Ancelotti señala al culpable de las derrotas y cómo es la relación de Vinicius y Mbappé: “Todos lo tienen muy claro”

No desveló nada sobre la única duda que existe en el once del Real Madrid, la apuesta por Luka Modric, Eduardo Camavinga o Brahim Díaz para completar el centro del campo. “Tengo más de once jugadores que pueden jugar este partido. Los que no jueguen de inicio van a aportar cuando entren. Un cambio bien hecho puede marcar la diferencia”, dijo.

Y dejó claro que no hace caso a los números que muestran que Modric, que jugó los 90 minutos ante el Rayo el domingo, solamente haya enlazado dos titularidades este curso. “Es casualidad, no miro la estadística para plantear la alineación de mañana. En este sentido que Modric no se preocupe que no miro estas cosas”, afirmó.

En los habituales elogios que lanza el técnico italiano a Diego Simeone, en esta ocasión dijo que el argentino “es un gran entrenador” y con una “idea del fútbol muy parecida” a la suya.

“Puedo prever lo que va a pasar, como empezará el partido, pero prefiero focalizarme en mi equipo, en como atacar el bloque bajo, salir de la presión, evitar la contra que hacen porque el Atlético juega de muchas maneras, exactamente lo mismo que puede hacer el Real Madrid en el partido de mañana”, analizó.