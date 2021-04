Grupos, calendario y horarios: Los 20 equipos que pelearán por ganarse la Copa Edwards & Hodges y los 100 mil dólares

Todo está listo y servido para este fin de semana, lo único que resta es que la pelotita comience a rodar en la primera edición de la Copa Edwards & Hodges que se disputará en Atlanta, Georgia, el sábado y domingo.

20 clubes lucharán por llevarse el premio mayor, que son 80 mil dólares para el primer lugar y 20 mil para el subcampeón. Pero para eso deberán de ir avanzando en cada etapa como la fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y hasta llegar al momento cumbre.

La semana pasada, en un hotel prestigioso de Atlanta, con la presencia de los organizadores de la Copa y representantes de los equipos, se realizó el sorteo para ubicar a todos los inscritos en cinco grupos de cuatro.

El Delaware United, liderado por Mike Santos, es uno de los equipos que quiere dar la sorpresa en la Copa de los Abogados.

GRUPO A

Deportivo Lomas

Red Bull

Lazarotty

LSA Atlético



GRUPO B

Herbalife

Valle de Santiago

Capital Glass

Horizon



GRUPO C

Acapulco Drywall

La Fragua

Ozzys Laguna

Lobos



GRUPO D

Houston FC

Atlético Atlanta

Chattanooga

CD Platense



GRUPO E

Union Jerez

NY Contour

Real España Eli

Delaware United

El Contour United de New York ya tiene listas las maletas para irse a pelear por la copa a Atlanta.

La gran final de esta emocionante “Copa de los Abogados”, como también se le conoce, será pitada, nada más y nada menos, que por el internacional y mundialista salvadoreño, Joel Aguilar Chicas.

"Agradecemos a todos los equipos el esfuerzo que han hecho para estar presentes en esta primera edición, vamos a tratarlos a todos por igual y les deseamos mucha suerte. Esta es la primera Copa Edwards and Hodges de muchas que haremos", comenta Juan Lomeli, de los principales organizadores de este gran torneo.



Durante esta Copa, que se jugará en las canchas ubicadas en la 14295 Birmingham Hwy

Alpharetta, Georgia, también se podrá disputar de una competencia de 7 vs 7 en donde el campeón se llevará 5 mil dólares.

A las 8:00 am del sábado 10 de abril ya la número cinco estará rodando en las cuatro canchas de este complejo deportivo, con los partidos entre Deportivo Lomas vs Red Bull; Lazarotty vs LSA Atlético; Herbalife vs Valle de Santiago y Capital Glass vs Horizon, este último, uno de los favoritos para llegar a la final.