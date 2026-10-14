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Cartaginés de Costa Rica se pronuncia tras captura del futbolista Carlos Barahona

El club Brumoso ha sufrido un duro golpe y estará esperando en lo que decida la justicia tras la detención del también jugador de la Selección de Costa Rica

Cartaginés de Costa Rica se pronuncia tras captura del futbolista Carlos Barahona

El futbolista Carlos Barahona está siendo investigado en Costa Rica por pertenecer a una red de extorcionadores.
14 de octubre de 2026 a las 11:17

El Club Cartaginés de Costa Rica ha sido sorprendido la mañana de este miércoles con la detención del futbolista, Carlos Barahona Jiménez, quien ha sido vinculado con una red de estafadores y presuntos extorcionadores.

El equipo ha tenido que salir al paso emitiendo un comunicado en el que no defiende al futbolista, sino que lo deja expuesto a que la justicia haga su trabajo y si es culpable, le caerá el peso de la ley.

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Según un comunicado del Palacio de Justicia, el futbolista fue detenido en su casa de habitación tras recibir una orden de allanamiento luego de ser vinculado con una red de prestamistas, llamado “Gota a gota”, quienes ahogan a los clientes.

“El Club Sport Cartaginés se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos y actuará, en lo que corresponda, con estricto apego al ordenamiento jurídico costarricense”, dice el comunicado del equipo Brumoso.

Cartaginés es rival del Olimpia de Honduras en la Copa Centroamericana de Concacaf. El cuadro tico estará a la espera de lo que se resuelva para conocer el destino del futbolista quien también es miembro de la Selección Nacional de Costa Rica y participó recientemente en la Concacaf Nations League.

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COMUNICADO OFICIAL

​​​​​​​El Club Sport Cartaginés, ante las informaciones que han trascendido públicamente en las últimas horas relacionadas con el futbolista Carlos Barahona Jiménez, considera oportuno manifestar lo siguiente:

Nuestra institución es respetuosa del ordenamiento jurídico costarricense, de las actuaciones de las autoridades competentes y del principio constitucional al debido proceso.

El Club Sport Cartaginés se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos y actuará, en lo que corresponda, con estricto apego al ordenamiento jurídico costarricense.

Por respeto a las personas involucradas y a las autoridades competentes, no se brindarán en este momento declaraciones adicionales sobre este particular.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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