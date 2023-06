¿Batacazo de Honduras ante México en Houston? Héctor Vargas responde: “Son gigantes en Concacaf, pero ya les han ganado en el Azteca”

El León de Formosa también adelantó el resultado que le gustaría que la Bicolor obtuviera en Houston de cara a los duelos ante Qatar y Haití.

- Análisis antes de enfrentar a México -

¿Le sorprendió la forma en cómo sacaron a Diego Cocca? “Es sorpresiva, tenía poco tiempo de estar en la selección, se podría probar jugadores y ver qué ‘perfomance’ podría tener, pero parece que hay más problemas en la Selección de Honduras”.

¿Cree que pesó el 3-0 de Estados Unidos? “El tema fue dirigencial, los dueños lo tenían en la mira, él mismo asume la dirección técnica con presidente dividido, no tenía la totalidad, esperaron el primero traspié. Jimmy Lozano no tiene experiencia para competir, Scaloni tiene experiencia en ese aspecto, no siempre se puede ir a un torneo importante con un técnico inexperto”.

¿De qué forma Honduras podría sacarle provecho a todo esto? “Tiene que ver con que debemos asimilar sobre todos los problemas que tenemos nosotros, porque no está convocado Luis Palma, “Choco” Lozano, Rommell Quioto. Me da la impresión que se pudo haber corregido varias de esas cosas. Diego Vázquez se la jugó, esperemos que tenga la tranquilidad de armar su equipo. Enfrentar a México de inicio es un arma de doble filo. ya que puede estar desconcertado, nerviosos o un México que nos puede complicar más de la cuenta”.