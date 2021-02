El blog de Elmer López: Segunda parte de la historia de los equipos hondureños en los torneos de Concacaf; de 1973 a 1982

En la primera parte publicada la semana pasada, se cubrió con los primeros 11 años, desde que el torneo inició en 1962 hasta 1972. Durante ese período, los números de los tres equipos hondureños que tuvieron participación fueron:

EQUIPOS HONDUREÑOS EN LA COPA DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE CONCACAF, 1962-1972:

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Dif Pts

Olimpia 19 6 7 6 13 20 -7 25

Vida 4 0 1 3 3 12 -9 1

Motagua 4 0 1 3 1 10 -9 1

Los goleadores fueron: Donaldo “Coyoles” Rosales y Jorge Bran, ambos de Olimpia con tres goles cada uno, Jorge “El Indio” Urquía, también de Olimpia, con dos goles.

DE 1973 A 1982:

1973: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1973: Olimpia como campeón y Vida como subcampeón del Campeonato de 1971 (el Campeonato de 1972 fue declarado desierto) nuevamente, representaron a Honduras. Vida vs Saprissa, 1-6-73 Estadio Francisco Morazán: Vida 0:2 Saprissa, goles de Carlos Solano 44, Gerardo Solano 85. Saprissa vs Vida, 24-6-73 Estadio Ricardo Saprissa: Saprissa 1:0 Vida, gol de Gerardo Solano 44. Municipal vs Olimpia, 18-7-73 Estadio Mateo Flores, Guatemala: Municipal 0:0 Olimpia. Olimpia vs Municipal, 25-7-73 en Tegucigalpa: Olimpia 0:1 Municipal, gol de Leonardo McNish 90.

1974: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1974: Motagua como campeón y Marathón como subcampeón del Campeonato 1973 fueron los representantes de Honduras. Motagua vs Cartaginés, 5-5-74 en Tegucigalpa: Motagua 1:0 Cartaginés, gol de Oscar “Martillo” Hernández 40. Cartaginés vs Motagua, 19-5-74 Estadio José Rafael “Fello” Meza: Cartaginés 0:2 Motagua, goles de Mario Blandón Artica 40, Rubén “Chamaco” Guifarro 48. Marathón vs Municipal, 19-5-74 Estadio Francisco Morazán: Marathón 0:1 Municipal, gol de José Emilio Mitrovich 75. Municipal vs Marathón, 26-5-74 Estadio Mateo Flores, Guatemala: Municipal 3:0 Marathón, goles de José Emilio Mitrovich 15, Julio César Anderson 51, 54. En la segunda ronda, Motagua se enfrentó al Municipal. Motagua vs Municipal, 21-6-74 en Tegucigalpa: Motagua 0:0 Municipal. Municipal vs Motagua, 28-6-74, Estadio Mateo Flores: Municipal 4:0 Motagua, goles de José Emilio Mitrovich 10, 41, Washington Benítez 31, Julio César Anderson 35.

1975: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1975:

Real España como campeón y Motagua como subcampeón del Campeonato de 1974, fueron los representantes de Honduras. Motagua vs Herediano, 4-5-75 en Tegucigalpa: Motagua 2:1 Herediano, goles de Salvador “Pólvora” Bernárdez 4, Pedro Caetano Da Silva 59; Vicente Wanchope 59. Herediano vs Motagua, 15-5-75, Estadio Eladio Rosabal Cordero: Herediano 2:0 Motagua, goles de Fernando Montero 33, Rafael Camacho 75. Saprissa vs Real España, 8-6-75, Estadio Ricardo Saprissa: Saprisa 4:1 Real España, goles de Asdrúbal “Yuba” Paniagua 21 de penal, 60, Odir Jacques 35, Carlos Santana 90; Marco Antonio “Gato” Pavón Molina 23. Real España vs Saprissa, 15-6-75 Estadio Francisco Morazán: Real España 2:0 Saprissa, goles de Ernesto “Tractor” Ramírez 8, Reinaldo Mejía 26.

1976: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1976: Real España como campeón y Olimpia como subcampeón del Campeonato 1974, representaron a Honduras. Olimpia vs Real España, 5-9-76, en Tegucigalpa: Olimpia 0:0 Real España. Real España vs Olimpia, 19-9-76, Estadio Francisco Morazán: Real España 1:0 Olimpia, gol de Alberto Ferreira 64. En la segunda fase, Real España se retiró de la competencia y fue descalificado al no presentarse al partido contra el Diriangén.

