto la opinión de Andrés Iniesta, abogando por un campeonato de dos vueltas y punto. Donde hay tiempo para las fechas FIFA y los torneos de la CONCACAF, y donde el equipo campeón obtenga el justo premio a la regularidad. Por favor, ya no nos sigamos complicando entre nosotros mismos.