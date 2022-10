Ancelotti confirma que Benzema regresa para enfrentar al Shakhtar y el motivo por el que Vinicius se perdería el partido

‘‘El reto es recuperar bien a los jugadores, evaluarlos, el entrenamiento de hoy es importante. Y luego acertar en el once para ganar el partido. Es una gran oportunidad y queremos arreglar ya mañana esta primera fase”.

Hazard

“Puede ser el día para Hazard, puede ser que no. La alineación no la tengo muy clara, van a jugar los que no jugaron, el resto lo voy a evaluar con los técnicos y los médicos”.

Courtois

“Está mucho mejor, el plan es que empiece a entrenar el jueves y estar listo para el domingo (Clásico). Hemos hablado con él y está mucho mejor”.

Lunin y la guerra en su país (Ucrania)

“Sí, hablo mucho con Lunin. Lo hace bien, es joven y tiene mucha calidad. Estos partidos le sirven para coger experiencia, que es lo único que le falta, porque su calidad es la de un gran portero. Lunin es muy tímido, no es una persona que hable demasiado. Es normal que todo lo que está pasando le afecte. Sólo podemos ser solidarios con él. Si necesita algo estamos ahí para ayudarlo”.