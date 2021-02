El blog de Elmer López: La tercera parte de la historia de lo equipos hondureños en los torneos de Concacaf

TERCERA PARTE: DE 1983 A 1988.

1983: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1983: Olimpia como campeón y Motagua como subcampeón del Campeonato de 1982, fueron los representantes de Honduras. Olimpia vs Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México (UANL), 20-3-83, en Tegucigalpa: Olimpia 0:1 Tigres, Luis Fernández 43. Tigres vs Olimpia, 6-4-83, Estadio Universitario de Monterrey: Tigres 2:1 Olimpia, Enrique Alfaro 25, Salvador Carrillo 29; Prudencio “Tecate” Norales 65. Motagua vs New York Pancyprian-Freedoms, 10-4-83, en Tegucigalpa: Motagua 2:1 New York P-F, Antonio “Toño” Obando 8, Luis Alonzo “Chito” Reyes 10; Evangoras Christopher 53. New York Pancyprian-Freedoms vs Motagua, 24-4-83, Shea Stadium New York: New York P-F 3:1 Motagua, se desconoce la autoría de los tres goles de los norteamericanos; Mario Hernán Juvini Carreño por Motagua

1984:





Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1984: Vida como campeón y Broncos de la Universidad como subcampeón del Campeonato de 1983, representaron al país. Broncos era en realidad, la Selección Nacional de Fútbol de Honduras. Broncos de la Universidad vs Puebla, 21-3-84, en Tegucigalpa: Broncos 0:0 Puebla. Puebla vs Broncos de la Universidad, 25-4-84, Estadio Cuauhtémoc: Puebla 2:1 Broncos, Rumicy Ramalho 30, 66; Domingo Drummond 52. Vida vs Chorrillo FC, 21-4-84: el Chorrillo no se presentó y fue descalificado. En la segunda fase el Vida se enfrentó al Club Sagrada Familia de Costa Rica. Vida vs Sagrada Familia, 19-5-84, Estadio Francisco Morazán: Vida 1:0 Sagrada Familia, Matilde Selim Lacayo 36. Sagrada Familia vs Vida, 30-5-84, Estadio Ricardo Saprissa: Sagrada familia 0:1 Vida, Luis “Chorompo” Zúniga 75. En la tercera fase, Vida se enfrentó al New York Pancypriam-Freedoms de los Estados Unidos. New York Pancypriam-Freedoms vs Vida, 29-9-84, Shea Stadium New York: New York P-F 1:1 Vida, autogol de Emilio Martínez; Jesús Carías. Vida vs New York Pancypriam-Freedoms, 2-10-84, Shea Stadium New York: Vida 1:1 New York P-F, Matilde Selim Lacayo; Jeff Onisifourou. Con el marcador global empatado se fueron a tiempos extras y a los penales, donde el equipo norteamericano se impuso 5 a 3.

1985: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1985: Olimpia como campeón y Vida como subcampeón del Campeonato de 1984, representaron al fútbol de Honduras. Olimpia vs Chicago Croatian, 28-4-85, en Tegucigalpa: Olimpia 4:0 Chicago Croatian, Juan Flores 35, 59, Juan Carlos Espinoza 66, Francisco “Pancho” González 75. Chicago Croatian vs Olimpia, 1-5-85, en Tegucigalpa: Chicago Croatian 0:2 Olimpia, Celso Guity 70, Juan

