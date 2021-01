El blog de Elmer López: "El Olimpia de Pedro Troglio y los números de su gestión"

Después de año y medio de tener las riendas del Olimpia, podemos evaluar la gestión de Pedro Troglio con los siguientes números:

Torneo Apertura 2019:

Vueltas JJ 18, JG 14, JE 2, JP 2, GF 37, GC 12, Dif 25, Pts 44.

Pentagonal: JJ 4, JG 3, JE 0, JP 1, GF 10, GC 2, Dif 8, Pts 9.

Series Particulares:

Contra Marathón: Marat 1:1 Oli, Oli 1:0 Marat, Oli 4:0 Marat. Dos partidos ganados, un partido empatado, cero perdidos.

Contra Motagua: Oli 2:0 Mot, Mot 1:2 Oli, Oli 2:0 Mot. Tres partidos ganados, cero

perdidos.Contra Real España: Oli 1:1 RE, RE 0:2 Oli. Un partido ganado, un partido empatado.

Pérdidas del Olimpia en el Torneo Apertura 2019: fueron tres, 2 a 1 contra Platense de local (Estadio de Comayagua) y 2 a 1 de visita en Puerto Cortés (Platense quedó en la 8va posición), 2 a 1 contra Vida en La Ceiba 2 a 1 en el inicio de la liguilla. Empates fueron dos: contra Marathón 1 a 1 de visita en SPS y contra Real España 1 a 1 de local (Estadio de Comayagua).

Estadísticas del Torneo Apertura 2019:

Olimpia: JJ 22, JG 17, JE 2, JP 3, GF 47, GC 14, Dif 33, Pts 53.

Marathón: JJ 22, JG 12, JE 6, JP 4, GF 44, GC 27, Dif 17, Pts 42.

Motagua: JJ 22, JG 12, JE 4, JP 6, GF 36, GC 26, Dif 10, Pts 40.

Comentario: Olimpia establece un récord de 44 puntos para ganar las vueltas y de 53 puntos en todo el campeonato, además, les gana la serie particular a los tres grandes.

Torneo Clausura 2020:

Este torneo, debido a la pandemia del COVID-19, al igual que un gran número de torneos de liga en el mundo, fue cancelado. Por lo tanto, ante la anulación de un campeonato, no se debe de tomar en cuenta legalmente ningún elemento que formara parte del mismo, pues carece de vida jurídica. En otras palabras, los números del Torneo Clausura 2020 no cuentan como datos oficiales.

Torneo Apertura 2020:

Debido a la pandemia COVID-19, se juega un torneo acortado y con los 10 equipos participantes divididos en dos grupos.

Vueltas Regulares:

Olimpia JJ 14, JG 10, JE 4 JP 0, GF 30, GC 9, Dif 21, Pts 34.

Motagua: JJ 14, JG 10, JE 2, JP 2, GF 33, GC 10, Dif 23, Pts 32.

Marathón: JJ 14, JG 8, JE 2, JP 4, GF 24, GC 11, Dif 13, Pts 26.

Repechaje: Plat 2:4 Mot, Mot 0:1 Plat.

Final de las vueltas: Marat 3:1 Oli, Oli 1:0 Marat.

Semifinales de liguilla: Vida 0:0 Oli, Oli 3:0 Vida. Mot 3:1 Marat, Marat 1:2 Mot.

Series particulares hasta el momento:

Contra Marathón: Mar 1:3 Oli, Mar 3:1 Oli, Oli 1:0 Mar. Dos triunfos y una derrota.

Contra Motagua: Mot 0:0 Oli, Oli 2:1 Mot. Un triunfo y un empate.

Contra Real España: RE 1:1 Oli, Oli 1:0 RE. Un triunfo y un empate.

Pérdidas del Olimpia en el Torneo Apertura 2020: sólo una, el 3 a 1 contra Marathón de visita en SPS (23-12-20), después de venir de disputar la Liga Campeones de CONCACAF y sin respetar el Fair Play con descanso similar para ambos equipos (ver en diez.hn, “Directivos del Fútbol...”). Además, 11 días antes (12-12-20), le había ganado 3 a 1 a Marathón en su estadio.

Estadísticas del Campeonato Apertura 2020 hasta el momento:

Olimpia: JJ 18, JG 12, JE 5, JP 1, GF 35, GC 12, Dif 23, Pts 41.

Motagua: JJ 18, JG 13, JE 2, JP 3, GF 42, GC 15, Dif 27, Pts 41.

Marathón: JJ 18, JG 9, JE 2, JP 7, GF 29, GC 18, Dif 11, Pts 29.

Series particulares en la era Troglio hasta el momento:

Contra Motagua: cuatro triunfos y un empate.

Contra Marathón: cuatro triunfos, un empate y una derrota.

