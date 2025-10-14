Eliminatorias Concacaf: desaprovecharon la oportunidad más valiosa para ir al Mundial 2026 y su camino se complica

Curazao ha empatado 1-1 frente a Trinidad y Tobago por la fecha 4 de las Eliminatorias Mundialistas en el Estadio Ergilio Hato. Kenji Gorré (19') fue quién abrió el marcador para Curazao, sin embargo, en el complemento Trinidad y Tobago salió con más ganas y alcanzó la igualdad con anotación de Tyrese Spicer (58').

Más allá del punto conseguido, los locales han desaprovechado una oportunidad valiosa de aspirar a su primer Mundial donde el que más celebra este empate es Jamaica, que ahora vuelven al liderato. Curazao, quien le había ganado 2-0 a Jamaica el sábado pasado y que cerró líder por un punto. Sin embargo, con el empate de hoy han dejado todo cedido para los favoritos del grupo: Jamaica. Los 'Reggae Boys' están derrotando 3-0 a Bermuda, la débil del grupo, y subiría al primer puesto con 9 puntos. Mientras que Curazao se queda con 8 y Trinidad con 5.

PRÓXIMA FECHA DEL GRIPO B

El grupo de los caribeños se tendrá que definir en la fecha FIFA de noviembre: 13 NOVIEMBRE- Trinidad y Tobago vs Jamaica; Bermudas vs Curazao

18 NOVIEMBRE- Jamaica y Curazao; Trinidad y Tobago vs Bermudas.