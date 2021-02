El blog de Elmer López: La historia de los equipos hondureños en torneos de Concacaf de 1989 a 1993

CUARTA PARTE: DE 1989 A 1993.

1989: COPA DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE CONCACAF 1989.

Real España como campeón y Olimpia como subcampeón del Campeonato de 1988, representaron a Honduras. La primera fase se jugó en dos cuadrangulares celebradas en San Pedro Sula (Estadio Francisco Morazán) entre Cartaginés, Luis Ángel Firpo, Aurora y Real España; y en Tegucigalpa (Estadio Nacional) entre Herediano, Municipal, Cojutepeque y Olimpia. Real España vs Aurora, 8-4-89: Real España 1:1 Aurora, Nahamán González; Manuel Núñez. Real España vs Cartaginés, 12-4-89: Real España 1:0 Cartaginés, Luis Enrique “Gavilán” Cálix.

Luis Ángel Firpo vs Real España, 15-8-89: Luis Ángel Firpo 0:0. Olimpia vs Cojutepeque, 9-4-89: Olimpia 3:1 Cojutepeque, Danilo “Pollo” Galindo 51, 77, Juan Flores 44; José Luis Rugamas 32. Olimpia vs Herediano, 13-4-89: Olimpia 2:1 Herediano, Juan Flores 19, Belarmino Rivera 77 de penal; Uruguay Gussoni 50.

Municipal vs Olimpia, 16-4-89: Municipal 2:2 Olimpia, David Gardine75, Félix McDonald 90; Javier Flores 10, Eugenio Dolmo Flores 66. La segunda fase se jugó en una cuadrangular celebrada en Tegucigalpa entre Herediano, Real España, Cartaginés y Olimpia. Real España vs Herediano, 11-6-89: Real España 1:3 Herediano, Rigoberto González; dos de Sibrany Rodríguez, Sidney Edwards.

Olimpia vs Cartaginés, 11-6-89: Olimpia 3:0 Cartaginés, dos de Juan Carlos Espinoza, Eugenio Dolmo Flores. Real España vs Olimpia, 14-6-89: Real España 0:3 Olimpia, Javier Flores, Eugenio Dolmo Flores, Daniel Zapata.

Cartaginés vs Real España, 18-6-89: Cartaginés 0:2 Real España, Carlos Orlando Caballero de penal, Erick Gallegos. Herediano vs Olimpia, 18-6-89: Herediano 1:2 Olimpia, Uruguay Gussoni; dos de Juan Carlos “Rata” Contreras.

En la tercera fase, Olimpia se enfrentó a Pumas de la UNAM. Olimpia vs UNAM, 19-9-89, en Tegucigalpa: Olimpia 1:1 UNAM, Danilo Galindo 73; Jorge Campos 80. UNAM vs Olimpia, 3-10-89, Estadio Olímpico Universitario: UNAM 5:0 Olimpia, Miguel España 6, Jorge Campos 25, 36, Manuel Negrete 45, Luis García 85.

1990: COPA DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE CONCACAF 1990.

Olimpia como campeón y Real España como subcampeón del Campeonato de 1989, representaron al país. En la primera fase, Real España se enfrentó al Diriangén y Olimpia al Juventus Orange Walk de Belice.

Real España vs Diriangén, 21-4-90, Estadio Francisco Morazán: Real España 5:1 Diriangén, Nahamán González, Luis “Caralampio” Vallejo, Emilson Soto, Carlos Orlando Caballero, Geovany Ávila; Livio Bendaña. Diriangén vs Real España, 29-4 90, Estadio Colegio La Salle, Diriamba: Diriangén no se presentó y fue

descalificado del torneo.

Olimpia vs Juventus, Juventus no se presentó y fue descalificado del torneo. En la segunda fase, Real España enfrentó al Municipal y Olimpia al Suchitepéquez. Real España vs Municipal, 31-8-90, Estadio Francisco Morazán, Real España 2:1 Municipal, Luis “Caralampio” Vallejo, Karl Roland; Marcelo Ferreira.

Municipal vs Real España, 2-9-90, Estadio Francisco Morazán: Municipal 0:1 Real España, Marco Antonio “Nito” Anariba. Suchitepéquez vs Olimpia, 31-8-90, en Tegucigalpa: Suchitepéquez 2:2 Olimpia, Byron Pérez 11, 64; Nahúm Espinoza 17, Gilberto Yearwood 88. Olimpia vs Suchitepéquez, 2-9-90, en Tegucigalpa: Olimpia 2:0 Suchitepéquez, dos de Carlos Laje.

