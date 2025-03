Losa de la Champions

“Creo que no vale la pena mirar atrás, no miro al pasado. Yo no estaba. De todas formas, no lo hicieron tan mal. Empezamos con una idea propia y mentalidad positiva. Todo el mundo encaja y está al cien por cien. Es la base de todo. Los jugadores que entran en la segunda parte también dan lo mejor, y es la forma para ganar títulos. Pero es un largo camino. Queremos luchar por estos títulos”.

Ganar la Champions