El blog de Mauricio Kawas: "La Liga Concacaf es de los ticos y nos dominan con absoluta claridad"

Solo fue el alegrón con el arranque de este nuevo formato de Liga Concacaf cuando el Olimpia dirigido por Carlos Restrepo se quedó con el trofeo de aquella primera edición. Tres torneos después y equipo tico que se encontró a rival catracho, lo dejó en la lona ya sea en semifinales o en una final.

Estamos hablando de los dos equipos hondureños que más títulos han ganado y que tienen los presupuestos más altos. Ni Pedro Troglio ni Diego Vázquez han podido.

¿Son mejores los clubes ticos? Los resultados son los que hablan. Me puedo poner lírico y decir que los merengues merecieron ganarle a la Liga en los 90 minutos. O que Motagua mereció algo más en ambos partidos de vuelta de las finales que disputó. O que, si Ferrari no se equivoca en la salida el Saprissa no le remonta a los albos aquella fría noche en Tibás. Pero no será más que eso, poesía con versos de lo que hubiera pasado.

Y el hubiera no existe en la vida. Para medir al mejor en el fútbol nos tenemos que remitir al resultado. Punto.

Esos resultados nos cuentan que el Olimpia de Pedro Troglio se ha quedado dos veces eliminado, de manera consecutiva, en semifinales de Liga Concacaf ante equipos de Costa Rica.

También los resultados nos recuerdan que el Motagua perdió dos finales de manera consecutiva ante rivales del hermano país. Y ambas las dejó escapar cerrando la llave en casa. Lo tenía todo para ganarlas y no pudo. Tanto albos como azules van en racha de fracasos ante clubes ticos.

Es importante tratar de evitar el fracaso, pero no es correcto querer borrar la palabra para evitar que exista. No tiene nada de malo fracasar. De hecho, es parte de la vida misma. Sobre todo, en el deporte. Se puede perder un día y se puede ganar el otro.

En un torneo se fracasa, pero llegará otro en el que se triunfa. Además, se aprende más de los fracasos que de los triunfos.

Dicho lo anterior, no tengo ninguna duda que con el presupuesto que maneja Olimpia debió llegar más lejos, incluso hasta ganar el título. ¿Estaba cansado? No lo miré agotado ante los manudos. Al contrario. Lo miré con nivel físico alto y dominó el segundo tiempo. El problema es que no supo trasladar ese dominio al marcador. Y no lo logró porque le faltó fútbol, no piernas.

Así que espero leer menos justificaciones y ver más resultados positivos departe de los clubes hondureños con altos presupuestos de inversión. Los albos demostraron que se puede competir al más alto nivel, pero de nada sirve si ni siquiera se logra predominar en la región centroamericana.

Ya sabemos que ganar la Champions de Concacaf es complicado y no lo estamos poniendo como obligación. Ahí lo que pedimos es competir con altura. Pero predominar en la Liga Concacaf sí debe serlo. Está claro que solo clubes ticos y hondureños la pelean. El problema es que por ahora los ticos nos dominan con absoluta claridad.