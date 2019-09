Gustavo Matosas: "Me aburrí a los dos meses de estar en Costa Rica"

El entrenador uruguayo Gustavo Matosas aseguró en una entrevista para la cadena TUDN que apenas a los dos meses de asumir el mando de Costa Rica ya estaba aburrido por más empeño que trataba de poner.

Matosas fue nombrado en octubre oficialmente como seleccionador, pero fue hasta enero que comenzó a trabajar y recibir salario, sin embargo, ya para el mes de marzo, el DT estaba aburrido.

“Por más que los jugadores de Costa Rica tuvieran una actitud maravillosa, yo no estaba dando lo mejor de mí. Durante esos dos meses buscaba actividades para hacer, veía videos, iba a ver partidos, pero no me sentía pleno y esa es la verdad, me aburrí a los dos meses", confesó el charrúa.

CREE QUE HIZO LO CORRECTO

Matosas se refirió al incendio que provocó en la afición, prensa y dirigente la decisión que tomó y peor aún, sus declaraciones, pero considera que hizo lo correcto.

Matosas destaca la actitud de sus jugadores en Costa Rica, pero considera que es él quien no estaba cómodo.

“Los técnicos estamos expuestos constantemente a decisiones y estas generan conflicto, depende de lo que tu decidas, te deja un conflicto con un jugador, con la prensa, con la gente, con un club y mi decisión interna y meditada fue, ‘lo siento, esto no es lo mío’. No es políticamente correcto, dije la verdad, algunos lo tomaron como quisieron, otros lo escucharon por lo que pienso", dijo

Ahora Gustavo se prepara para realizar su debut con el Atlético San Luis en la Liga MX donde debuta este viernes a las 6:00 de la tarde cuando se mida al Puebla.