En la tercera fase, se jugó una triangular entre Luis Ángel Firpo, Real España y Olimpia. Luis Ángel Firpo vs Real España, 9-9-90, Estadio de Usultán: Luis Ángel Firpo 3:0 Real España, dos de Edgar Henríquez, Mauricio Dos Santos. Real España vs Luis Ángel Firpo, 15-9-90, Estadio Francisco Morazán: Real España 1:1 Luis Ángel Firpo, Richardson Smith; Fernando De Moura.

Olimpia vs Luis Ángel Firpo, 20-9-90, en Tegucigalpa: Olimpia 1:1 Luis Ángel Firpo, Carlos Laje 31; Mauricio Dos Santos 83. Luis Ángel Firpo vs Olimpia, 7-10-90, Estadio Usultán: Luis Ángel Firpo 0:1 Olimpia, Gilberto Yearwood 75.

Real España vs Olimpia, 11-10-90, Estadio Francisco Morazán: Real España 4:1 Olimpia, dos de Luis “Caralampio” Vallejo, José Luis “Pili” Aguirre, Ramón “Primitivo” Maradiaga; Carlos Laje. Olimpia vs Real España, 14-10-90, en Tegucigalpa: Olimpia 1:0 Real España, Carlos Laje.

En la semifinal, Olimpia se enfrentó al América. América vs Olimpia, 12-11-90, Spartan Stadium, San José, California: Olimpia 0:3 América, José Enrique Rodón 54, Luis Roberto Alves 77, Marco Antonio Figueroa 79. América vs Olimpia, 14-11-90, Santa Ana Stadium, California: Olimpia 2:1 América, Eduardo Benett 11, Juan Carlos Espinoza 64; Marco Antonio Figueroa 3.

1991: COPA CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE CONCACAF 1991.

Real España como campeón y Motagua como subcampeón del Campeonato de 1990, representaron al país. En la primera fase, Real España se enfrentó al Acros Verdes de Belice y Motagua al Comunicaciones.

Real España vs Acros Verdes, 27-4-91, Estadio Francisco Morazán: Real España 5:0 Acros Verdes, dos goles de Marco Antonio “Nito” Anariba, José Luis “Pili” Aguirre, Nahamán González, Ciro Paulino Castillo.

Acros Verdes vs Real España, 5-5-91, Estadio Belmopán: Acros Verdes 0:1 Real España, Rigoberto González.

Motagua vs Comunicaciones, 1-5-91, en Tegucigalpa: Motagua 1:1 Comunicaciones, Geovanny Ávila; Fulgencio Bordón, 71. Comunicaciones vs Motagua, 5-5-91, Estadio Mateo Flores: Comunicaciones 1:0 Motagua, Martín Di Luca. En la segunda fase, Real España se enfrentó al Alianza.

Alianza vs Real España, 5-5-91, Estadio Cuscatlán: Alianza 0:1 Real España, Luis “Caralampio” Vallejo. Real España vs Alianza, 12-5-91, Estadio Francisco Morazán: Real España 1:1 Alianza, Washington “Piojo” Hernández; William Chachagua. En la tercera fase, Real España se enfrentó al Alajuelense.

Real España vs Alajuelense, 17-7-91, Estadio Francisco Morazán: Real España 2:0 Alajuelense, Ciro Castillo, José Luis “Pili” Aguirre. Alajuelense vs Real España, Estadio Alejandro Morera Soto, 25-7-91: Alajuelense 0:1 Real España, Camilo Bonilla 70. En la cuarta fase, Real España se enfrentó al Saprissa. Saprissa vs Real España, 18-8-91, Estadio Ricardo Saprissa, Saprissa 1:2 Real España, Adonis Hilario Vieira 15; Washington “Piojo” Hernández 71, Marco Antonio “Nito” Anariba 76.

Real España vs Saprissa, 25-8-91, Estadio Francisco Morazán: Real España 2:0 Saprissa, Marco Vinicio Ortega 32, José Luis “Pili” Aguirre 90. En la semifinal, Real España se enfrentó al Police de Trinidad y Tobago. Real España vs Police, 8-9-91, Estadio Francisco Morazán: Real España 0:0 Police. Police vs Real España, 15-9-91, Estadio Nacional de Puerto España: Police 1:0 Real España, Candian Boisson.

1992: COPA CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE CONCACAF 1992.

