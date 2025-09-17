PSG arranca el camino al bicampeonato de Champions League con goleada ante Atalanta

El PSG de <b>Luis Enrique </b>abrillantó su corona europea con una nítida victoria este miércoles en el Parque de los <b>Príncipes ante el Atalanta de Bérgamo (4-0),</b> en la que sobresalieron los goles del georgiano Khvicha Kvaratskhelia (minuto 39) y el portugués Nuno Mendes (51), tras sendas jugadas individuales.Los parisinos, que se habían adelantado en el 3 gracias al brasileño Marquinhos y que cerraron la cuenta con Gonçalo Ramos (91), iniciaron con este triunfo su defensa de la Champions -lograda por primera vez el pasado mayo ante el Inter de Milán- con notable alto y a solo dos semanas de viajar a Barcelona para el siguiente compromiso de la primera fase del torneo continental por excelencia.