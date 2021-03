Zidane, feliz tras la clasificación: "Los he felicitado a todos, hemos hecho un partido completo"

Una vez más, Zinedine Zidane volvió a superar con contundencia una eliminatoria en la UEFA Champions League con el Real Madrid tras vencer 4-1 en el global al Atalanta este martes por la vuelta de los octavos de final.



El entrenador francés ha llevado a la victoria al conjunto merengue en 10 de los 11 cruces en toda su trayectoria en el banquillo blanco. ‘Zizou’ ha ganado tres Champions con Real Madrid y solamente ha sido eliminado de la competencia en una ocasión (2020, Manchester City).





Tras lograr otra hazaña en el torneo europeo, Zidane habló en conferencia de prensa y dejó en claro que está orgulloso del equipo:



Lo que hizo tras el juego: "He felicitado a los jugadores porque han hecho un gran equipo de principio a final contra un equipo que te exige mucho físicamente. Había que defender bien, luego con el balón podemos decir que ha sido un partido completo para nosotros".



Con qué se queda del partido: "El esfuerzo del equipo, nos hemos plantado bien como el míster ha querido, contra un equipo contra la Atalanta, que hace muchos goles, que nos hayan metido uno y de falta está bien".

Sobre el juego del rival: "Al final creo que no han tenido ocasiones, una ocasión de Zapata, una sola. Hacen muchas ocasiones de gol y esta noche no hemos visto eso, hemos hecho buenas jugadas, buenas sensaciones ofensivamente".



Respecto a la ausencia de Casemiro: "A doble pivote Luka y Toni son fenomenales, Case tiene gol y podemos jugar de distinta manera. Si me hablas de Luka... es un jugador... Los 35 años los tiene pero en el campo no se ven".



Vinicius y Asensio: "Me alegro por Vini porque el penalti lo hace él, con la velocidad que tiene, sabemos que puede meter en dificultad a cualquier defensa. Era muy importante; Marco sigue entrenando, ha podido entrar y meter el gol, sobre todo el saque de inicio tras su gol metemos gol y es bueno para él y para nosotros".

El arquero y figura del Real Madrid, Thibaut Courtois, también compadeció ante los medios y se dejó querer por los micrófonos de Movistar:



Sobre el juego: "Al final estuvimos muy bien defensivamente, supimos cuándo presionar arriba. En el primer tiempo una parada fácil y jugué mucho con el pie. En la segunda parte creo que hice dos buenas paradas a Zapata".



El golazo de Muriel: “Lo de Muriel fue un golazo. El balón lo veo cuando pasa por encima de la barrera. Malinovski me dijo que iba a tirar a mi palo, creo que Muriel se anticipa y como hace un golazo no le van a decir nada".



La impresionante jugada de Vinicius que no acabó en gol:"Por muy poquito, pero lo importante es la victoria, tengo que seguir mejorando, pero estoy muy contento del partido de nuestro equipo, hemos estado concentrados desde el minuto 1, seguro que la próxima la marcará".