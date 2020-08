La pelea de MisterChip con un seguidor en Twitter tras críticas contra Lionel Messi en eliminación del Barça

La eliminación del Barcelona de la UEFA Champions tras la goleada 8-2 recibida ante el Bayern Munich en la "Final 8" ha generado una ola de críticas para el conjunton culé y señalamiento a la plantilla, hombre por hombre.

Uno de sus principales críticos fue Alexis Tamayo, quien tildó el partido de Messi como un "náufrago".

"Messi ayer no apareció. Fue un náufrago a la deriva. Es un futbolista maravilloso, único, responsable de casi todo lo bueno que le pasa al Barça, pero no puede ser que cada vez que su equipo se da un hostión la primera reflexión del culé sea “o le acompañamos bien o se nos va”, escribió el estadígrafo en sus redes sociales.

Sin embargo, este comentario no gustó a más de algunos. La cuenta @luisconde, le respondió.

"Acaso pretendes que Messi sea Messi, defensa , delantero , medio y portero ? Que ridícula forma de ver un partido y equipo de fútbol. Enfocarse solo en un jugador, cuando esto es de 22 más dos directores técnicos", redactó.

MisterChip no se quedó con ello y nuevamente volvió a la carga diciéndole que "salga de su burbuja", además lo llamó "patético" por su actitud.

"Porque en las buenas tú nunca te enfocas en un solo jugador, verdad? Lo que hacéis es patético, ridículo. No sois conscientes del daño que le causáis con esa veneración permanente e incondicional. Sal de la burbuja, Luis. Abrazo", publicó.

Pero no todo fue críticas para Alexis, finalmente, manifestó que Lionel Messi "es el mejor y también es el capitán. Le corresponde ser el líder dentro y fuera del campo si la cosa se pone fea. Y ayer no lo hizo. Sentir una inmensa gratitud hacia él por todo lo que le ha dado al Barça no significa tener que liberarle permanentemente de su responsabilidad".

