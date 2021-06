Chile a cuartos y Uruguay se salva de la hoguera; Argentina y Paraguay se quieren sumar

Sin brillar, Chile sacó boleto a cuartos de final en el Grupo A de la Copa América-2021 al empatar 1-1 con un Uruguay que se salvó de la hoguera, mientras que por la misma llave Argentina y Paraguay discuten otro cupo a la siguiente instancia.



Eduardo Vargas, al minuto 27, abrió la cuenta para Chile y de paso se convirtió en el jugador en activo más goleador de la historia del torneo, con 14 tantos, la misma cantidad que el peruano Paolo Guerrero ausente de Brasil-2021.



El delantero del Atlético Mineiro se ubica ahora a tres tantos de los goleadores históricos, el brasileño Zizinho y el argentino Norberto 'Tucho' Méndez.



Uruguay, que perdió 1-0 en el debut ante Argentina, cortó una racha de cuatro partidos sin anotar, con tanto al promediar la segunda etapa de arremetida de su goleador histórico, Luis Suárez, que llegó a 64.



Pero el 'Pistolero' Luis Suárez y el 'Matador' Edinson Cavani tampoco tuvieron una tarde feliz en el calor agobiante de Cuiabá.



El equipo del veterano Oscar Tabárez tiene mucho que mejorar para seguir avanzando en el torneo de selecciones más antiguo del mundo, aunque clasificar a cuartos no es una hazaña ni mucho menos porque avanzan a esa instancia cuatro de los cinco seleccionados de cada grupo.



La Celeste está urgida de derrotar a Bolivia, el jueves también en Cuiabá, que aún no ha sumado, pero si queda en cuarta posición de su llave deberá verse las caras casi seguro con el poderoso anfitrión Brasil, ya clasificado por el Grupo B.



Chile es el segundo seleccionado en pasar a esa instancia y dirimirá con Argentina y Paraguay el liderato del Grupo A.



El escándalo por haber roto la burbuja sanitaria en su concentración al hacer ingresar a un peluquero no melló el estado de ánimo de la Roja en el duelo frente a Uruguay.



Aunque los implicados no fueron identificados, Arturo Vidal, un habitual participante en escándalos de la Roja, y Gary Medel, publicaron en sus redes unas fotos en las que se ven cortándose el cabello con un peluquero local, presuntamente en las habitaciones del hotel donde concentra La Roja.



La federación dijo que les aplicarán a los involucrados una multa de 30.000 dólares.