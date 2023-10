Presidente del Saprissa explota tras el batacazo del Real Estelí en Copa Centroamericana: “Es un resultado nefasto”

“Esta afición no merece un resultado así, es entendible la molestia. No analizamos con cabeza caliente, al calor del momento nunca tomamos decisiones. Vamos analizarlo en los próximos días. Estoy molesto. Es doloroso. Todos tienen que asumir su responsabilidad”, mencionó Rojas en respuesta si despedirá o no al entrenador Vladimir Quesada.

Asimismo, Juan Carlos halagó el trabajo del Real Estelí, que ya había doblegado a Olimpia, Xelajú, Fas en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

“Obviamente, es un resultado nefasto en la serie, esto es de todos. Acá hay responsabilidad para repartir por todo lado. Si quiero tomarme unos momentos para felicitar al rival, hay que darle mérito al rival, porque es un equipo trabajado que hizo las cosas muy bien. No pudimos descifrarlos”, señaló.

En la ronda de semifinales Real Estelí se medirá ante el CAI de Panamá, rival al que ya enfrentó en la primera ronda donde Olimpia le dijo adiós.