El blog de Mauricio Kawas: "No siempre un campeón logra el trofeo con la claridad que lo hizo Olimpia"

No fue fácil sacar adelante este Apertura entre tanta dificultad y no hubiera sido posible coronar a un campeón ayer si los diez clubes no asumen el compromiso y el sacrificio en todos los sentidos. Quiero ante todo reconocerle el mérito, en especial a los que más retos económicos enfrentaban y aún así decidieron seguir adelante.

El blog de Gaspar Vallecillo: Pedro Troglio, las verdades de un líder detrás del éxito del Olimpia

También mencionar la labor del Presidente de Liga Nacional, Wilfredo Guzmán. Sabemos que por momentos fue duramente criticado, incluyéndome. Sin embargo, también entendimos que su intención primordial era que el fútbol se activara de nuevo. No siempre logró el acuerdo de todos, pero el objetivo principal se cumplió y pudimos ver de nuevo partidos de nuestra liga.

Olimpia se quedó con el título porque fue el mejor sin ninguna discusión. No siempre un campeón logra el trofeo con la claridad que lo hicieron los leones. Terminó ganando las series determinantes tanto a Motagua como a Marathón y lo consiguió en los momentos claves del campeonato.

Apenas perdió un partido de veinte disputados justo ante los verdolagas. Una marca que impresiona.

Ahora a tomar el avión hacia Costa Rica y apostar por un nuevo trofeo internacional, su segunda Liga Concacaf. Los albos llevan el impulso anímico necesario para librar la batalla en Costa Rica ante el Alajuelense.

Para el Marathón no fue un mal torneo. El equipo libró batalla y en el camino logró una merecida clasificación a la Champions de la Concacaf. Hoy es parte de la élite de los 16 mejores equipos de la región. No pudo ganar el título número diez de su historia, pero lo peleó hasta el último partido. Deberá reforzarse en la defensa central y en el ataque con otro goleador.

Muy bien por el Vida que fue el viento fresco del Apertura. Con un fútbol alegre y muy ofensivo los cocoteros llegaron hasta las semifinales de manera más que merecida. Hoy el club ya trabaja buscando fichajes importantes y apostarán con todo en este Clausura.

Motagua y Real España tendrán la presión y los retos más fuertes de los llamados grandes. Los azules cierran el ciclo con las manos vacías. Nada en casa y nada en el plano internacional. Desde el nido de las águilas ya se anunciaron las primeras bajas y los primeros fichajes. Algunos consideran que el crédito para Diego se termina ahora en junio sino logra el título de liga. Y estoy de acuerdo.

Los aurinegros están en una situación de riesgo. Inician el año con una nueva apuesta a la que han llamado “etapa”. La inversión es bastante alta, algo que sabemos no garantiza nada. Los triunfos deberán llegar rápido para que el nuevo cuerpo técnico pueda trabajar con calma.

El gran reto para Real España está en su grupo. No hay duda que, ese Grupo A es mucho más competitivo y parejo que el Grupo B. Eso quedó claro en el Apertura. Pero al margen de eso a la máquina se le terminó el crédito con su afición y eso lo sabe la Junta Directiva.

Será importante para esta nueva etapa iniciar rápido con los triunfos para lograr el ambiente de tranquilidad que cualquier entrenador requiere para hacer mejor su trabajo. Iniciar titubeante armaría de manera muy temprana una de aquellas tormentas que saber tumbar a los barcos en alta mar.