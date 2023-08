Real Madrid es el “Coco” para todos: Hora, bombos y dónde ver el sorteo de la Champions League 2023-24

En Nápoles, Victor Osimhen también esta en forma, con tres goles en dos partidos en la Serie A, y el conjunto italiano, que alcanzó los cuartos de final en la pasada edición, buscará seguir progresando.

Vencedor de la Europa League por séptima vez a finales de mayo, el Sevilla espera reencontrar su mejor versión en Europa tras un inicio de temporada catastrófico. Los andaluces han perdido sus tres primeros partidos del campeonato español y son últimos.

En el resto de bombos, los equipos a seguir serán el AC Milan, siete veces campeón del torneo, y la Lazio (bombo 3), y el Newcastle (bombo 4), comprado por el fondo soberano saudita en 2021 y de regreso a Liga de campeones por primera vez desde 2002-2003, en los años de Alan Shearer.

El condicionante principal del sorteo es que no podrán coincidir dos equipos del mismo país en el mismo grupo.

-Equipos y bombos del sorteo de la Champions League 2023/24-

Bombo 1: Manchester City, Sevilla, Bayern de Múnich, PSG, Barcelona, Benfica, Nápoles y Feyenoord



Bombo 2: Real Madrid, Manchester United, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Oporto y Arsenal.



Bombo 3: Shakhtar Donetsk, Salzburgo, Milan, Lazio, Estrella Roja, PSV, Sporting de Braga y Copenhague.

Bombo 4: Newcastle, Union Berlín, Lens, Amberes, Young Boys, Real Sociedad, Galatasaray y Celtic.

-Cuál es el formato del sorteo de la Champions League 2023/24-

*Los 32 equipos se dividirán en cuatro bombos.

*El Bombo 1, el de los cabezas de serie, estará compuesto por el vigente campeón, el ganador de la UEFA Europa League y seis campeones nacionales.

*Los bombos 2 al 4 estarán determinados por el coeficiente UEFA.

*Ningún equipo podrá jugar contra otro de su misma federación.

-A qué hora es el sorteo de la Champions League 2023/24-

Argentina: 1:00 P.M

Brasil: 1:00 P.M

Uruguay: 1:00 P.M

Paraguay: 12:00 P.M

Chile: 12:00 P.M

Bolivia: 12:00 P.M

Venezuela: 12:00 P.M

Ecuador: 11:00 AM

Perú: 11:00 AM

Colombia: 11:00 AM

México: 10:00 AM

Honduras: 10:00 AM

Transmite: ESPN/Deportes TVC