Flores 83. Vida vs FAS, 24-5-85, Memorial Coliseum de Los Ángeles: Vida 1:1 FAS, Juan Luis Guerrero; Domingo Drummond. FAS vs Vida, 26-5-85, Memorial Coliseum de Los Ángeles: FAS 1:1 Vida, José Luis Guerrero; Rolando “Pipo” Valladares. Con el marcador global empatado se fueron a penales con triunfo para Vida de 5 a 4. En la segunda fase, Olimpia se enfrentó a Suchitepéquez y Vida al América de México. Suchitepéquez vs Olimpia, 30-6-85, Estadio Carlos Salazar Hijo, Mazatenango: Suchitepéquez 1:0 Olimpia, Carlos Vargas 50 de penal. Olimpia vs Suchitepéquez, 1-7-85, en Tegucigalpa: Olimpia 1:0 Suchitepéquez, Javier Toledo 53. Con el marcador global empatado se fueron a penales con triunfo para Olimpia de 4 a 3. En la segunda fase, Vida se enfrentó al América. Vida vs América, 23-7-85, en Tegucigalpa: Vida 1:0 América, Porfirio Betancourt 70. América vs Vida, 30-7-85, Estadio Corregidora de Querétaro: América 3:0 Vida, Roberto Alderete 25, Ricardo Peláez 31, 57. En la tercera fase, Olimpia se enfrentó al América. Olimpia vs América, 20-8-85, en Tegucigalpa: Olimpia 2:2 América, Francisco “Pancho” González 36, Juan Flores 67; Roberto Alderete 43, Daniel Alberto Brailowsky 56. América vs Olimpia, 27-8-85, Estadio Corregidora de Querétaro: América 0:1 Olimpia, Amílcar Lanza 21. En la cuarta fase, Olimpia se enfrentó al Aurora. Aurora vs Olimpia, 6-11-85, Estadio del Ejército: Aurora 1:0 Olimpia, Eduardo Santana 2. Olimpia vs Aurora, 20-11-85, en Tegucigalpa: Olimpia 2:0 Aurora, Juan Carlos Espinoza 17, Prudencio “Tecate” Norales 30. En la final, Olimpia se enfrentó al Defence Force de Trinidad y Tobago. Defence Force vs Olimpia, 19-1-86, Estadio Nacional Puerto España: Defence Force 2:0 Olimpia, dos goles de Andrés Keneth. Olimpia vs Defence Force, 26-1-86, en Tegucigalpa: Olimpia 1:0 Defence Force, Juan Carlos Espinoza.

1986: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1986: Marathón como campeón del Campeonato de 1985 y Motagua, representaron a Honduras. Marathón vs Alianza, 4-5-86, Estadio Francisco Morazán: Marathón 0:1 Alianza, Ramón Ramírez 84. Alianza vs Marathón, 18-5-86, Estadio Cuscatlán: Alianza 2:3 Marathón, Antonio García Prieto de penal, Suamy Álvarez autogol; Leonel Machado, Jorge Bueso, Rodolfo Richardson Smith. Con el marcador global empatado, se fueron a los penales donde Alianza triunfó 4 a 2. Atlético Marte vs Motagua, 4-5-86, Estadio Cuscatlán: Atlético Marte 1:0 Motagua, Guillermo Loranzana. Motagua vs Atlético Marte, 18-5-86, en Tegucigalpa: Motagua 4:1 Atlético Marte, Reynaldo Colón con dos, Antonio “Toño” Obando, William Rosales autogol; José Luis Alvarado. En la segunda fase Motagua enfrentó a Comunicaciones. Comunicaciones vs Motagua, 28-7-86, Estadio Mateo flores: Comunicaciones 1:1 Motagua, Oscar Girón 15; Manuel Chavarría 59. Motagua vs Comunicaciones, 10-8-86, en Tegucigalpa: Motagua 2:1 Comunicaciones, Antonio “Toño” Obando 56, Reynaldo Colón 70; Leonel Contreras 78. En el repechaje para la semifinal del torneo, Motagua se enfrentó al Pembroke Hamilton de Bermudas. Motagua vs Pembroke Hamilton, 31-8-86, en Tegucigalpa: Motagua 3:2 Pembroke Hamilton, Carneiro

Da Silva 52, 89, Antonio “Toño” Obando 60; Michael Dilla 15, Kevin Dill 87. Pembroke Hamilton vs Motagua, 6-9-86, Estadio nacional de Bermudas: Pembroke Hamilton 3:0 Motagua, Michael Dilla 15, 30, Kevin Dill 75.