1977: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1977: Real España como campeón y Motagua del Campeonato 1976, fueron los representantes de Honduras. Saprissa vs Real España, 17-4-77, Estadio Ricardo Saprissa: Real España no se presentó y fue descalificado del torneo. Motagua vs Alianza, 17-4 77, en Tegucigalpa: Alianza no se presentó y fue descalificado del torneo. Saprissa vs Motagua, 12-6-77, Estadio Ricardo Saprissa: Motagua no se presentó y fue descalificado del torneo.

1978: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1978: Olimpia como campeón y Real España como subcampeón del Campeonato de 1977, debían de representar al fútbol de Honduras, pero ninguno participó en dicho torneo.

1979: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1979: Marathón como campeón del Campeonato de 1979 debía representar a Honduras, pero no participó.

1980: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1980: Marathón como campeón y Universidad como subcampeón del Campeonato de 1979, representaron a Honduras. Cobán imperial vs Universidad, 20-5-80, Estadio José Ángel Rossi, Cobán: Cobán imperial 2:1 Universidad, goles de Luis Condomi, José Emilio Vitrovich; Olvin Elvir. Universidad vs Cobán Imperial, 11-6-80, en Tegucigalpa: Universidad 1:0 Cobán Imperial, gol de Gregorio Soto. Con el marcador global empatado, se lanzó una moneda que favoreció al Cobán, pero éste se retiró del torneo y fue sustituido por la Universidad. Marathón vs Herediano, 22-5-80, Estadio Francisco Morazán: Marathón 3:0 Herediano, goles de Germán Bernárdez 37, 80, Roberto “Robot” Bailey 77. Herediano vs Marathón, 29-5-80, Estadio Eladio Rosabal Cordero: Herediano 3:1 Marathón, goles de Enrique Díaz 45, Julio Gómez 49 de penal, Mauricio Camacho 90; Roberto “Robot” Bailey 60.

En la segunda fase Universidad enfrentó al Santiagueño y Marathón al Comunicaciones. Comunicaciones vs Marathón, 21-9-80, Estadio Mateo Flores: Comunicaciones 1:1 Marathón, goles de Ramón Ramírez; Jorge Bueso. Marathón vs Comunicaciones, 28-9-80, Estadio Francisco Morazán: Marathón 4:0 Comunicaciones, goles de Roberto “Robot” Bailey 48, 85, Marco Antonio “Gato” Pavón Molina 31, Jorge Bueso 76. Universidad vs Santiagueño, 24-9-80 en Tegucigalpa: Universidad 2:2 Santiagueño, goles de David Bueso, Daniel Sambulá de penal; Ever Hernández, Jorge “Mágico” González. Santiagueño vs Universidad, Estadio Cuscatlán: Santiagueño 1:3 Universidad, goles de Jorge “Mágico” González 75 de penal; Mario López 70, 119, David Bueso 114. En la tercera fase, Universidad se enfrentó a Marathón. Universidad vs Marathón, 26-11-80, en Tegucigalpa: Universidad 1:0 Marathón, gol de Bennedito Tiburcio. Marathón vs Universidad, 29-11-80, Estadio Francisco Morazán: Marathón 0:0 Universidad. La serie final se realizó en el Estadio Nacional de Tegucigalpa en una triangular entre Universidad, UNAM de México y Robin Hood de Surinam. UNAM vs Robin Hood, 8-2-81: UNAM 3:0 Robin Hood, goles de Hugo Sánchez 38, 85, Ricardo “Tuca” Ferreti 69. Universidad vs Robin Hood, 10-2-81: Universidad 1:1 Robin Hood, goles de Juan Cruz Murillo 35; Roy George 90. Universidad vs UNAM, 12-2-80: Universidad 0:2 UNAM, goles de Ricardo “Tuca” Ferreti 43, Hugo Sánchez 60 de penal.

