Neymar rompe a llorar frente a Tite, se desahogó y le pidió entrenar

Tite y Neymar tuvieron una larga charla antes del entrenamiento del domingo, cuando se reunieron después de dar a conocer la denuncia por violación presentada por una mujer contra el atacante.

Según el portal Globo Esporte, Neymar lloró bastante al comentar el hecho, dijo estar cansado de confusiones, negó la acusación y pidió participar normalmente en el entrenamiento, pues el trabajo y la presencia de los compañeros le harían bien.

LEER: POLICÍA LLEGA A ENTRENAMIENTO DE BRASIL

El nivel de calidad presentado en el entrenamiento fue el indicio más fuerte de que la selección, al menos por ahora, asimiló bien la delicada situación vivida por su principal jugador.

Este fue el segundo encuentro privado importante entre técnico y delantero desde el inicio de la preparación para la Copa América.

Una semana antes, Tite había comunicado a Neymar que no iba a ser el capitán de la selección brasileña durante el torneo debido a la agresión cometida ante un aficionado en París por lo que Danis Alves heredó la capitanía.

De las dos conversaciones, el entrenador salió satisfecho. En su rueda de prensa, en la mañana del lunes, Tite resaltó varias veces que sus papeles con el jugador, cuando están solos, son "leales, verdaderos y sinceros".

"He tenido dos conversaciones con él. Eso es mío y de él. No tenía más gente. Sabemos lo que hablamos, no tiene medias verdades. Como sucedió en relación a la capitanía y la importancia de que ahora se centre en el trabajo", dijo.

Neymar está siendo sacudido por el cargo de violación luego de haberse defendido en un video en las redes sociales donde expuso conversaciones y fotos íntimas de la mujer que lo acusa, al ver esto, autoridades brasileñas investigan al jugador por un presunto delito cibernético ya que es prohibido hacer lo que hizo en redes sociales.