Blog de Elmer López: Los secretos de un entrenador exitoso y la confianza en el grupo

Después de estar dentro del engranaje del futbol por algunos años, he podido constatar de algunos factores que hacen que la gestión de un entrenador de fútbol sea exitosa o no.

No se necesita mencionar los nombres de los técnicos exitosos, pero uno de los factores que más incide en el éxito o fracaso de un entrenador es el siguiente.

Como en todos los aspectos de la vida, si hay algo que da tranquilidad y seguridad de que lo que se está haciendo es lo correcto, y que motiva a un empleado a continuar dando lo mejor de sí, es saber que se cuenta con la confianza y el respaldo de su jefe inmediato, en este caso, del reconocimiento del entrenador.

Dentro de un equipo de futbol o selección nacional, el mejor estímulo o reconocimiento al esfuerzo y dedicación de un determinado jugador es que el entrenador lo confirme en su puesto, es decir, que lo repita en la alineación.

No hay nada más desalentador para un jugador de fútbol que estar en la incertidumbre de saber si es titular o no. Por eso cuando un entrenador utiliza la trillada frase de “en este equipo nadie es titular”, lo que está diciéndole al jugador es que no valora su esfuerzo, ya que, a los ojos de su jefe, todos en el equipo tienen el mismo valor.

Además, de que desnuda su débil carácter de querer quedar bien con todos al permitirles jugar, aun cuando no haya alcanzado el nivel necesario.

Cuando en un equipo se conocen quienes son los titulares y quienes son los suplentes, los titulares juegan con seguridad, pues tienen la confianza de saber que están respaldados. Por otro lado, los suplentes saben que, para llegar a ser titulares, deben de esforzarse más.

Por eso cuando un entrenador está cambiando constantemente su alineación, lo que crea es desconfianza e inseguridad dentro de su plantel, pero sobre todo, lo que fomenta es la falta de compromiso, factor vital para lograr el éxito. Por eso vemos a algunos jugadores con ausencias o rendimientos intermitentes, porque no están comprometidos.

El entrenador exitoso es aquel (con las comprensibles excepciones por lesiones o suspensiones) que repite su alienación, pues envía un claro mensaje de confianza y reconocimiento a su plantel. Y que por supuesto se ve retribuido con el máximo esfuerzo individual y colectivo.

