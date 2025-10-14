Centroamérica

Eliminatorias Concacaf: desaprovecharon la oportunidad más valiosa para ir al Mundial 2026 y su camino se complica

Eliminatorias Concacaf: Curazao desaprovecha su mejor oportunidad para hacer historia ante una aguerrida Trinidad y Tobago

2025-10-14

Curazao ha empatado 1-1 frente a Trinidad y Tobago por la fecha 4 de las Eliminatorias Mundialistas en el Estadio Ergilio Hato.

Kenji Gorré (19') fue quién abrió el marcador para Curazao, sin embargo, en el complemento Trinidad y Tobago salió con más ganas y alcanzó la igualdad con anotación de Tyrese Spicer (58').

VAR y árbitro hondureño protagonista: Panamá salva una derrota histórica ante Surinam en los últimos minutos

Más allá del punto conseguido, los locales han desaprovechado una oportunidad valiosa de aspirar a su primer Mundial donde el que más celebra este empate es Jamaica, que ahora vuelven al liderato.

Curazao, quien le había ganado 2-0 a Jamaica el sábado pasado y que cerró líder por un punto. Sin embargo, con el empate de hoy han dejado todo cedido para los favoritos del grupo: Jamaica.

Los 'Reggae Boys' están derrotando 3-0 a Bermuda, la débil del grupo, y subiría al primer puesto con 9 puntos. Mientras que Curazao se queda con 8 y Trinidad con 5.

Malas noticias para Panamá: Guatemala tumba a El Salvador en el Cuscatlán y se mete a la pelea por el boleto al Mundial

PRÓXIMA FECHA DEL GRIPO B

El grupo de los caribeños se tendrá que definir en la fecha FIFA de noviembre:

13 NOVIEMBRE- Trinidad y Tobago vs Jamaica; Bermudas vs Curazao
18 NOVIEMBRE- Jamaica y Curazao; Trinidad y Tobago vs Bermudas.

TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS: ASÍ VA EL GRUPO B

