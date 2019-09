El Salvador a punto de cerrar amistoso de lujo para el mes de noviembre

La selección de El Salvador comenzó a diseñar su calendario para el resto del 2019 y está cerca de cerrar un amistoso de lujo para el mes de noviembre.

Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Guatemala, confirmó que el 11 de noviembre enfrentarán en partido de preparación a los cuscatlecos en Los Ángeles, California.

Pero Daniel García, promotor internacional explicó al diario salvadoreño El Gráfico que no recomendaba un amistoso entre ambas escuadras centroamericanas por el momento y que el partido sería contra Chile, que dirige Reinaldo Rueda.

"Yo ya tengo el visto bueno de federación de Chile, solo me quedará pendiente el de El Salvador. Supe que para el 11 de noviembre estaría programado el juego entre El Salvador y Guatemala, para Los Ángeles, pero creo que no es conveniente que esas selecciones se enfrenten ahora. Pero este juego de El Salvador Chile podría jugarse el 11 de noviembre, también. Insisto, Chile ya me dio el aval, lo tengo 100 por ciento confirmado", explicó.

Para el encuentro ya estaría reservado el Estadio Banc of California.

Si los salvadoreños concretan dicho encuentro, les servirá de preparación para el cierre del Grupo B de Liga A donde enfrentan el 16 de noviembre a Montserrat y el 19 a República Domincana, ambos en el Cuscatlán.

La Federación cuscatleta todavía no se pronuncia sobre el tema. Lo harán tras la reunión de Comité Ejecutivo el jueves.

El Salvador marcha sexto en el ranking de FIFA en Concacaf y espera mantenerse en esa posición para clasificar al hexagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022.