1987: Copa Campeones y Subcampeones CONCACAF 1987: Olimpia como campeón y Real España como subcampeón del Campeonato de 1986, representaron al país. Verdes vs Real España, 10-5-87, Estadio de Belmopán, Belice: Verdes 0:2 Real España, Luis Enrique Cálix 67, Ildefonso Bonilla 68. Real España vs Verdes, 13-5-87, Estadio Francisco Morazán: Real España 6:1 Verdes, Mark Campbell con dos, Emilson Soto, Allan Costly, dos goles más de autor desconocido; Charles García. Olimpia vs Coke Milpross, 13-5-87, en Tegucigalpa: Olimpia 8:1 Coke Milpross, Eugenio Dolmo Flores con tres goles, Juan Flores con dos, Daniel Zapata, Vicente Viera, Prudencio “Tecate” Norales; Maurice Francis. Coke Milpross vs Olimpia, 17-5-87, Estadio Belmopán: Coke Milpross 1:1 Olimpia, Bernard Thomas 69; Daniel Zapata 15. La segunda fase se jugó en dos cuadrangulares celebradas en Tegucigalpa entre Herediano, Águila, Galcasa y Olimpia; y en el Estadio Cuscatlán de San Salvador entre Saprissa, Aurora, Real España y Alianza. Olimpia vs Galcasa, 7-6-87: Olimpia 1:0 Galcasa, Juan Carlos Espinoza 87 de penal. Olimpia vs Herediano, 11-6-87: Olimpia 0:0 Herediano. Olimpia vs Águila, 14-6-87: Olimpia 2:1 Águila, Juan Flores 68, Prudencio “Tecate” Norales 76; Julio Herrera 80. Aurora vs Real España, 7-6-87: Aurora 0:1 Real España, Javier Chavarría 36. Alianza vs Real España, 11-6-87: Alianza 1:2 Real España, Ramón Pacheco 42; Javier Chavarría 39, 60. Saprissa vs Real España, 14-6-87, Estadio: Saprissa 3:1 Real España, Hernán Medford 46, 85, Evaristo Coronado 66; Javier Chavarría 53.

La tercera fase se jugó en una cuadrangular celebrada en el Estadio Nacional de Costa Rica entre Saprissa, Herediano, Real España y Olimpia. Herediano vs Real España, 28-6-87: Herediano 3:2 Real España, Mario Orta 71, 84, Carlos Camacho 74; Carlos Caballero 59 de penal, Miguel Mathews 85. Saprissa vs Olimpia, 28-6-87: Saprissa 1:4 Olimpia, Hernán Medford 19; Juan Flores 31, José Mario Figueroa 46, Juan Cruz Murillo 51 de penal, Eugenio Dolmo Flores 71. Olimpia vs Real España, 1-7-87: Olimpia 1:0 Real España, Juan Cruz Murillo 50 de penal. Saprissa vs Real España, 5-7-87: Saprissa 2:1 Real España, Evaristo Coronado 47, Delvaste Araujo 87; Miguel Mathews 60. Herediano vs Olimpia, 5-7-87: Herediano 2:1 Olimpia, Gerardo Villalobos 6, Mario Orta 33; Eugenio Dolmo Flores 24. En las semifinales del centro y norte de CONCACAF, Olimpia se enfrentó al Monterrey. Olimpia vs Monterrey, 25-8-87, en Tegucigalpa: Olimpia 0:1 Monterey, Juan Antonio Flores Barrera 73. Monterrey vs Olimpia, 2-9-87, Estadio Tecnológico: Monterrey 2:2 Olimpia, Francisco Javier Cruz 13, Rafael Ortega Méndez 85 de penal; Daniel Zapata 51, Juan Flores 88.

1988: Copa de Campeones y Subcampeones CONCACAF 1988: Olimpia como campeón y Marathón como subcampeón del Campeonato de 1987, representaron a

Honduras. La primera fase se jugó en dos cuadrangulares celebradas en Ciudad de Guatemala entre Alajuelense, Municipal, Águila y Marathón; y en Tegucigalpa entre Aurora, FAS, Municipal Puntarenas y Olimpia. Municipal vs Marathón, 26-6-88: Municipal 0:2 Marathón, goles de Ciro Castillo 22, 57. Marathón vs Águila, 29-6-88: Marathón 1:0 Águila, gol de Rodolfo Richardson Smith 26. Alajuelense vs Marathón, 3-7-88: Alajuelense 1:0 Marathón, gol de Ricardo Chacón 70. Olimpia vs FAS, 26-6-88: Olimpia 3:1 FAS, goles de Belarmino Rivera 45 de penal, Juan Carlos Espinoza 66, Rudy Williams 78; Francisco Gudiel 10. Olimpia vs Aurora, 30-6-88: Olimpia 1:1 Aurora, goles de Raúl Martínez Sambulá 51, Manuel Fúnez 14. Olimpia vs Puntarenas, 3-7-88: Olimpia 2:0 Puntarenas, goles de Raúl Martínez Sambulá 51, Juan Carlos Contreras 89.

