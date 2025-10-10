Centroamérica

Costa Rica: las dos malas noticias que recibió Miguel Herrera tras igualar ante Honduras

Los ticos firmaron su tercer empate consecutivo y aún tienen opciones de clasificar a la Copa del Mundo.

2025-10-10

Honduras y Costa Rica empataron sin goles en la tercera jornada de las eliminatorias mundialistas y dejaron el Grupo C al rojo vivo. Los ticos lograron llevarse un punto de San Pedro Sula que los mantiene en la pelea por la clasificación, aunque Miguel Herrera recibió dos malas noticia durante el encuentro.

El duelo en el Estadio Morazán fue físico, con escasas ocasiones de peligro para ambos equipos. La visita batalló con intensidad en cada pelota y esa entrega terminó pasándole factura, ya que dos futbolistas fundamentales en el esquema táctico del 'Piojo' no podrán jugar el próximo lunes frente a Nicaragua.

Miguel Herrera no se confía pese al empate de visita contra Honduras: "Debemos ganar para seguir en la pelea"

Orlando Galo y Alexis Gamboa quedaron automáticamente suspendidos para el juego ante los 'Pinoleros' en San José por acumulación de cartulinas amarillas. Se trata de dos piezas que se habían consolidado en el esquema del entrenador mexicano.

Galo, que juega como mediocampista, fue amonestado por una falta sobre Kervin Arriaga en el primer tiempo, y el defensor Gamboa vio la tarjeta en una acción por intentar frenar al delantero Romell Quioto.

Miguel Herrera podría apostar por Allan Cruz ante la sensible baja de Galo o por Celso Borges. Ambos futbolistas volvieron a la 'Sele' durante esta fecha, aunque el segundo todavía es duda tras perderse el partido contra Honduras por molestias musculares.

Kervin Arriaga explica lo que le faltó a Honduras ante Costa Rica y admite: "Por momentos no sabíamos qué hacer con el balón"

En la defensa, todo apunta que Julio Cascante tomaría el lugar del sancionado Gamboa para formar la línea con Fancisco Calvo y Kendall Waston.

El partido en Honduras también dejó una duda para los ticos: Manfred Ugalde, que también vio la amarilla por un encontronazo con Joseph Rosales, fue sustituido durante el descanso. Esto habría sido un cambio por decisión de Herrera para no arriesgar y podría estar listo para enfrentar a Nicaragua.