Contra Real España: dos triunfos y dos empates.

Estadísticas de la era Troglio en los Campeonatos Nacionales hasta el momento:

Olimpia: JJ 40, JG 29, JE 7, JP 4, GF 82, GC 26, Dif 56, Pts 94.

Motagua: JJ 40, JG 25, JE 6, JP 9, GF 78, GC 41, Dif 37, Pts 81.

Marathón: JJ 40, JG 21, JE 8, JP 6, GF 73, GC 45, Dif 28, Pts 71.

CONCLUSIÓN:

En los Campeonatos Nacionales, el Olimpia de la era Troglio, es el equipo más ganador, el equipo que menos pierde, el equipo más goleador y el menos goleado.

Liga CONCACAF 2019:

Resultados: Olimpia vs Forge FC 0 a 1 y 4 a 0, Olimpia vs Comunicaciones 2 a 0 y 0 a 0, Olimpia vs Saprissa 2 a 0 y 1 a 4.

Estadísticas Liga CONCACAF 2019:

Olimpia JJ 6, JG 3, JE 1, JP 2, GF 9, GC 5, Dif 4, Pts 10.

Motagua JJ 8, JG 3, JE 4, JP 1, GF 9, GC 4, Dif 5, Pts 13.

Marathón JJ 2, JG 0, JE 1, JP 1, GF 2, GC 3, Dif -1, Pts 1.

Liga Campeones de CONCACAF 2020:

Resultados: Olimpia vs Seattle Sounders 2 a 2 y 2 a 2. Olimpia vs Montreal Impact 1 a 2 y 0 a 1. Olimpia vs Tigres 0 a 3.

Estadísticas Liga Campeones CONCACAF 2020:

Olimpia JJ 5, JG 1, JE 2, JP 2, GF 6, GC 8, Dif -2, Pts 5.

Motagua JJ 2, JG 0 JE 1, JP 1, GF 1, GC 4, Dif -3, Pts 1.

Liga CONCACAF 2020:

Por razones de la pandemia COVID-19, las llaves sólo se disputaron a un partido.

Resultados: Olimpia vs Managua 6 a 0, Olimpia vs Motagua 2 a 0.

Estadísticas Liga CONCACAF 2020:

Olimpia JJ 2, JG 2, JE 0, JP 0, GF 8, GC 0, Dif 8, Pts 6.

Motagua JJ 4, JG 0, JE 3, JP 1, GF 5, GC 7, Dif -2, Pts 3.

Marathón JJ 3, JG 1, JE 1, JP 1, GF 2, GC 3, Dif -1, Pts 4.

Estadísticas Ligas CONCACAF en la era de Troglio hasta el momento:

Olimpia JJ 13, JG 6, JE 5, JP 4, GF 23, GC 13, Dif 10, Pts 23.

Motagua JJ 14, JG 3, JE 8, JP 3, GF 15, GC 15, Dif 0, Pts 17.

Marathón JJ 5, JG 1, JE 2, JP 2, GF 4, GC 6, Dif -2, Pts 5.

CONCLUSIÓN:

En los torneos de CONCACAF, el Olimpia de la era Troglio, es el equipo nacional que más gana, el más goleador y el menos goleado.

Estadísticas Totales (Campeonatos Nacionales y CONCACAF) de Pedro Troglio con Olimpia:

Olimpia: JJ 53, JG 35, JE 12, JP 8, GF 105, GC 39, Dif 66, Pts 117.

Motagua: JJ 54, JG 28, JE 9, JP 12, GF 93, GC 56, Dif 37, Pts 98.

Marathón: JJ 45, JG 22, JE 10, JP 8, GF 77, GC 51, Dif 26, Pts 76.

CONCLUSIÓN:

En los 18 meses que lleva Pedro Troglio en Olimpia, ha ganado 53 partidos, ha empatado 12 (7 en los torneos locales y 5 en CONCACAF) y ha perdido 8 (4 en los campeonatos locales y 4 en CONCACAF), Su equipo ha metido 105 goles y ha recibido 39. Por lo que es el equipo nacional más ganador, el que menos pierde, el más goleador y el que menos goles recibe.

Troglio ha logrado con Olimpia: 1, el Campeonato de Apertura 2019 ganando las vueltas regulares y la liguilla (Campeonísimo); 2, el tercer lugar de la Liga CONCACAF 2019; 3, el cuarto lugar de la Liga de Campeones CONCACAF 2020 (único equipo centroamericano en clasificar a semifinales); 4, clasificar a semifinales de la Liga CONCACAF 2020 (único equipo hondureño en semifinales), donde el 20 de enero se enfrentará al Alajuelense; y 5, clasificar a la Liga Campeones CONCACAF 2021 (por Centroamérica junto a Marathón, Saprissa, Alajuelense y Real Estelí).