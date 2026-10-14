Cartaginés de Costa Rica se pronuncia tras captura del futbolista Carlos Barahona

El Club Cartaginés de Costa Rica ha sido sorprendido la mañana de este miércoles con la detención del futbolista, Carlos Barahona Jiménez, quien ha sido vinculado con una red de estafadores y presuntos extorcionadores. El equipo ha tenido que salir al paso emitiendo un comunicado en el que no defiende al futbolista, sino que lo deja expuesto a que la justicia haga su trabajo y si es culpable, le caerá el peso de la ley.

Según un comunicado del Palacio de Justicia, el futbolista fue detenido en su casa de habitación tras recibir una orden de allanamiento luego de ser vinculado con una red de prestamistas, llamado “Gota a gota”, quienes ahogan a los clientes. “El Club Sport Cartaginés se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos y actuará, en lo que corresponda, con estricto apego al ordenamiento jurídico costarricense”, dice el comunicado del equipo Brumoso.

Comunicado Oficial 🎙️ https://t.co/F7kpKqw8DV — C.S. Cartaginés (@Cartagines) October 14, 2026

Cartaginés es rival del Olimpia de Honduras en la Copa Centroamericana de Concacaf. El cuadro tico estará a la espera de lo que se resuelva para conocer el destino del futbolista quien también es miembro de la Selección Nacional de Costa Rica y participó recientemente en la Concacaf Nations League. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

COMUNICADO OFICIAL