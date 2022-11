Toni Kroos y su amor por el Madrid: “Me voy a retirar en el Real, lo que no sé es cuando”

ENTREVISTA |

El objetivo de la Champions

“Nuestro objetivo es ganar al Celtic. Estamos motivados para ganar, para ser primeros. Tenemos que hacer un buen partido, como siempre en la Champions League, pero estoy seguro de que lo vamos a hacer”, aseguró el alemán sobre la última jornada.

Una nueva Champions League

No estaría mal ganar la sexta Copa de Europa, sé contar hasta seis, no hay problema. Cada año es lo mismo, la competición que jugamos la queremos ganar, sabemos que es imposible. Tenemos buen equipo, hemos empezado bien”.

“Para ganar la Champions es lo de siempre, tienes que estar ahí, en octavos, en cuartos, luego puede pasar mucho, pero tenemos un equipo competitivo y claro que queremos ganar la Champions”

Sobre el duelo ante el Girona y la polémica arbitral

Es mejor un empate que perder, creamos suficientes ocasiones para ganar al Girona pero pasa, seguimos en lo más alto de la tabla.

Yo tengo claro que no es penalti. No me gusta hablar de árbitros, porque a veces en contra otras a favor. Cada uno tiene su opinión. No es penalti pero no me gusta decir que por eso empatamos. Empatamos porque no jugamos los primeros 70 minutos como los últimos 20.

Retiro en Real Madrid

Me voy a retirar en el Real Madrid, lo que no sé todavía es cuando. El Madrid no me va a decir nada mañana, estamos en contacto y sabemos que hablamos el año que viene, es una relación especial en estos 8 años y nunca va a cambiar. Vamos a hablar tranquilos en enero, febrero o marzo que nos os pongáis nerviosos. Va a salir todo bien, añadió.

Kroos también fue cuestionado sobre si está pasando por el mejor nivel futbolístico de su carrera

Es definitivamente un momento bueno, no sé si será mi máximo, en los últimos 8 años he tenido momentos buenos y no sé cuál es el pico. Intento adaptarme al equipo, cuando Casemiro se va se juega un poco diferente, Luka y yo tenemos que adaptarnos para ver qué ayuda más.