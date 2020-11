El blog de Mauricio Kawas: "Yustin vs Marathón; lo ideal sería que ambas partes lograran sentarse de nuevo para llegar a un acuerdo de pago"

Fue tema y seguirá siendo tema. Es como la ruptura del noviazgo o el matrimonio que era muy bueno, pero terminó en muy malos términos. Para los que lo vemos desde afuera es difícil darle la razón a uno o a otro. A lo mejor los dos tienen un poco de razón.

Yustin Arboleda dejó de ser parte del Marathón el 30 de diciembre del año anterior. Ese día se anunciaba su fichaje por parte del Olimpia que hacía algún tiempo mostraba su interés en el colombiano.

Lo primero es establecer que los verdolagas no niegan ni la deuda ni el monto adeudado al futbolista. Así que el reclamo legal, creo yo, fue más por la vía de dejar firme la existencia de dicha deuda ya sea a través de un acuerdo de pago o del trámite de una demanda a través de los canales respectivos. Al no existir acuerdo de pago se procedió con la demanda que, como era de esperarse, ganaría el futbolista. Aquí no hay nada que sorprenda.

Llamó mucho la atención, eso sí, el hecho que el abogado de Yustin publicara la noticia en sus redes sociales. No digo que sea incorrecto ya que no publicó nada que no fuera cierto.

Pero es poco usual y llamó la atención de los más cercanos al equipo sampedrano que interpretaron el hecho como una clara maniobra para desestabilizar el club en un momento crítico del torneo.

Otros aseguraban que fue una publicación mal intencionada en represalia por el reclamo que el Real España perdió ante Marathón en la disputa por Selvin Guevara. El abogado de los catedráticos es el mismo que llevó el caso de Arboleda.

Para mí no fue ni lo uno ni lo otro. El abogado del colombiano se limitó a cumplir con su labor de pelear por su cliente.

No puede detenerse a pensar en su pasado esmeralda porque no fue eso lo que le enseñaron en la universidad. El abogado rara vez trabaja con el corazón. El abogado trabaja con sus conocimientos para defender a su cliente tenga o no tenga la razón. Así ha sido, así es y así seguirá siendo.

Entonces apareció el Héctor Vargas y puso sobre la mesa un par de declaraciones fuertes, algunas discutibles pero todas necesarias. El Profe debe mantener el espíritu combativo del plantel y él sabe bien cómo hacerlo. Les aventaron un par de granadas y él respondió con cañones de alto poder. Fue ácido y en pocas palabras dijo de todo.

Si hay algo que tiene Vargas es que defiende a capa y espada a la institución para que labora. Repito, se puede discutir lo que dijo, pero tenía que hacerlo.

Marathón tiene el liderato de su grupo y se juega mañana ante Saprissa la clasificación a la Champions de Concacaf. A ningún jugador le gusta un director técnico que arrugue en momentos así. Cuando al equipo le tiran de todo es cuando prefieren aquel entrenador que responde y contraataca. Los hace sentir respaldados.

¿Y Yustin cómo queda? Creo que el colombiano sólo pelea por lo que cree justo y no se le puede señalar por eso. Lo ideal sería que ambas partes lograran sentarse de nuevo para llegar a un acuerdo de pago sobre todo en estos días tan complicados en lo económico. La situación a partir de marzo de este año cambió para todos en el mundo y estamos tratando de recuperarnos poco a poco.

Es por eso que aspirar recibir el monto total en un solo pago parece una solicitud poco comprensiva y alejada de la realidad actual. Sobre todo, tomando en cuenta que nadie en Marathón le niega la existencia de la deuda. Lo que le piden es espacio de tiempo para cancelarla. Veremos cómo termina todo.