1981: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1981: Real España como campeón y Marathón como subcampeón del campeonato de 1980, representaron a Honduras. Marathón vs Santiagueño, 15-5-81, Estadio Francisco Morazán: Marathón 4:0 Santiagueño, Roberto “Robot” Bailey con tres goles y Celso Guity. Santiagueño vs Marathón, 17-5-81, Estadio Francisco Morazán: Santiagueño 1:1 Marathón, goles de José Ángel Peña 40; Eraldo Correia 22. Real España vs Cruz Azul, 24-6-81, Estadio Francisco Morazán: Real España 2:1 Cruz Azul, goles de Junior Costly 48, Mario Hernán Juvini Carreño 64 de penal; Silvio Fogel 50. Cruz Azul vs Real España, 30-6-81, Estadio Ciudad Cooperativa Cruz Azul: Cruz Azul 3:0 Real España, goles de Silvio Fogel 31, Carmelo D’ Anzi 60, Julio Ortiz autogol 92.

En la segunda fase, Marathón se enfrentó al Cruz Azul. Cruz Azul vs Marathón, 22-9-81, Estadio Ciudad Cooperativa Cruz Azul: Cruz Azul 1:3 Marathón, goles de Mario Díaz Pérez 22; Celso Guity 3, 86, Enrique “Palanca” Mendoza 31. Marathón vs Cruz Azul, 30-9-81, Estadio Francisco Morazán: Marathón 1:1 Cruz Azul, goles de Roberto “Robot” Bailey 83; Carlos Jara Saguier 75. En la tercera fase, Marathón se enfrentó al Atlético Marte. Marathón vs Atlético Marte, 3-12-81, Estadio Francisco Morazán: Marathón 1:0 Atlético Marte, gol de Celso Guity 16 de penal.

Atlético Marte vs Marathón, 6-12-81, Estadio Cuscatlán: Atlético Marte 2:0 Marathón, goles de Antonio Infantozzi 7, Herber Machón 87.

1982: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1982: Vida como campeón del Campeonato de 1981, representó al país. Vida vs Brooklyn Dodgers, 9-5-82: el equipo norteamericano no se presentó y fue descalificado. En la segunda fase Vida se enfrentó a la UNAM. Vida vs UNAM, 25-4-82, Estadio Ceibeño: Vida 2:2 UNAM, goles de Pablo “Candú” Palma 50, Enrique “Palanca” Mendoza 81 de penal; Ricardo “Tuca” Ferreti 15, 25. UNAM vs Vida, 28-4-82, Estadio Olímpico Universitario: UNAM 5:0 Vida, goles de Luis Flores 5, Enrique López Zarza 13, 40, José de Jesús Ramírez 27, Manuel Negrete 38.

Durante esta segunda década, los números de los seis equipos hondureños que tuvieron participación fueron:

EQUIPOS HONDUREÑOS EN LA COPA DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE CONCACAF, 1973-1982:

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Dif Pts

Marathón 14 5 4 5 19 14 5 19

Universidad 8 3 3 2 9 8 1 12

Real España 6 3 1 2 6 8 -2 10

Motagua 6 3 1 2 5 7 -2 10

Olimpia 4 0 2 2 0 2 -2 2

Vida 4 0 1 3 2 7 -5 1

Los goleadores de esta segunda década fueron: Roberto “Robot” Bailey con ocho goles y Celso Guity con cuatro, ambos del Marathón. Con dos goles cada uno: Jorge Bueso y German Bernárdez del Marathón, David Bueso y Mario López de la Universidad. Enrique “Palanca” Mendoza del Vida también anotó dos goles, uno con el Vida y uno con Marathón, cuando lo reforzó en 1981, en la serie contra Cruz Azul.

COMENTARIO: El formato que utilizó CONCACAF de 1962 a 1989 fue muy perjudicial para los equipos centroamericanos, pues mientras los equipos del Caribe tenían asegurada su presencia en la final con sólo enfrentarse en una serie entre ellos, los equipos de Centro América tenían mínimas posibilidades de lograrlo, pues además de enfrentarse al inicio entre sí, debían posteriormente, eliminarse contra los equipos de Estados Unidos y contra los poderosos equipos de México, para poder acceder a la final contra el representante del Caribe.

Eso explica por qué varios equipos del Caribe quedaron campeones del torneo. Algunas veces sin necesidad de jugar la final, ante el retiro del equipo oponente, quien prefería dar prioridad a su campeonato doméstico, por sobre un devaluado torneo de CONCACAF.