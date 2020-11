Piqué sobre victoria del Barca ante Dinamo: "Toca sufrir, aunque hoy no lo esperábamos"

Barcelona volvió a llevarse la victoria en un nuevo encuentro de la Liga de Campeones, esta vez derrotó en casa 2-1 al Dinamo de Kiev con más sufrimiento del que esperaban los azulgranas.

Ante la difícil conquista de los puntos frente el club ucraniano, el defensor Gerard Piqué, que anotó el segundo gol culé, no escondió los problemas que tuvieron para sacar adelante el partido.

“Hemos empezado muy bien, podríamos haber metido dos o tres goles en los primeros 20 minutos, con una ocasión muy clara de Grizzy, pero no ha sido así. Luego se nos ha complicado un poco el partido. Sobre el 30 nos han dominado, hemos perdido el control del partido, nos han metido un gol, nos han puesto las cosas difíciles y al final diría que lo mejor son los tres puntos”, analizó.

Piqué hizo énfasis en algunos de los detalles que el Barça no realizó muy bien ante el Dinamo de Kiev.

“Ha habido momentos en los que la presión no ha sido del todo buena, no porque no quisiéramos, sino porque no estábamos coordinados y en Champions, pese a las bajas, todo el equipo tiene nivel. A partir de ahí, toca apretar los dientes y a sufrir, aunque hoy no lo esperábamos. En la Champions vamos bien y en la Liga hay que darle una vuelta”, admitió.

El tercer capitán azulgrana volvió a marcar ante el Dinamo de Kiev, un rival que, como él mismo explicó, fue con el que se estrenó como goleador en la máxima competición europea.

“No lo había pensado, pero sí. Fue mi primer gol en la Champions ante el Dinamo de Kiev con el Manchester United en un partido que ganamos 4-0”, recordó.

Hablando sobre otro tema, Gerard Piqué detalló cómo está la situación que vive Barcelona tras la salida del ex presidente, Josep Maria Bartomeu.

“El club ahora mismo está como está, en un proceso con muchos cambios, creo que era necesario darle una vuelta a esto porque era obvio que la tendencia era decreciente y cada año estábamos un poquito peor."

Continuó diciendo: "Hay que darle tiempo, en un club como el Barça no hay años de transición, siempre estamos obligados a ganar, no tenemos mucho tiempo. Ahora habrá elecciones, una nueva junta, habrá un cambio y se irá viendo poco a poco”, comentó.

Asimismo, el defensor español solicitó paciencia para la adaptación a lo sucedido en la dirigencia y en el interior del club.

“No es un año fácil, por lo que está pasando en el club y porque jugamos sin gente en las gradas, pero la vida es un continuo cambio y hay que adaptarse, esperando que vaya todo un poco mejor. En Champions estamos bien, pero en la Liga hay que cambiar y estoy convencido de que lo haremos porque hay mucha gente joven que está dando energías nuevas”, confesó.

Por último se refirió a las palabras de Mircea Lucescu, entrenador del Dinamo de Kiev, que en la víspera del choque dijo que el Barça no está en la lista de candidatos para llevarse el título de la Liga de Campeones.

“Es normal que no nos den como candidatos después de lo de los últimos años. Hay un gran grupo humano, también de talento y hay que trabajar, los resultados acaban llegando. No será fácil, pero estamos confiados de que podemos hacer grandes cosas. Los resultados irán marcando el trayecto de esta temporada”, concluyó.