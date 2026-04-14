EN VIVO: Barcelona confirma su alineación para remontar al Atlético de Madrid en la Champions League

Centrado en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, el Atlético ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Sólo ganó la ida del Camp Nou en esa secuencia. Su validez la dictará la vuelta y si avanza o no a las semifinales del máximo torneo europeo. No llega a esa ronda desde el curso 2016-2017.Enfrente, el momento pletórico de Lamine Yamal enciende la esperanza del Barcelona. El '10' azulgrana viene de ser el 'MVP', repartir dos asistencias y marcar un gol en el derbi ante el Espanyol (4-1) que parece sentenciar la Liga.El atacante de 18 años lidera al Barça en el césped y destila en las redes sociales el sentir de vestuario. Del "esto no ha acabado" que publicó en Instagram tras del 0-2 de la ida, a la decisión, nada casual, de ponerse este domingo como imagen de perfil a LeBron James después de remontar un 3-1 adverso en las finales de la NBA de 2016.El mensaje es inequívoco. "No necesitamos ningún milagro, sólo un buen partido", aseguró Hansi Flick el sábado. En 109 partidos bajo la dirección del alemán, el Barça tiene una media de 2,35 goles a favor, ha ganado por tres o más tantos en 37 partidos y por dos dianas en otros 18.En la otra cara de la moneda, la fragilidad de un equipo que encadena catorce partidos de 'Champions' sin dejar la portería a cero. Además, llega justo de fuerzas y la igualdad reina en los precedentes frente al Atlético con Flick: cinco victorias, un empate y tres derrotas, con 17 goles por equipo; pero también el recuerdo de haber rozado la remontada en la Copa del Rey (4-0 y 3-0).Por lo que respecta al once, la baja de Pau Cubarsí, expulsado en la ida, devolverá a Eric García al eje central junto a Gerard Martín, que acabó tocado el sábado pero debería estar listo. Kounde y Cancelo parten con ventaja en los laterales, con Araujo en la recámara. No estarán los lesionados Christensen y Raphinha, y Bernal ha viajado sin el alta médica.