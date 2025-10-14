Eliminatorias Concacaf: desaprovecharon la oportunidad más valiosa para ir al Mundial 2026 y su camino se complica

Más allá del punto conseguido, los locales han desaprovechado una oportunidad valiosa de aspirar a su primer Mundial donde el que más celebra este empate es Jamaica, que ahora vuelven al liderato.Curazao, quien le había ganado 2-0 a Jamaica el sábado pasado y que cerró líder por un punto. Sin embargo, con el empate de hoy han dejado todo cedido para los favoritos del grupo: Jamaica.Los 'Reggae Boys' están derrotando 3-0 a Bermuda, la débil del grupo, y subiría al primer puesto con 9 puntos. Mientras que Curazao se queda con 8 y Trinidad con 5.