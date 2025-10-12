Miguel Herrera y su grito de guerra en Costa Rica: "Necesitamos el triunfo sí o sí en todos los partidos que nos quedan"

El seleccionador de <b>Costa Rica</b>, el mexicano <b>Miguel Herrera</b>, afirmó este domingo que la selección tica tiene "la obligación de salir a ganar" el partido contra <b>Nicaragua</b>, el lunes por las eliminatorias de la <b>Concacaf al Mundial de 2026.</b>"Estamos concentrados y tenemos la obligación de salir a ganar. (...) Tenemos que salir a buscar el partido, tratar de jugar ofensivamente desde el principio, con un equipo ordenado que defina bien y que sea certero", expresó Herrera en conferencia de prensa previa al encuentro como local.<b>Haití </b>y <b>Honduras</b>, ambos con 5 puntos, lideran el Grupo C, mientras que <b>Costa Rica</b> (3 unidades), necesita meterse en zona de clasificación directa o de repesca con urgencia y conseguir su primera victoria en esta fase tras sumar tres empates consecutivos.