La segunda fase se jugó en Tegucigalpa en una cuadrangular entre Alajuela, Aurora, Marathón y Olimpia. Olimpia vs Aurora, 17-8-88: Olimpia 0:0 Aurora. Marathón vs Alajuelense, 18-8-88: Marathón 0:2 Alajuelense, goles de Omar Arroyo 13, Luis Quiroz 37. Olimpia vs Alajuelense, 21-8-88: Olimpia 0:0 Alajuelense. Marathón vs Aurora, 21-8-88: Marathón 2:1 Aurora, goles de Anthony Laing 60, 70; José González 85. Olimpia vs Marathón, 24-8-88, Estadio Francisco Morazán: Olimpia 2:1 Marathón, goles de Belarmino Rivera 5 de penal, Juan Flores 76; Cipriano Dueñas 82 de penal. En la tercera fase, Olimpia se enfrentó al Cruz Azul. Olimpia vs Cruz Azul, 4-10-88, en Tegucigalpa: Olimpia 0:0 Cruz Azul. Cruz Azul vs Olimpia, 9-1’-88, Estadio Azteca: Cruz Azul 1:2 Olimpia, goles de Narciso Cuevas 3, Ramón Fernández Riera 17, Nahúm Espinoza 44.

En la semifinal, Olimpia se enfrentó al Alajuelense. Olimpia vs Alajuelense, 27-11-88, en Tegucigalpa: Olimpia 1:1 Alajuelense, goles de Javier Flores 51; Mauricio Montero 67. Alajuelense vs Olimpia, 4-12-88, Estado Alejandro Morera Soto: Alajuelense 0:1 Olimpia, gol olímpico de tiro de esquina por Nahúm Espinoza 89. En la final, Olimpia se enfrentó al Defence Force de Trinidad y Tobago. Defence Force vs Olimpia, 19-12-88, en Tegucigalpa: Olimpia 2:0 Defence Force, goles de Nahúm Espinoza 17, Juan Flores 46. Olimpia vs Defence Force, 21-12-88, en Tegucigalpa: Olimpia 2:0 Defence Force, goles de Juan Carlos Contreras 9, Juan Flores 85. Olimpia de Estanislao Malinowski alineó a Oscar Banegas, Daniel Zapata, Danilo Galindo, Alejandro Ruiz, Rudy Williams. Erik Fu, Nahúm Espinoza, Vicente Viera. Juan Carlos Contreras, Juan Flores Maradiaga, Javier Flores (Dolmo Flores).

De esta manera, de forma invicta, Olimpia conquistó su segundo título de Campeón de CONCACAF.

CLUB OLIMPIA DEPORTIVO, CAMPEÓN TORNEO CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE CONCACAF 1988.

Club Olimpia Deportivo, Campeón Torneo CONCACAF 1988. Arriba: Vicente Daniel Viera, Juan Carlos Espinoza, Nahúm Espinoza, Juan Carlos contreras, José Rafael Ferrari (Presidente), Erick Fu, Suamy Martínez, Juan Alberto Flores, Merlin Herrera, Daniel Zapata y Osmán Madrid (Gerente Deportivo).

En medio: Bayardo Torres, Tomás Tejeda (Kinesiólogo), Oscar Banegas, Belarmino Rivera, Enrique Espinoza, Estanislao Malinowski (Entrenador), Mario Mendaña (Preparador físico), Mario Eugenio Dolmo Flores, José Antonio Hernández, y Juan Bautista Vásquez (Secretario).

Abajo: Dennis Piedy, Santos Alejandro Ruiz, Darío Mejía, Rolando Mejía Garrigó (Directivo), Luis Lozano (Directivo), Covy de Garrigó, Alex Pineda Chacón, Javier Toro, Javier Flores, Armando Aguilar y Danilo Arturo Galindo.

EQUIPOS HONDUREÑOS EN LA COPA DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE CONCACAF, 1983-1988: EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Dif Pts Olimpia 34 18 9 7 51 24 27 63 Motagua 8 4 1 3 13 13 0 13 Vida 8 3 4 1 7 7 0 13 Real España 8 4 0 4 15 11 4 12 Marathón 8 4 0 4 9 9 0 12 Broncos 2 0 1 1 1 2 -1 1

Los goleadores hondureños en estos cinco torneos de CONCACAF fueron: Juan Flores de Olimpia con 12 goles, Juan Carlos Espinoza y Eugenio Dolmo Flores de Olimpia con 5 goles cada uno, Prudencio “Tecate”

Norales de Olimpia, Antonio “Toño” Obando de Motagua y Javier Chavarría de Real España con 4 goles cada uno, Reynaldo Colón de Motagua y Nahúm Espinoza de Olimpia con 3 goles cada uno.