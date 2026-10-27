Amarini Villatoro lanza dardo a Olimpia y responde con ironía: "El arbitro fue localista"

Amarini Villatoro destacó la ventaja que tiene Cartaginés tras ganar 1-0 en la ida ante Olimpia, pero dejó claro que su equipo no puede confiarse de cara a la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana. "Tenemos que ser más efectivos, sacar una mayor ventaja, porque fuimos muy superiores", expresó el técnico, quien recordó que el partido anterior se les complicó en los últimos minutos. Además, advirtió que no pueden cometer errores ante un rival de tanta categoría: "No te puedes descuidar ni un minuto. Tienes que estar concentrado", manifestó, al recordar la derrota que sufrió el año pasado con Xelajú ante los albos. El entrenador también respondió a las declaraciones del capitán de Olimpia, Edrick Menjívar, quien consideró que se le había faltado el respeto a la historia y al escudo del club hondureño: "No, para nada, porque nunca dije que se le había regalado algo que se había ganado; simplemente hablé del marcaje arbitral", aclaró Villatoro. El estratega costarricense reconoció la grandeza de los merengues y su trayectoria en la región: "La historia de Olimpia es muy grande, es muy rica. Junto a Saprissa, los más ganadores de su país, y junto a la Liga Deportiva Alajuelense, los tres más ganadores a nivel del istmo. Eso es innegable", afirmó.

Por otra parte, Villatoro se refirió a las tres bajas que tendrá Cartaginés por acumulación de tarjetas amarillas, aunque aseguró que cuenta con alternativas para afrontar el compromiso: "El árbitro fue localista y perdimos a tres jugadores de cuatro que teníamos con tarjeta amarilla, pero fue localista", declaró con ironía. Sin embargo, destacó que las rotaciones realizadas durante el proceso le permiten tener opciones para suplir las ausencias: "A lo largo de estos partidos hemos rotado bastante y alrededor de 14 o 15 jugadores tienen un promedio bueno de minutos", explicó, antes de sentenciar: "Yo creo que no hay excusas".

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE AMARINI VILLATORO --

Llegó el día de esta posibilidad de volver a meterse. Usted está en una semifinal después de un año, de hacer historia para el Cartaginés y estar en una final internacional. ¿Cómo empieza a vivir este momento previo, ya en el diálogo que llaman?



Yo creo que la consecuencia de estar acá no es lo que se ha hecho la última semana, sino que es una consecuencia del equipo, de la junta directiva, de años de ir trabajando y mejorando el equipo. El caso de los jugadores que se han mantenido en el proceso y se han unido al proceso, y que nosotros hemos estado este año con el equipo. Y, sobre todo, yo creo que ha sido importante la buena planificación que se hizo para esta temporada, para esta Copa, el tener juegos de preparación en México, hacer una pretemporada exigente, correcta y profesional.



Se vive de una forma tranquila. Todo lo que hiciste anteriormente te da la confianza, te deja llegar a este momento, ya no para improvisar, sino con la consecuencia de un modelo de juego, de un trabajo que se ha venido haciendo bien y en el que se confía. Se confía en lo que ha hecho el equipo en la Copa Centroamericana, en lo que ha venido haciendo partido a partido. Entonces, eso, quieras o no, te va sumando confianza y te indica que vas por el camino correcto. Usted ha perdido tres jugadores importantes para este juego por tarjetas amarillas. ¿Qué significa que ellos estén acompañando al equipo? Y, en lo deportivo, ¿tiene cómo suplirlos? ¿Ya tiene claro el panorama de estos tres jugadores?



Imagínate, el árbitro fue localista y perdimos a tres jugadores de cuatro que teníamos con tarjeta amarilla, pero fue localista. Bueno, se toma de la mejor manera, se toma bien, porque también me agarro de eso, del proceso, ya que a lo largo de estos partidos hemos rotado bastante y alrededor de 14 o 15 jugadores tienen un promedio bueno de minutos. Entonces, yo creo que, si te das cuenta, al inicio del proceso ni Chimi ni Gaete eran titulares y, en el caso de Tepa, sí, es el que tal vez más continuidad ha tenido. Pero hemos podido mover y rotar un poquito, lanzando un poquito más adelante a Alonso, jugando a veces también con uno de los extremos punta, como Morán. O sea, hemos tenido las variantes ahí. Entonces, yo creo que no hay excusas. Siempre que nos pueda servir bien, que está en un buen momento y que nos pueda aportar mucho. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿Le preocupa que mañana se vaya a tornar este tema así, por lo que también habló el técnico Eduardo Espinel, o le preocupa más lo futbolístico?



Siempre me enfoco mucho en el tema futbolístico y trato de que mis jugadores estén enfocados en ello y que, si toca manejar algo externo, yo ponga, como se dice, el pecho. He tratado de que el grupo esté tranquilo y de forma correcta para presentarse en la cancha y no confiarse en el partido. Es una opción, un apoyo que ha venido a cambiar muchas cosas para los árbitros, el VAR. Y no veo por qué el árbitro... Generalmente toco el tema arbitral porque lo tocaron antes. Y en estas instancias, creo yo, hay que estar preparado. Sentimos nosotros que, en el entorno, en lo que pueda ser el entorno, en lo que se juega y, al final, aprendí a apretar más... contra 11 y me preocupa el buen equipo que tiene Olimpia y los buenos jugadores que tienen, jugadores que también están acostumbrados a jugar estas instancias, como los jugadores de Cartaginés, que en los últimos años se han acostumbrado también. Eso es. Me preocupa, me preocupa o me ha ocupado más que todo neutralizar ciertas situaciones que hemos visto muy positivas de ellos y también sacar provecho de situaciones que hemos visto de ellos, donde nosotros podemos sacar provecho. Usted dio una declaración un poco polémica que trascendió lo futbolístico sobre Olimpia y el arbitraje en la liga local. ¿Considera que fueron necesarias y sumaron un poco más de tensión a esto o forma parte de la preparación para Cartaginés? Y con 10 jugadores contra 11, ¿no vio tanta superioridad por parte de Cartaginés? ¿Qué partido espera mañana?



Tenemos que ser más efectivos, sacar una mayor ventaja, porque fuimos muy superiores y el partido realmente se nos complicó del minuto 75 al 90, más o menos, en donde tuvimos un par de cambios por lesión y donde realmente no estábamos preparados. Nos cambió un poquito el libreto del juego y también el rival encontró, creo yo, un buen rendimiento en esos últimos 10 o 15 minutos. Pero, la verdad, tuvimos un partido tranquilo. Lo que pasa es que no la metimos y el estar con 10 o 11 es lógico. Acabamos de empezar 11 contra 11, como empezamos allá, y lo que espero es que mi equipo esté a la altura de ese partido. Y lo de las declaraciones está bien. También del otro lado hay declaraciones. Entonces, soy una persona que no se queda callada. No más que decir, ya se habló mucho del tema y, bueno, si quieren seguir hablando, qué bueno, porque a mí me interesa y me gusta que se esté distrayendo toda la atención en otro lado y no en lo que pueda pasar dentro de la cancha.