¡Fabián Coito confirma su salida de la Liga Alajuelense y podría ser sustituido por un DT mexicano!

Era un secreto a voces. La destitución del técnico uruguayo Fabián Coito por la Liga Deportiva Alajuelense es un hecho. Fue el mismo entrenador que confirmó la noticia de su salida de la entidad costarricense.

“No sigo, exactamente, ayer (miércoles) lo definimos, de mi parte muy tranquilo. Me siento muy bien, estoy conforme con lo que trabajé en estos tres meses con una seguidilla de partidos tremenda”, confirmó Coito a Teletica.

Y es que estaba claro que luego de perder los dos títulos en juego, el futuro de Fabián Coito al mando de uno de los grandes del área era sombrío. Al final se le rescindió el contrato.

“Imagino yo que fueron los resultados, nos dejó afuera el campeón y en Concacaf hasta falta de tres minutos iba todo igualado, imagino que es eso, es la explicación que me dieron que esa era la razón de la disconformidad, no quiero estar en un lugar donde no hay conformidad”, aseguró.

Y añadió: “En el contrato se termina y todos somos libres de tomar decisión a futuro”.

Fabián Coito Machado, exseleccionador de Honduras, sumó un doble fracaso en La Liga y desde que salió de la Sub-20 de Uruguay no ha tenido éxito a donde ha ido. En Centroamérica sumó más tumbos que éxitos.

”Yo tenía contrato hasta mayo y ese era mi interés, ahora a empezar a trabajar, no se pudo. Me voy muy feliz, es una gran institución, conocí un plantel de futbolistas en lo humano y futbolístico, en lo humano muy bueno y me voy muy contento con esta experiencia”, cerró diciendo.