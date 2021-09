Pochettino señala cuál es el equipo a vencer en la Champions y adelanta el tridente que usará ante Brujas

Mauricio Pochettino habló en rueda de prensa previo al partido que disputará mañana el PSG contra el Brujas por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. El técnico argentino asegura que el equipo a vencer es el Chelsea, el vigente campeón del torneo y el que gastó más que los parisinos en el último mercado de fichajes.

PSG es el rival a vencer por las estrellas

''Por los nombres que el equipo hoy tiene, puede que haya ese sentimiento que el PSG sea el equipo a batir. El equipo tendría que ser el Chelsea, que es el campeón, se ha reforzado bien y que ha invertido mucho más dinero que el PSG. Todavía no somos un equipo, somos un club que ha fichado bien en el mercado, hay nombres muy importantes, pero tenemos que convertirnos como el Chelsea la temporada pasada. El Chelsea es un equipo que logró los objetivos, nosotros somos ese desafío de ser un equipo sólido''.

Presión distinta para el PSG

''Tiempo no hay. Te juzgarán por lo que consigas a final de temporada, no por consolidar una idea o por el funcionamiento. En el PSG te juzgarán por el resultado que contengas. La presión existe siempre, en todo club, y en este caso del PSG, venimos buscando la Champions desde hace tiempo. Es la competición que más ilusión le hace al club. Yo tengo la motivación de ganar cada partido, cada entrenamiento... Tenemos esa ilusión de llevar esta camiseta con este escudo, esperemos lograr todos los objetivos que tenemos y que el PSG llegue lo más alto''.

El desafío más difícil de su carrera

''Para mí no es la más difícil de las situaciones. Es una cuestión de decisión y después las decisiones te tienen que apoyar con resultados en el campo. He entrenado con otros equipos en la que posiblemente no teníamos tantas opciones. Todo entrenador tienes opciones, y por supuesto, teniendo 35 jugadores, no me voy a quejar de todo lo que tengo. Es la opción más fácil. Juzgamos el rendimiento deportivo, las cuestiones de dinámicas, de grupo y demás, pero lo único que existe para decidir un once son las cosas deportivas''.

¿Messi, Neymar y Mbappé jugarán mañana?

''Puede que jueguen mañana, sí''.

Donnarumma o Keylor

''Decidiré partido a partido. Es lo más justo como cada jugador. Las decisiones serán partido sobre partido. La realidad de tener en este caso como Keylor y Donnarumma en el equipo es algo nos pone feliz porque eleva la competitividad y nos da alternativas diferentes. Las temporadas son largas, los inconvenientes son muchos y tener este tipo de jugadores en la plantilla es algo que beneficia al club. Después está la realidad de que todos los jugadores conocen el PSG. Es una realidad en la que sabes que la competitividad va a ser muy alta y eso está clarísimo. Porteros solo puede jugar uno y pueden jugar 11. Es una cuestión mía si jugará uno u otro en cada partido''.

Excitación de ver a Messi, Neymar y Mbappé juntos

''Me tendré que sumar a la excitación de toda la gente de querer ver a estos tres jugadores juntos. No podré ir en contra. Sería estar loco. Caí rendido ante el pedido colectivo''.

Brujas

''Es un equipo tremendamente físico, con muy buenos jugadores, con una buena propuesta de juego que puede cambiar de sistema como hemos visto en los últimos partidos de 1-3-5-2 a 1-4-3-3. Este tipo de partidos te demandan una concentración absoluta. Respeto absoluto a los rivales. Jugar la Champions siempre son los mejores equipos de Europa y está claro que mañana el partido nos demandará un esfuerzo colectivo importante para ganar, que es nuestro objetivo''.