Motagua como campeón y Real España como subcampeón del Campeonato de 1991, representaron al fútbol hondureño. En la primera fase, Motagua se enfrentó al Comunicaciones y Real España al Águila.

Comunicaciones vs Motagua, 19-2-92, Estadio Mateo Flores: Comunicaciones 1:2 Motagua, Luciano Álvarez 90; Miguel Seminario 65, Fabricio Pérez 75. Motagua vs Comunicaciones, 15-3-92, en Tegucigalpa: Motagua 0:0 Comunicaciones.

Real España vs Águila, 21-3-92, Estadio Francisco Morazán: Real España 0:0 Águila. Águila vs Real España, 1-4-92, Estadio Juan Francisco Barraza: Águila 1:3 Real España, Hugo Coria 65; Luis “Caralampio” Vallejo 47, Washington “Piojo” Hernández 75, Ciro Castillo 90. En la segunda fase, Motagua se enfrentó al Alajuelense y Real España al San Francisco Bay Blackhawks.

Alajuelense vs Motagua, 25-4-92, Estadio Alejandro Morera Soto: Alajuelense 3:1 Motagua, dos goles de Richard Smith, Alfonso Durán; Fabricio Pérez.

Motagua vs Alajuelense, 29-4-92, en Tegucigalpa: Motagua 0:2 Alajuelense, Alexander Víquez 4, Juan Carlos Arguedas 49. S.F. Bay Blackhawsks vs Real España, 14-6-92, Spartan Stadium: S.F. Bay Blackhawks 3:0 Real España, Troy Dayak, Dereck Van Rheenen, Marcos Dougerthy. Real España vs S.F. Bay Blackhawsks, 16-6-92, Spartan Stadium: Real España 0:3 S.F. Bay Blackhawsks, Mike Masters, John Doyle, Joey Leonetti.

1993: COPA CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE CONCACAF 1993.

Motagua como campeón y Real España como subcampeón del Campeonato 1991-1992, representaron a Honduras. En la etapa preliminar, Real España se enfrentó al Acros de Belice.

Acros vs Real España, 18-4-93, Estadio Belmopán: Acros 0:2 Real España, Luis “Caralampio” Vallejo, Carlos Pavón. Real España vs Acros, 24-4-93, Estadio Francisco Morazán: Real España 3:0 Acros, José Luis “Pili” Aguirre 16, Jaime Ruiz 24, Nahamán González 37.

En la primera fase, Motagua se enfrentó al Juventus Orange Walk de Belice y Real España al León de México.

Juventus Orange Walk vs Motagua, 23-6-93, Estadio Belmopán: Juventus 1:3 Motagua, Jorge Nunes; dos goles de Rui Freitas, Presley Carson. Motagua vs Juventus, 30-6-93, en Tegucigalpa: Motagua 5:0 Juventus, dos de Ramón Romero, Rui Freitas, Néstor Fernández, Fabricio Pérez.

Real España vs León, 18-8-93, Estadio Francisco Morazán: Real España 0:0 León. León vs Real España, 25-8-93, Estadio León: León 4:0 Real España, Milton Queiroz 8, 74, Ricardo Rayas 45, Isaac Ayipei 87.

En la segunda fase, Motagua se enfrentó al Municipal. Motagua vs Municipal, 5-9-93, en Tegucigalpa: Motagua 0:1 Municipal, Rubén González 2. Municipal vs Motagua, 19-9-93, Estadio Mateo Flores: Municipal 1:0 Motagua, Rubén González.

EQUIPOS HONDUREÑOS EN LA COPA DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE CONCACAF, 1989-1993:

EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Dif Pts

Real España 31 16 7 8 41 29 12 55

Olimpia 16 9 4 3 26 22 4 31

Motagua 10 3 2 5 12 11 1 11

Los goleadores hondureños en estos cinco torneos de CONCACAF fueron: Luis “Caralampio” Vallejo de Real España con siete goles, José Luis “Pili” Aguirre de Real España y Carlos Laje de Olimpia con cinco goles cada uno, Nahamán González de Real España con cuatro goles, Danilo “Pollo” Galindo, Mario Eugenio Dolmo Flores y Juan Carlos Espinoza de Olimpia con tres goles cada uno, Marco Antonio “Nito” Anariba, Ciro Castillo y Washington “Piojo” Hernández de Real España con tres goles cada uno, Fabrico Pérez y Rui Freitas de Motagua con tres goles cada uno.