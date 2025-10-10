Costa Rica: las dos malas noticias que recibió Miguel Herrera tras igualar ante Honduras

En la defensa, todo apunta que<b> Julio Cascante</b> tomaría el lugar del sancionado <b>Gamboa</b> para formar la línea con <b>Fancisco Calvo</b> y <b>Kendall Waston</b>. El partido en <b>Honduras </b>también dejó una duda para los ticos: <b>Manfred Ugalde</b>, que también vio la amarilla por un encontronazo con J<b>oseph Rosales</b>, fue sustituido durante el descanso. Esto habría sido un cambio por decisión de <b>Herrera </b>para no arriesgar y podría estar listo para enfrentar a <b>Nicaragua</b>.